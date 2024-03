Hannig (Rozumní): Svět plný nenávisti a vzpomínka na pohodová léta

reklama

Naše média nás informují o tom, že za touto šílenou akcí stojí Islámský stát. Ruská policie postupně pochytala několik Tádžiků. Jeden z nich, který uměl rusky, povídal, že mu bylo slíbeno půl milionu rublů (což je nějakých 120 tisíc korun), když tento akt zabíjení provede. To bylo řečeno v našem veřejnoprávním rozhlase, takže ať mě nikdo neobviňuje, že hlásám nepravdy.

Řekněte mi, jestli jste někdy slyšeli o tom, že by si náboženští blouznivci, islámští teroristé, kteří se považují za mučedníky, nechali za zabíjení platit. Jejich odměnou je přece nádherný posmrtný život v ráji uprostřed davu krásných panen.

Tak to je jedna věc, co mi nejde na rozum a co je zatím verzí, nám podávanou v našich velkých médiích.

Mgr. Petr Hannig Rozumní

Předseda strany ROZUMNÍ - stop migraci a diktátu EU

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Další věc. Americká ambasáda v Moskvě již 7. března varovala občany USA před návštěvami veřejných akcí a vybízela je, aby se vyhýbali srocení lidí. Jak to mohla americká strana vědět, co se stane v Moskvě? I když, jak bylo řečeno v našem veřejnoprávním rozhlase, varování bylo vágní, neupřesněné.

V nezávislých médiích jsem se dočetl, že před koncertním sálem zůstala dodávka s ukrajinskými poznávacími značkami. To mne ovšem zase posunuje na druhou stranu uvažování, nezdá se mi, že by oni teroristé byli tak hloupí a nechali na místě činu tak jasnou stopu, vedoucí na Ukrajinu.

Anketa Škodí Andrej Babiš České republice? Škodí 6% Neškodí 92% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2085 lidí

Prostě neví se nic, a dokud se svět neumoudří, tak budou zabíjeni lidé. Jenom se bojím, aby se toto nestalo Sarajevem z roku 1914. Svět už je tak jako tak na pokraji propasti, lidé na západě »nevědí roupama co dělat«, blížíme se k legendární Sodomě.

A tak mne jako pohlazení z dávno minulých dob potěšila zpráva, že nejkrásnější ženou světa je Češka, respektive Moravanka či Slezanka. Že mezinárodní porota vybrala skutečnou, nefalšovanou přírodní krásu. Sice byly protesty, že měla vyhrát nějaká černoška, že to bylo politicky nekorektní korunovat bílou Evropanku, ale nakonec si porota vzpomněla na starý dobrý zdravý rozum. A navíc mne potěšilo, že je ve znamení kozoroha, jako jsem já, a vím tedy, že my kozorozi nikdy nic nedostaneme zadarmo, že si vše musíme těžce vybojovat.

Čili její vítězství bylo spravedlivé. Už od třinácti let se věnuje modelingu a pro ty, co o tom nemají »páru«, je to skutečně řehole, která vyžaduje pevnou disciplínu. Navíc musela při finálovém večeru překonat horečku téměř 40 stupňů, usmívat se, a jak jsem se dočetl, až do pěti hodin do rána musela dávat interview.

Přeji si, abychom dostávali takové krásné zprávy, jako tuto z indické Bombaje, kde se soutěž Miss World konala…

Pamatuji si, že jsme kdysi sledovali tyto soutěže krásy. To byly ještě doby nevinnosti, kdy jsme se rozčilovali nad věcmi, které nám v této hnusné době přijdou už naprosto normální. A toto vítězství naší krásné a inteligentní krajanky se mi jeví jako vzpomínka na dávno minulá pohodová léta.

(publikováno na veřejném facebookovém profilu Fanklubu, psáno pro iportal24.cz)

Psali jsme: Hannig (Rozumní): Zaslepenost davu vždy dovede uzurpátory k vítězství Hannig (Rozumní): Evropská unie na lopatách hrobníků Hannig (Rozumní): Není nad dobrý tataráček Hannig (Rozumní): Vlastenecká scéna se bude muset začít chovat rozumně

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE