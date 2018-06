Hadrava (ANO): Český červený kříž Prahy 1 obdrží od města dotaci na mimořádnou pohotovost

„Oblastní spolek Českého červeného kříže disponuje pro případ nasazení při mimořádné události nebo krizové situaci humanitární jednotkou tvořenou dobrovolníky. Aktuální stav je 110 členů, z nichž 30 je zařazeno do tzv. I. odřadu, který je schopen být na místě události na území hl. m. Prahy do 90 minut od jejího nahlášení. Zbývající členové jsou připraveni se zapojit do řešení mimořádné události později. V průměru se nasazení při mimořádné události nebo při cvičeních účastní 30 až 53 osob. Pochopitelně, aby jejich působení mělo odpovídající efekt, je třeba, aby v případě zásahu měli k ruce i potřebné vybavení,“ zdůvodňuje dotaci Libor Hadrava, radní hlavního města Prahy pro oblast bezpečnosti a prevence kriminality.

Bc. Libor Hadrava ANO 2011



krajský radní Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 (OS ČČK) zajišťuje humanitární pohotovost na vyžádání Operačního střediska Krizového štábu hl. m. Prahy nebo Krajského operačního a informačního střediska Hasičského záchranného sboru hl. m. Prahy. Dobrovolníci OS ČČK Praha 1 působí na místě mimořádné události nebo krizové situace jako podpora příslušníků zasahujících složek Integrovaného záchranného systému. Jejich činnost zahrnuje např. péči o evakuované osoby, poskytnutí psychosociální pomoci, sběr a distribuci humanitární pomoci, sběr finančních prostředků (Fond humanity), poskytování první pomoci v terénu a ošetřovatelské péče v evakuačních centrech, pomoc při nouzovém ubytování a stravování občanů atd.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: PV