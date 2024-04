Hanzlíková (ANO): Příspěvky na péči v prvním stupni byly zvýšeny naposledy v roce 2016

reklama

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolím si začít tím, že jsem ráda, že v tomto tisku je řešena podpora pečujících osob prostřednictvím některých aktivit sociálních služeb. Těší mě to o to víc, že tato část zákona o sociálních službách byla tvořena mnou a mými kolegy v době, kdy jsem byla na MPSV. Z toho důvodu mě zároveň velmi mrzí, že pan ministr ji předkládá až v tuto dobu, protože jak jsem říkala, v podstatě ve velmi podobném znění byla připravena již na konci minulého volebního období. V podstatě i v té době, pokud by byl předložen dříve, tak mohl být zároveň navýšen příspěvek na péči, na což čeká spousta lidí se zdravotním postižením a jejich pečující již více než dva roky.

A nyní k tomu, co vnímám v tomto návrhu jako největší problém. Už to tady zaznělo, ale jsme ve třetím čtení, takže je důležité to znovu zopakovat. Největším nedostatkem tohoto návrhu je to, že není navýšen první stupeň závislosti. Zůstává tak těch 880 korun, nezvedá se ani o korunu. A u druhého stupně, což také není nic pozitivního, se zvedá o 500 korun, což je opravdu velmi zanedbatelná částka, když se podíváme na výši cen různých služeb. Ale zároveň to také zvětší finanční rozdíl u příspěvků druhého a třetího stupně. A ten rozdíl už se stává tím pádem neadekvátním. Velmi negativní je, že opravdu zvýšení příspěvku na péči řešíme až po více než dvou letech i přesto, že tady ty návrhy byly, zmiňoval to tady pan kolega Juchelka. Takže v podstatě koalice nechala ty lidi na zvýšení čekat a budou ještě čekat, až tedy pokud to všechno dopadne, do 1. července.

Už to tady také zaznělo, příspěvky na péči v prvním stupni byly zvýšeny naposledy v roce 2016. Jak víme, ceny služeb se zvedaly, protože se zvedly v úhradové vyhlášce. Ale zároveň si myslím, že finanční situaci lidí se zdravotním postižením a jejich pečujících významně zhoršily minulé dva roky, kdy jsme zažívali vysokou inflaci a opravdu skokové zvýšení cen energií, potravin, služeb a všech komodit. Lidé, kteří nezvládají zaplatit služby přímo z příspěvku na péči, tak ani nebyli schopni to zaplatit z nějakých jiných zdrojů.

V podstatě dnešní skutečnost je taková, že pro lidi, kteří jsou příjemci příspěvku na péči v tom prvním a částečně i ve druhém stupni, jsou sociální služby prakticky nedostupné, protože nemají dostatečné prostředky na jejich nákup. Tady je důležité si říct, že jde především o lidi, kteří právě nákupem nějaké sociální služby mohou zůstat v přirozeném prostředí. A to je v podstatě stav, který si přejí sami ti lidé, ale také ho významně podporuje, tento návrh, který projednáváme. Ale samozřejmě musíme si uvědomit, že aby to mohlo reálně fungovat, tak musí vláda pro ty lidi zajistit podmínky, protože to už tady také zaznělo, nejsou to lidé, kteří by byli plně soběstační, oni ty sociální služby skutečně potřebují. Pokud by je nepotřebovali, tak by nezískali první stupeň, který může dospělá osoba získat, pokud nezvládá tři nebo čtyři životní potřeby a u druhého stupně je to pět až šest životních potřeb. Je tam důležité si uvědomit, že ti lidé třeba nezvládají mobilitu, orientaci, stravování, oblékání a obouvání a tělesnou tělesnou hygienu.

Také tady musím ještě připomenout, že významně negativně do finanční situace těchto lidí zasáhlo i zrušení slevové úlevy, která zůstala pouze u rodin, které pečují o dítě do tří let. Takže se to netýká rodin, které pečují o zdravotně postižené dítě nebo dospělého.

Potom další oblast, kterou vidím jako velmi problematickou, to je ta část, která se týká nadregionálních sociálních služeb. Jak už tady zaznělo, ve středu ráno proběhlo mimořádné jednání výboru pro sociální politiku a tam v podstatě zazněly obavy těchto organizací. A není jich málo, je to asi 120 sociálních služeb, které poskytují své služby opravdu tisícům klientů, tak se obávají, že navržené změny část z nich ekonomicky neustojí a že budou nuceni buď úplně skončit s poskytováním svých služeb, anebo je minimálně omezit. A jsou to velmi důležité sociální služby, které se zaměřují na ty nejohroženější sociální skupiny.

Tady musím říct, že se opět projevilo to, že pokud je něco dáno poslaneckým návrhem a je to opravdu systémová změna, a u těchto nadregionálních sociálních služeb to systémová změna je, tak že je tam potřeba opravdu tomu dát ten čas na diskusi a na zodpovězení všech otázek a opravdu tu změnu podrobněji připravit, k čemuž tady nedošlo.

Na závěr bych chtěla říct, že jak jsem zmínila už v příspěvku, celý byl v podstatě o tom, že lidé se zdravotním postižením a jejich pečující musejí opravdu ve svém životě řešit tolik problémů, a my teď máme možnost jim to alespoň trochu ulehčit. A proto vás, milé kolegyně a milí kolegové z koalice, moc prosím, abyste podpořili pozměňovací návrhy, které zvyšují příspěvky na péči včetně prvního stupně, ale také ty, které upravují některé největší problémy týkající se nadregionální sítě.

Děkuji za pozornost.

