Premiér Fiala: Navržení Tomia Okamury je součást politického obchodu

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci,
volba předsedy Poslanecké sněmovny není jenom nutným aktem pro to, abychom mohli uzavřít ustavující schůzi naší Sněmovny. Předseda reprezentuje Poslaneckou sněmovnu navenek, je jedním z nejvyšších ústavních činitelů - třetím protokolárním v pořadí - ale může za určitých okolností také navrhovat předsedu vlády a získává důležité pravomoci v případě, kdy je z nějakých důvodů dočasně neobsazena funkce prezidenta republiky.
Je to tedy dost důvodů pro to, abychom věnovali náležitou pozornost tomu, koho do této funkce zvolíme. A proto považuji za důležité hned na úvod říct, že předsedou Poslanecké sněmovny nemá být zvolen Tomio Okamura. A k tomu hned dodávám, že respektuji výsledek voleb, plně respektuji výsledek voleb a respektuji i právo nové většiny na nové uspořádání. Ale jsem přesvědčen, že jsou tu závažné důvody pro to, abychom pana poslance Tomio Okamuru do čela naší Poslanecké sněmovny nepostavili. A ty důvody podrobně vysvětlím.
Můj první argument je jednoduchý a souvisí právě s respektem k výsledku voleb. Hnutí SPD dnes není silná politická strana, není dost silná na to, aby si mohla dělat nárok na pozici předsedů Poslanecké sněmovny. Tato funkce historicky vždy připadla straně nebo volebnímu uskupení, které bylo nejsilnější nebo druhé nejsilnější z hlediska výsledku voleb, z hlediska podpory voličů. Podívejme se zpátky - Markéta Pekarová Adamová z vítězného SPOLU, před ní Radek Vondráček z vítězného ANO, předtím Jan Hamáček z vítězné Sociální demokracie, a kdybych šel do minulosti, tak tam najdeme z různých důvodů i představitele stran, které byly ve volbách druhé, ale těsně druhé, ať už to byl Miloš Zeman, Václav Klaus, Miroslava Němcová, a tak bych mohl pokračovat.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Nikdy ale nebyl zvolen představitel volebního subjektu, který nezískal silnou voličskou podporu. A bylo tomu tak z dobrých důvodů, a tím jedním z těch hlavních důvodů je respekt k vůli občanům. A dnes se tato praxe má změnit. Na křeslo předsedy Sněmovny si dělá nárok SPD, která dnes reprezentuje pouze necelých 8 procent voličů, a to nemluvím o tom, že SPD kandidovalo jako nepřiznaná koalice čtyř stran, a kdyby šli do voleb čestně jako koalice, tak by se nedostali přes volební práh, který pro 3 a více subjektů je stanoven na 11 procent hlasů. Tedy toto uskupení by v Poslanecké sněmovně vůbec nebylo zastoupeno.
Ale to tu, dámy a pánové, nepřipomínám z nějaké zlomyslnosti, nebo že bych zpochybňoval to, že tu SPD je, ale připomínám to jako faktickou ilustraci slabé pozice SPD z hlediska politické reprezentace. A zvolení kandidáta s takto slabou voličskou podporou by představovalo významný průlom v dosavadní tradici parlamentarismu v České republice. A ruku na srdce, je to i v mezinárodním kontextu, bylo by to i v mezinárodním kontextu opravdu hodně neobvyklé.
Proč jsme dnes v takovéto situaci? Já myslím, že vznik koalice ANO, SPD a Motoristů nepřekvapuje a neměl by nikoho překvapovat. Andrej Babiš už před volbami říkal, že s těmito stranami chce vládnout a s jinými se nebude bavit. A my jsme zase poctivě říkali, že pro nás je spolupráce s ANO a SPD nepřijatelná. Takže potud to, co se tady teď odehrává, odpovídá tomu, jak byly před volbami položeny nabídky, a odpovídá tomu, jak rozhodli voliči. To nezpochybňuji. Ale Tomio Okamura v čele Poslanecké sněmovny - o tom tedy řeč nebyla.
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Anketa
Chcete Tomia Okamuru za předsedu Poslanecké sněmovny?
Bohužel důvod, proč tomu tak je, je jednoduchý a je potřeba ho pojmenovat. Je to součást politického obchodu, ne však obchodu programového. Ještě před čtyřmi lety Tomio Okamura tvrdil, cituji, že si neumí představit, že by byl premiérem opět Andrej Babiš, protože je trestně stíhaný. Konec citátu. A podívejme se, kde jsme dnes, a o nevydání dvou trestně stíhaných lidí právě tady jde. Tato dohoda má ale své důsledky a zdaleka nejde jenom o vyprázdněné programové priority SPD, ale také o čistě praktické záležitosti.
