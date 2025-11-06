Stojanová (Piráti): V čele životního prostředí nemůže být osoba s vazbou na Tykače

Petr Macinka, bývalý manažer Institutu Václava Klause financovaného kontroverzním podnikatelem v těžařském průmyslu a aktivním lobbistou Pavlem Tykačem, je zvažován na post ministra životního prostředí. Ten má ze své pozice hájit zájmy státu v otázkách klimatu a ochrany přírody. Proto je nepřijatelné, aby na postu ministra životního prostředí usedl člověk, který má podle veřejně dostupných informací velmi blízko k jednomu z nejvlivnějších těžařů v Česku Tykačovi, jehož zájmy jsou ze své podstaty zcela odlišné.
Nový ministr životního prostředí by měl být na této kontroverzní osobě zcela nezávislý. Pirátská poslankyně Kateřina Stojanová posílá výzvu Andreji Babišovi, aby na ministra životního prostředí vybral takového kandidáta, který kvůli svým vazbám nebude ve střetu zájmů.
Petr Macinka byl ještě nedávno manažerem a mluvčím Institutu Václava Klause, který financoval Pavel Tykač. Program Motoristů se navíc ve značné míře překrývá právě se zájmy Tykače, například v oblasti těžby uhlí. „Vazba Petra Macinky na Pavla Tykače je naprosto zřejmá. Přesto se Macinka evidentně vyhýbá otázkám na to, čí zájmy by coby případný ministr prosazoval. Macinka by tak byl další člověk ve střetu zájmů ve vznikající vládě. A u člověka ve střetu zájmů prostě nejde spoléhat na to, že bude ve své pozici opravdu hájit zájmy životního prostředí a České republiky a ne agrobarona Tykače,” řekla pirátská poslankyně zvolená za Ústecký kraj Kateřina Stojanová.
Mimo problematických vazeb navíc Petr Macinka avizuje, že poteče “zelená krev”, proběhne “kontrarevoluce” a odmítá vědecké poznání. Pokud by se stal Macinka ministrem životního prostředí, byl by vážným ohrožením ochrany životního prostředí. Proti jeho jmenování se postavilo téměř 500 předních vědců. „Petr Macinka doposud neuvedl, zda by přijal vědecké závěry v oblasti životního prostředí a zda by vůbec komunikoval s experty a odborníky v této oblasti. To je nepřijatelné,” dodala Stojanová.
„Andreje Babiše jsem ve své výzvě seznámila také s aktuální kauzou Pavla Tykače, jehož skupina chce po těžbě uhlí místo rekultivace za 2,8 miliardy zvolit levnější přirozenou obnovu a tím si ušetřit asi miliardu. Téměř 800 milionů korun pak mělo směřovat těžbou postiženým obcím města Most jakožto kompenzace. Těm ale teď Tykač nabízí jen 220 milionů, tedy zlomek původní částky,” zdůraznila Stojanová.
Odkázala i na vyjádření dlouholetého starosty těžbou zasažené obce Horní Jiřetín Vladimíra Buřta: „Pro obce zasažené těžbou uhlí jsou prostředky, které má pan Tykač uhradit, kompenzací a nikoliv nějakým milodarem. Na naši obec těžba krutě dolehla a dost si toho vytrpěla. Rozvoj obce byl brzděn a těžba měla pochopitelně neblahý dopad i na zdraví místních občanů. Je nutné, aby prostředky všem čtyřem obcím byly vyplaceny v maximální míře dle uzavřené dohody a těžař si nenárokoval nesmyslné úlevy. To je nedůstojné."
„Budoucí ministr životního prostředí musí být na Tykačovi zcela nezávislý, aby nebylo pochyb, že rozhodnutí, která dělá, jsou opravdu v zájmu lidí a státu,“ uzavřela Stojanová.
