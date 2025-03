Hanzlíková (ANO): Je složité dát do jedné dávky dva systémy, které cílily na jiné skupiny a řešily jiné situace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

také velmi krátce se vyjádřím k tomuto tisku. Chtěla bych na začátek říct, že plně souhlasíme s obecnými principy tak, jak je tady představil pan ministr, což znamená zjednodušit a zpřehlednit systém nepojistných dávek a také samozřejmě podporovat a oceňovat rodiny, které se skutečně snaží svoji situaci zlepšit prací a zodpovědným přístupem k výchově dětí. Ale problém vidím v tom, a už jsem o tom hovořila při prvním čtení a v podstatě i při vzniku tohoto nápadu ještě na MPSV, a to, že je velmi složité dát vlastně do jedné dávky dva dávkové systémy, které historicky měly úplně jinou filozofii, cílily na úplně jiné skupiny a řešily jiné sociální situace.

Je tedy logické, že po tomto spojení je problematické, a to se plně ukázalo při těch diskusích, především u majetkového testu. U toho původního návrhu jsem velmi kritizovala velmi úzce nastavenou skupinu zranitelných osob, protože pro ty zranitelné osoby to, že jsou tam takto vymezeny, bude do budoucna při výpočtu té dávky velmi důležité. Takže jsem ráda, že při těch diskusích a kulatých stolech, které po tom prvním čtení proběhly, skutečně MPSV na to reagovalo. A i my tam máme některé pozměňovací návrhy, které tuto věc zlepšují.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



Pan ministr se tady zmínil o té kalkulačce, já vím, že on to nerad slyší, ale musím říct, že vlastně od prvního čtení, nebo vůbec od zveřejnění toho návrhu mi stále chodí dotazy od lidí, kteří se ptají, popisují svoji sociální situaci a ptají se, jak na tom budou, až začne tedy platit tento nový způsob výpočtu. Musím říct, že ta nejistota mezi nimi je a určitě by bývalo tomu se jednoduše předešlo, pokud by měli možnost si to do té kalkulačky dát, a samozřejmě ty parametry pan ministr měl z toho původního návrhu. Chápu, že teď tím obrovským množstvím pozměňovacích návrhů se zřejmě tedy ten tisk velmi upraví.

Vzhledem k tomu způsobu konstrukce dávky, kdy je tedy v zákoně opravdu striktně vymezena ta skupina zranitelných osob, je důležité, aby ta část byla opravdu velmi dobře promyšlená a aby se nestalo, že vypadne určitá skupina lidí, která má ty znaky zranitelnosti a nebyla by v zákoně vymezena. V této oblasti si dovolím vás požádat o podporu pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem D1 a který rozšiřuje právě ten § 7 o osoby invalidní v I. stupni, potom o osoby osobně pečující o dítě ve věku do 12 let, které je závislé na pomocí jiné dospělé osoby, a potom osoba v dočasné pracovní neschopnosti v délce přesahující 6 měsíců.

U těch zranitelných osob se předpokládá, že z důvodu věku nebo právě zdravotního stavu pracovně aktivní být nemohou, anebo mohou být pouze částečně, a z těchto důvodů oni nedosáhnou v té konstrukci dávky na takzvaný pracovní bonus. Pokud vezmeme v úvahu tuto charakteristiku zranitelné osoby, tak pak opravdu vidím, že je nutné tu definici zakotvenou v § 7 rozšířit právě o ty osoby, které jsem vyjmenovala, protože ony vzhledem tedy ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny ovlivnit tu svoji pracovní aktivitu.

Dále bych vás požádala o podporu dalšího pozměňovacího návrhu, který je uveden pod písmenem D3, a ten se týká zvýhodněného výpočtu dávky v oblasti bydlení právě opět u lidí se zdravotním postižením, u nichž často ten jejich zdravotní stav si vyžaduje zvýšenou teplotu anebo zvýšené náklady na energie a tento pozměňovací návrh se konkrétně zabývá zápočtem některých nákladů na bydlení, což je nájemné, pak energetickým paušálem a výše složky na živobytí.

Musím říct, že ten původní návrh bychom zřejmě neodsouhlasili, protože, jak už jsem říkala, byl velmi striktní a také se ukázalo, když neziskové organizace vypočítali ty modelové příklady, že spousta rodin anebo osamělých lidí by v té nové konstrukci přišla až o tisíce korun. Teďka musím říct, že těmi pozměňovacími návrhy je možné ten tisk poměrně hodně upravit. Takže my se určitě poté, až uvidíme, které pozměňovací návrhy prošly a které ne, tak se poradíme, jak se postavíme k tomuto tisku jako celku.

Děkuji za pozornost.