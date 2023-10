Hannig (Rozumní): Zdvihám varovný prst

reklama

Přátelé, nějak nám zaniklo to, že slovenské vlastenecké strany Republika 4,75 % a ĽSNS (Kotlebovci) 0,84 % propadly. Republika vznikla vlastně odtržením od Kotlebovců, zřejmě po vzájemných neshodách. Výsledkem ovšem je, že na rozdíl od dřívějších dob se ani jedna z těchto dvou stran do parlamentu nedostala. Přičemž kdyby se tyto strany dohodly, tak by pod jedním názvem a jedním subjektem překročily práh sněmovny s přibližným výsledkem 5,6 %.

Samozřejmě, že spousta příznivců těchto stran volila SMER Roberta Fica, který na rozdíl od doby, kdy byl premiérem, zcela změnil rétoriku, a tou se přiblížil těmto dvěma stranám. Fico by byl teď pevnější v kramflecích, protože spojení Republiky a Kotlebovců by v žádném případě nepodpořilo probruselské Progresívné Slovensko Michala Šimečky.

Zdvihám varovný prst. Může se stát něco podobného i u nás. Rajchlovo PRO začíná posilovat na úkor Okamurova SPD. To není jako když kandidovaly jiné vlastenecké strany včetně Trikolory či Volného bloku, které v žádném případě SPD ohrozit nemohly. Neměly by se spíš SPD a PRO nějak do voleb 2025 domluvit, aby nakonec obě dvě nezůstaly před branami Poslanecké sněmovny?

I Kotlebovci ĽSNS se dvakrát za sebou dostali do Národní rady, 8 % a 7,97 % hlasů. Nic není věčné. I u nás bude vlastenecké hlasy luxovat zjitřenou rétorikou náš Fico, Andrej Babiš. A preference pro vlastenecké strany budou padat do klína hnutí ANO.

