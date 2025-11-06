Munzar (ODS): Začátek třetího mandátu

Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu ke složení poslaneckého slibu

Munzar (ODS): Začátek třetího mandátu
Foto: ods.cz
Vojtěch Munzar (ODS)

Složením poslaneckého slibu začíná práce na další čtyři roky. Každý k politice přistupuje jinak. Někdo ji bere jako aktivismus, někdo se soustředí hlavně na to mít dokonalá videa a silné výroky. Já ji vždy bral jako hledání řešení, cest, jak konkrétně zlepšit věci kolem nás.

Jeden poslanec svět nezmění. Ale může drobnými kroky ovlivnit věci, které lidem usnadní život. A když se podaří posunout něco k lepšímu alespoň o kousek, má to všechno smysl. Tím se vždy řídím a budu i nadále.

Ing. Vojtěch Munzar

  ODS
  poslanec
autor: PV

