Výborný (KDU-ČSL): Byli jsme v menšině, ale hájili jsme princip

Chci poděkovat nejen Janu Bartoškovi, ale i všem, kterým tato volba nebyla lhostejná a snažili se, aby dopadla jinak než zvolením Tomia Okamury. Byli jsme v menšině, ale hájili jsme princip, že v čele Poslanecké sněmovny má stát člověk, který dokáže být nestranný, slušný a reprezentovat celé politické spektrum.
Tomio Okamura už včera ukázal, že takovým předsedou nebude. Ignoroval otázky i výzvy, aby odpověděl na jasně položené dotazy. Jeho přístup ukazuje, že mu nejde o dialog ani o respekt k ostatním poslancům. Takto podle jeho slov „nestranný předseda všech“ opravdu nevypadá. A je to špatný signál hned na začátku nového volebního období.
autor: PV