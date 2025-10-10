Haas (ODS): Statečnost se nepozná podle podle síly hlasu

Bez ohledu na to, že jsme volby prohráli, bez ohledu na to, jaká bude další životní a politická cesta Petra Fialy a ODS (poprvé od voleb jsem ho viděl až na Výkonné radě ODS; politika je tvrdé řemeslo v tom, že ten, kdo je v čele, nepochybně nese odpovědnost za výsledky), chci Petru Fialovi jen úplně sám za sebe lidsky ohromně poděkovat! A to z několika veledůležitých důvodů:
Vím, že ten první důvod je "jen" náš interní odesácký, ale pro mě jako pro srdcaře je hodně důležitý. Petr Fiala svou prací ve funkci předsedy ODS zachránil v roce 2014 naší odéesku "ze smrtelné postele", kam jsme se (po průšvizích v roce 2013 bohužel naprosto zaslouženě) dostali. Na české politické scéně jsou příklady velkých stran, které tuhle "zatáčku nevybraly" (viz smutný příběh SOCDEM). My ano a je to hlavně zásluha Petra Fialy!
Petr Fiala jako premiér provedl Českou republiku, ve výsledku nepochybně úspěšně, čtyřmi roky, během kterých tvrdě dopadly na Česko "v součtu" největší negativní vnější vlivy v historii samostatné České republiky (a tím nijak nezlehčuji pandemii covid v předchozím volebním období) - ruská agrese proti Ukrajině, příliv ukrajinských uprchlíků největší ze zemí EU v přepočtu na počet obyvatel ČR, energetická krize, inflace nevyvolaná naší vládou apod. Až opadnou "hnojomety" sociálních sítí (co musel Petr Fiala v tomto směru unést, to by leckoho srazilo do kolen; jeho ne), tak velmi rychle objektivní historie posoudí Petra Fialu jako skvělého premiéra naší země.
Petr Fiala je skromně statečným člověkem. Statečnost se nepozná podle řvaní na jiné lidi, podle síly hlasu, ale podle toho, že s dalšími třemi stejně statečnými politiky jedete osobně do Kyjeva podpořit Ukrajinu pouhé tři týdny od vypuknutí ruské agrese, v době, kdy ruští okupanti nestáli pět set kilometrů od Kyjeva, ale kdy byl Kyjev ze dvou třetin ruskými agresory obklíčen. To, že velká část západních politiků se (bohužel) začala jezdit do Kyjeva "natřásat" až v době relativního bezpečí, ukazuje rozdíl mezi obyčejným politikem a skutečným státníkem.
Konsenzus a kompromis se v dnešní době berou skoro jako sprostá slova, velká část lidí volá po rychlých rázných řešeních. Přitom každý rozumný člověk ví, že ve skutečné a férové ochotě jakéhokoliv politika hledat dobrý a na výsledek, orientovaný konsenzus a kompromis, se skrývá také kus osobní odvahy, velkomyslnosti a empatie k druhým lidem, k odlišným názorům. Tyhle vlastnosti, natolik znám Petra Fialu osobně, on má a je to v dnešním světě velmi cenné. Právě díky těmto vlastnostem Petra Fialy měla Česká republika po celé skončené volební období stabilní a funkční vládu.
Dalo by se psát ještě "x" dalších důvodů či osobních příběhů. Ale tyhle důvody vnímám osobně, jako ty nejdůležitější. Takže závěrem - Petře, díky moc! Bylo mi ctí tě poznat, bylo mi ctí s tebou i jen z mé pozice "řadového pěšáka" spolupracovat.
