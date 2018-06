Grospič (KSČM): Výstavba Všejanské spojky by pomohla

Děkuji, pane předsedo. Vážené kolegyně a kolegové, vážená vládo, dovolil bych si vás také poprosit o podporu svého pozměňovacího návrhu, který je zařazen pod písmenem E a týká se přílohy k výše uvedenému návrhu zákona č. 416/2009 Sb., kde by se v bodě číslo 2 dráhy doplnilo u drah nekonvenčních na konec také text "železniční trať Praha - Lysá nad Labem - Milovice - Mladá Boleslav".

Tato věc se týká už dlouhodobého problému, který se týká spojení Prahy s Turnovem a Libercem přes Mladou Boleslav. Jedná se o konvenční železniční trať, která však svou kapacitou nevyhovuje dnes potřebám jak provozu osobní dopravy, rychlého spojení s Libercem, s Mladou Boleslaví, ale ani kapacitní přepravě pro automobilové závody v Mladé Boleslavi. V současné době prochází rekonstrukcí trať alespoň s částečnými úpravami mezi Nymburkem a Mladou Boleslaví, zkapacitnění výhyben, avšak to samo nepostačuje řešení nákladní přepravy a výrazně to omezuje přepravu osobní.

Vzhledem k této věci bylo vypracováno již několik studií a variant a v současné době studie, která pracuje se Všejanskou spojkou, prochází svým posuzováním. Ovšem z hlediska posuzování záměrů a vhodnosti ze strany Evropské unie zde došlo k tomu, že byla posuzována pouze lokální osobní přeprava, nikoli dálková osobní přeprava a zcela byl pominut faktor nákladní železniční přepravy, která je limitující a stěžejní pro tuto trať. Myslím si, že tím, že by výstavba Všejanské spojky, která by urychlila spojení Prahy s Mladou Boleslaví, Turnovem a Libercem a pomohla zkapacitnění této přepravy jak osobní, tak nákladní ve směru na velice vytíženém severním koridoru, by pomohla a posunula tuto věc dále, aby se z úvah a záměrů začala realizovat i vlastní projektová dokumentace a potom i výstavba této důležité železniční stavby.

