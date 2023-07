Hannig (Rozumní): Do válečných zón se přece na dovolenou nejezdí

reklama

Vyzývám vládu, aby přehodnotila ještě důrazněji podporu uprchlíkům, a přiznanou by ji měli mít pouze ti, co jsou z válečných zón. Tou jest jih a východ Ukrajiny.

Válka bude trvat ještě dlouho, protože, jak se zdá, to vyhovuje nejenom těm, co mají byznys s válečným materiálem, a těm, co chtějí omezovat svobodu slova, kvůli tomu, že jsme přece ve válce, ale zdá se mi, že i Putinovi vyhovuje, aby válka probíhala až do prezidentských voleb v Rusku, které jsou v příštím roce.

Kdo četl Orwella 1984, tak se tam dočetl, že je nutné k udržení poslušnosti obyvatel vést nekonečné války.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

