Výborný (KDU-ČSL): Byli jsme v menšině, ale hájili jsme princip

06.11.2025 16:21 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k volbě předsedy Poslanecké sněmovny

Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Chci poděkovat nejen Janu Bartoškovi, ale i všem, kterým tato volba nebyla lhostejná a snažili se, aby dopadla jinak než zvolením Tomia Okamury. Byli jsme v menšině, ale hájili jsme princip, že v čele Poslanecké sněmovny má stát člověk, který dokáže být nestranný, slušný a reprezentovat celé politické spektrum.

Tomio Okamura už včera ukázal, že takovým předsedou nebude. Ignoroval otázky i výzvy, aby odpověděl na jasně položené dotazy. Jeho přístup ukazuje, že mu nejde o dialog ani o respekt k ostatním poslancům. Takto podle jeho slov „nestranný předseda všech“ opravdu nevypadá. A je to špatný signál hned na začátku nového volebního období.

Vy, Uživatel se přihlásil ke kodexu Dobré DiskuseVasa , 06.11.2025 17:16:01
Jako KDU-CSL, Piráti, STAN a SPOLU? Ve vasich vystoupenich bylo tolik hnusu, lzi a polopravd, ze z vas muselo byt spatne kazdemu normalnimu cloveku a mozna i nekterym vasim volicum!

|  5 |  0

