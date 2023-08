Hannig (Rozumní): Stupňování nenávisti je cestou do záhuby

reklama

Takové vedení diskuzí, či dokonce článků, které můžeme číst například v provládním a pro Petropavlovském Fóru 24, mi někdy připomínají svými zlými karikaturami bývalého prezidenta Zemana, nacistický Völkischer Beobachter, který takto karikoval Židy. Ale takový druh prázdné nenávisti, bez hlubšího obsahu se stále hrubšími slovy, se vyskytuje i na naší straně barikády. Já tam, kde mám možnost moderovat diskuze, to jest v mé soukromé facebookové skupině Petr Hannig – Fanklub (ZDE), kde je víc než 8100 členů, zakazuji nenávistné projevy jak z jedné, tak z druhé strany. A samozřejmě také vulgarismy.

Vulgarismy a silná slova se totiž objevují tam, kde je absence myšlenek. Vyvolávají silné emoce, které mohou vyústit i v násilí. Příkladem takového násilí je atak na ukrajinské ženy v Plasích. Ať už byl důvod jakýkoliv (prý ženy byly opilé a nechtěly opustit přívěsný vozík, na kterém prý seděly, což říká jedna strana sporu, či seděly na obrubě chodníku a byly atakovány jenom proto, že to byly Ukrajinky, což vypovídají ony napadené ženy), ženu prostě muž bít nesmí, ať už je to Ukrajinka, Češka, Ruska...

Napsal jsem ve svém komentáři k tomuto činu, že tlak vzbuzuje protitlak. Myslím si, že za všechno, co se děje v podzámčí, nese zodpovědnost zámek. Ministerstvo vnitra absolutně nezvládá jak registrace uprchlíků, tak síto, komu z nich vyplácet příspěvky a kdo je nepotřebuje.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

Varoval jsem kdysi v jednom ze svých článků, že se vcelku pozitivní náhled našich občanů směrem k Ukrajině a jejím občanům může některými kroky vlády (ukrajinské vlajky, které na rozdíl od jiných zemí jsou u nás na veřejných budovách všude možně, peněžní příspěvky těm, kterým to vzhledem k jejich majetku – drahá auta mladých mužů – vůbec nepřísluší) změnit v pravý opak.

A to se teď v době, kdy lidé mají stále hlouběji do kapsy, projevuje zvýšenou měrou. A ministr vnitra opět reaguje naprosto opačně, než by reagovat měl. Chce více kontrolovat internet. A to je právě ta jedna z chyb, kterou vláda dělá. Má už konečně udělat registraci, kdo uprchlickou podporu potřebuje a kdo nikoliv. Ony odjezdy na dovolenou do tzv. válečné zóny jsou také kapkou, která naplňuje pohár zloby. Tak buďto je tam, kam jedou na dovolenou, bezpečno, a to pak není nutné, aby užívali podpor pro uprchlíky po návratu.

Samozřejmě nemám vůbec nic pro cesty na dovolenou těch, kteří zde pracují a nevyužívají dávek pro uprchlíky. Ale ti, co zde ony benefity pobírají, už by je po návratu pobírat neměli a v podstatě, pokud si zde neseženou práci, tak by jim ČR neměla umožňovat ani pobyt. Zabírá to místo ve školách, zatěžuje to i zdravotnictví. V takovém případě se totiž nejedná o nic jiného, než o ekonomickou imigraci.

Navíc když ČR podporuje válečné úsilí Ukrajiny, tak by ty mladé muže, kteří zde nepracují, měla ve spolupráci s ukrajinskými úřady posílat zpět, aby posílili výpadky na frontě. Navíc jsme si v relevantních médiích přečetli, že se v mnohých případech projevovalo uplácení v odvodových komisích na Ukrajině a někteří z příslušných odvodových komisařů už jsou za mřížemi.

Ukrajinské muže a ženy potřebujeme ve stavebnictví, službách, zdravotnictví, zemědělství. Myslím, ty, kteří zde pracují. Ti nevyužívají žádnou podporu. Zloba, jaké jsme byli svědky v Plasích, se však může obracet ke komukoliv. Lidé náchylní k násilí, a navíc s menším inteligenčním koeficientem, nedokáží rozlišit, zda se jedná o příjemce dávek, či o někoho, koho zde potřebujeme.

Má se též užívat zásada padni, komu padni. A soudy musí soudit spravedlivě. Ale teď, za zabití propuštění z vazby, za fyzické napadení vazba? Není to nepoměr? Není to zase příspěvek k nárůstu zloby?

Dalo by se psát dál a dál. Ale hlavně, zanechme nenávistných pocitů. Protože nenávist plodí nenávist a zlo plodí další zlo.

Článek byl převzat z Profilu Mgr. Petr Hannig

