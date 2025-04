Hanzlíková (ANO): Pokud tam ty byty nebudou, tak jakým způsobem úředníci pomůžou? Nepomůžou

Děkuji za slovo, paní předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já bych také ještě ráda zareagovala na pana poslance Bartoše ohledně systému nově zřízených kontaktních míst. Samozřejmě chápu, že to v rámci pilotních projektů fungovalo. Já sama samozřejmě ten pilotní projekt znám poměrně zblízka, ale tam je úplně jiný způsob financování a je to prostě pilotní projekt. Ale teďka si musíme připustit, že tím zákonem vznikne v podstatě další oblast sociální pomoci nebo sociální podpory, s dalším jiným způsobem financování, vedle toho, co už nám funguje na těch městech. Tady o tom mluvil pan kolega, poslanec Pražák, že v současné době víme, že některá města fungují, sociální odbory, tak dobře, že tam problém s bydlením řeší velmi efektivně.

Stále se tady ptáme... Vy nám tady říkáte nějaká čísla, která se dostanou do toho systému, čísla počtu nových bytů, které v tom systému nebyly. Ale to je nějaký váš předpoklad. Vím ze zkušenosti, že na městech, kde byli úžasní sociální pracovníci, ale ten byt tam prostě nebyl, tak tam vlastně končí jejich pomoc, protože oni už dál nemohou. To samé se stane lidem, úředníkům, kteří budou pracovat v kontaktních centrech. Pokud tam ty byty nebudou, tak jakým způsobem oni pomůžou? Nepomůžou také a ještě navíc to bude komplikovat to, že tam bude fungovat nějakým způsobem sociální odbor a nějakým způsobem tam bude fungovat to kontaktní centrum. Děkuji.

Mgr. Jana Hanzlíková ANO 2011