Tomio Okamura má totiž dodat hlasy svých poslanců, ale jinak má mlčet a nezlobit. Andrej Babiš mu nedovolí ani nominovat do vlády členy vlastního hnutí, SPD tak budou ve vládě zastupovat jen nestraničtí takzvaní odborníci, kteří s SPD nemají vlastní nic společného a které si vybral Andrej Babiš sám. Já ta jména, která se objevují teď nechci rozebírat je ale s podivem a jenom to ilustruje povahu tohoto podivného obchodu, že své nominanty do vlády členové poslaneckého klubu SPD dosud ani neznali, jak to jasně vyplývá z jejich mediálních vystoupení. A přesto neváhají přijmout tuto nedůstojnou roli.
Vzpomeňme si, jak se ještě před několika, jak se před několika dny na internetu objevilo video, na kterém si Andrej Babiš s jistotou pochvaluje, že jej bude SPD poslouchat na slovo tak, že udělají vše, co bude chtít. Dámy a pánové, tohle je přece trapné.
Ale můj druhý a mnohem závažnější argument je ten, že Tomio Okamura, pan poslanec Tomio Okamura, nesplňuje nároky, které bychom po nejvyšších ústavních činitelích a obecně po všech zástupcích českého státu měli striktně vyžadovat. Tomio Okamura se v minulém období stal symbolem obstrukcí, zneužívání jednacího řádu a celkově absence respektu k této instituci. A nemám na mysli jenom opakované snahy si uzurpovat toto řečniště v rozporu s jednacím řádem, jak to udělal naposledy v září minulého roku nebo v září letošního roku. Nebo jeho mnohahodinová vystoupení, při kterých zásadně nemluvil k věci, což kritizovali i ústavní právníci. To teď pomíjím. Mluvím především o tom, že v minulém období neváhal naprosto nepatřičně, nechutně a na čistě osobní úrovni z tohoto místa útočit na politické oponenty - na tehdejší předsedkyni Sněmovny Markétu Pekarovou Adamovou, na místopředsedu Jana Bartoška, ale také třeba na ministryni obrany Janu Černochovou.
Možná si to nepamatujete, ale útok na Markétu Pekarovou Adamovou se týkal osobně mimořádně citlivé věci. Byl nesmírně podlý, nebudu ani připomínat přesně ta slova, ale bylo to skutečně lidsky nechutné. Janě Černochové z tohoto místa říkal Tomio Okamura: vy buď nevíte, která bije, nebo jste v nějakém deliriu, vy jste blázen, vy jste normálně odporný člověk. O Janu Bartoškovi z tohoto místa, z řečniště Poslanecké sněmovny, říkal Tomio Okamura: takový novodobý Hitler to je, mně tak připadá, vždycky ta jeho dikce.
Mně třeba voliči píšou často, že ještě knírek dát a je to úplně ta dikce, konec citátu z Tomia Okamury. Myslíte si, že se nyní ze dne na den Tomio Okamura změní? Že se stane důstojným předsedou, který bude garantovat, že Sněmovna bude fungovat dobře a spravedlivě a že bude plnit všechny funkce, jak to předpokládá naše ústava? Po dosavadních zkušenostech, potom, jak vystupuje, tak dámy a pánové, pokud si toto myslíte, tak to je skutečně naivní.
Třetí důvod, ten je také naprosto zásadní. Tomio Okamura představuje svými výroky významné bezpečnostní riziko. Těch problémů je celá řada. Nejhorší z nich je ten, že patří mezi politiky, kteří výrazně a nejvýrazněji šíří proruské narativy v českém veřejném prostoru. Pojďme si připomenout, o čem mluvím. Začnu rokem 2014, tedy rokem, kdy Rusko začalo okupovat ukrajinský Krym a budu citovat Tomia Okamuru. Když už hovoříme o invazi Rusů, bavme se tedy nejen o dobrovolnících z Ruska na straně lidí, kteří brání své domovy, ale bavme se také vyváženě o invazi pravidelné ruské armády, ukrajinské armády, promiňte, která plošně bombarduje, ostřeluje těžkými děly i raketami bezbranné civilisty. Bavme se o jednotkách složených z dobrovolníků z řad ukrajinských profašistických a nacistických uskupení. Bavme se o stovkách nebo o velkém množství profesionálních žoldnéřů placených ukrajinskými oligarchy a profesionálech ze zemí NATO, což v médiích prosáklo, v řadách ukrajinské armády, konec tohoto citátu.
