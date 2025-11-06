Kaprálová (PRO): Diplomová práce účinnější než revolver

Přátelé, stalo se již takovou tradicí současných progresivistických propagandistů, kteří užívají neoprávněně označení „novinář“, že když chtějí někoho odstřelit, namíří na něho jeho diplomovou práci. A považte, zpravidla se trefí. Já vám garantuji, že pokud by nechali regulérně prolustrovat „diplomky“ celé sněmovny s cílem „kdo neprojdeš, ze sněmovny pryč“, že by se tato řádně vylidnila. Vzpomeňte na bakalářské, diplomové či rigorózní práce třeba Marka Bendy (ODS), Petra Krčála (bývalá ČSSD), Taťány Malé (ANO), Lubomíra Metnara (ANO)…
Musíme si otevřeně přiznat, že čas je jediným artiklem, který si v tomto zkorumpovaném světě nelze koupit. Přátelé, domnívám se, že doba, kdy titul něco předurčoval, skončila. Tento atribut inteligence se stal pouhým obchodním artiklem.
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Anketa
Měl Hayato Okamura právo ve sněmovním projevu proti svému bratru Tomiovi použít informace z jeho dětství?
Možná je to dobře. Nastal totiž čas, kdy za lidi musí hovořit výsledek jejich práce, nikoli písmenka před a za jménem. Stačí si jenom představit vyprázdněné politiky z řad dosavadní vládní pětikoalice. Skoro bychom mohli říci, že čím více písmenek tančí někomu z nich kolem jména, tím větší je to blb. Docela by mne zajímalo, co budou tito „novinářští“ fízlové a lovci diplomek dělat v této době, kde se na většině prací podílí největší falsifikátor všech dob, AI.
Přiznám se, že nemám problém s tím, když by poslancem či ministrem byl někdo s jasnou vizí, bystrým úsudkem, bohatými zkušenostmi a nedisponoval akademickým titulem. Pokud by se třeba takový člověk na pozici ministra uměl obklopit odborníky a posuzoval jejich rady a názory s nadhledem a jasným cílem, korespondujícím s programem strany, která ho na tuto pozici nominovala, nevidím absenci titulu jako překážku ve vykonávání tohoto úřadu bez „ztráty kytičky“.
Jaksi jsme si vytyčili, že čím více vysokoškolsky vzdělaných lidí má společnost, tím je vyspělejší. To nevadí, že lidé nemají na zubaře, že si nemohou pořídit děti a bydlení, to nevadí, že zde stále funguje státem řízená lichva v podobě exekucí, která ničí celé rodiny, to nevadí, že lidé, kteří chodí poctivě do práce, musí přesto poníženecky žádat o dávky, to nevadí, že člověk díky jedné nemoci může padnout na úplné dno…hlavně, že máme ty vysokoškoláky a jsme vyspělí.
No není skvělé, jak se po převratu lidem záhadně zvýšil intelekt…z nějakých před rokem 1989 zhruba čtyř procent populace vysokoškolsky vzdělaných na současných asi 27 procent?! Říkáte, že nenajdete schopného instalatéra, obkladače, obráběče, zedníka, nástrojaře, svářeče? To nevadí. My jsme prostě vyspělá společnost...
Mgr. Eva Kaprálová, MBA
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV