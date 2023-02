Hanzlíková (ANO): Největší problémy se vyskytují u agentur nelegálních

reklama

Tak já znovu děkuji, mohla jsem tady zůstat. Já bych se ještě ráda vrátila k tomu - on to tady sdělil již pan ministr, ale myslím si, že je velmi důležité tady říci, že přes to, že v tomto sněmovním tisku se jedná především o legislativně technické úpravy, které by se mohly zdát, že nejsou tak markantní, tak opak je pravdou. Anketa Kvitujete postup vlády Petra Fialy ve věci války na Ukrajině? Ano 2% Ne 96% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 2624 lidí

A ještě bych se chtěla vrátit k pozměňovacímu návrhu pana poslance Kaňkovského, té části, která se týká agentur práce. To povinné pojištění bylo velmi dlouho diskutováno na ministerstvu práce v době, kdy se zaváděly přísnější podmínky pro agentury, a musím říct, že v té době jsem na ministerstvu práce pracovala, spolupracovala jsem na tom velmi úzce se svými kolegy ze zaměstnanosti, a musím říct, že v té době to opravdu bylo oprávněné řešení, protože na ministerstvo nám chodily spousty stížností nebo dotazů lidí, kteří byli buď přímo zaměstnanci agentur práce a nebo si nechávali své zaměstnání tedy agenturami zprostředkovat. V té době to bylo jedno z opatření, byly tam dány další podmínky pro agentury, které musely splnit, a za mě tedy jednoznačně v té době to bylo velmi správně.

I to povinné pojištění agentury práce pro případ úpadku bylo tedy do zákona o zaměstnanosti zakomponováno, ale praxí se v podstatě zjistilo, že se míjí účinkem, protože postupně se přicházelo na to, že největší problémy, které se v praxi vyskytují, se vyskytují u agentur nelegálních, a to jsou agentury, které neplní ani ty základní povinnosti, tak jak jsem tady zmiňovala, že tam musí být předepsaná odbornost, to bývá velmi časté porušení těch pravidel, a také je tam problém i se skládáním finančních kaucí a podobně. Ale ukázalo se, že u legálních agentur práce tedy toto není již tak stěžejní.

Také se v praxi ukázalo, že ten počet případů právě u těch legálních agentur práce byl tak minimální, že v podstatě v této době musím říct, že za hnutí ANO souhlasíme s tím, že k tomu povinnému pojištění - zrušení povinného pojištění dojde.

Tolik tedy k tomu a ještě musím zmínit, že celkově tento sněmovní tisk hnutí ANO považuje za pozitivní, a to už z těch důvodů, které jsem tady říkala na začátku, že vyjasňuje pojmosloví a určitě přinese uspoření času a zjednoduší práci pracovníkům úřadů práce. Děkuji za pozornost.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