Ještě v témže roce se Tomio Okamura zaměřil na zpochybňování sankcí uvalených na Putinův režim, cituji. Pokud jde o samotné sankce, souhlasit s nimi může skutečně jen hodně nepřemýšlivý člověk nebo člověk, který chce mermomocí z válečného štvaní vytřískat politické body bez ohledu na české občany. V roce 2016, dva roky po začátku ruské okupace Krymu, ještě přidal, cituji. Poslední léta a měsíce lhaní o Rusku a dalších tématech dosáhlo nových vrcholů, ale zároveň se díky internetu objevila možnost paralelních zdrojů informací a konfrontace s pravdou láme vaz mainstreamové propagandě. Česká republika nemá a nesmí mít v Rusku nepřítele. Aby tomu tak nebylo, je třeba slušnost obou stran. Smutné je, že v této chvíli, po více než dvaceti letech urputné protiruské propagandy, je míč na naší straně. My jako politici můžeme pomoci hlavně v tom, že se pokusíme například pro média nastavit nějaká jasná pravidla, například že lhát nebo zkreslovat fakta se nesmí, konec citátu.
Můžu pokračovat jeho výroky z roku 2021, kdy vyšlo najevo, že Rusko spáchalo teroristický čin ve Vrběticích, cituji. Je zajímavé, že se tato kauza objevuje ve chvíli, kdy se jedná o dostavbě Dukovan, o ruské vakcíně Sputnik, ve chvíli, kdy eskaluje konflikt na Ukrajině či se jedná o dostavbě německo-ruského energetického megaprojektu Nord Stream 2. Sir Humphrey ze seriálu Jistě, pane ministře by jistě řekl "what a coincidence", tedy "jakápak to náhoda". Nesmíme dopustit, abychom se nechali vtáhnout do konfliktu či nedejbože do války mezi Ruskem a USA a jejich spojenci, konec citátu.
Jen dva dny před zahájením plnohodnotné ruské invaze na Ukrajinu jsme se od Tomia Okamury dozvěděli, že za konflikt nemůže Rusko, ale všichni kolem, cituji. Vláda Petra Fialy a tajné služby USA i dalších zemí NATO podněcují konflikt Ruska s Ukrajinou. Hnutí SPD považuje současné dění na Ukrajině za důsledek tlaku zpravodajských služeb pod taktovkou USA, Velké Británie a některých států NATO, které se snaží rozpoutat válečný konflikt mezi Ruskou federací a Ukrajinou. Konec citátu.
Kdyby měl někdo náhodou pocit, že Tomio Okamura mohl v posledních letech prozřít, dodám několik bodů z předvolebních diskusí v tomto roce. Nesmíme připustit to prudké navyšování výdajů na zbrojení na 5 procent HDP. Je potřeba okamžitě ukončit veškerou podporu Ukrajině a Ukrajinců. Hlasoval bych pro odchod z Evropské unie v případě referenda a v případě referenda o NATO bych pocitově hlasoval pro odchod z NATO, opět cituji Tomia Okamuru.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, všechno, co jsem zatím zmínil, je velmi vážné, ale pořád to není to hlavní. To, s čím mám největší problém, je především jeho neskrývaný rasismus, xenofobie, šovinismus a neúcta k lidem, a to v takovém rozsahu, že mu dokonce někteří začali přezdívat komerční fašista.
Původně šlo možná z jeho strany o byznysový záměr, snahu zaujmout za každou cenu. Obávám se ale, že to, co Tomio Okamura říká nebo tomu, co říká, začal sám věřit. Za podněcování nenávisti v krajských volbách v roce 2024 je dnes ostatně obžalován a my tu budeme brzy hlasovat o jeho vydání k trestnímu stíhání, ale o tom jsem tu už mluvil. Tyto jeho problémy s výroky ale trvají mnoho let. V roce 2011 Tomio Okamura například napsal, cituji. To, že cigán je dnes vnímán hanlivě, to není vina ani neonacistů, ani Čechů, ani Turků. To je v prvé řadě hanba Romů. Jejich dlouhá staletí pěstovaný životní styl a životní hodnoty, chtěj nechtěj, kolidují a kolidovaly s hodnotami všech civilizovaných zemí.
Druhý citát. V čem je například extrémní názor, že cigáni by si měli založit vlastní stát a že Česká republika by měla podpořit jejich vystěhovalectví do země, odkud pochází jejich prapředci. V České republice jsou největším multikulturním problémem zřejmě Romové. Ať mi odpustí ti, kterých se to netýká, ale velká část je prostě pro společnost obrovská přítěž, konec citátu. A o dva roky později jsme se od něj mohli dočíst toto. Cigáni by měli probudit své elity, semknout se a usilovat o vlastní stát. Právo na sebeurčení je právo každého národa, a proto by Česká republika měla demokraticky podpořit jejich vystěhovalectví například do země, odkud pocházejí jejich prapředci, tedy nejlépe do některého ze států Indie. Konec citátu.
Nenávist či snad populistický kalkul spojený s absencí dobrého vkusu Tomia Okamuru přivedl dokonce k tomu, aby zpochybňoval existenci romského holokaustu. Opět cituji jeho slova, tentokrát z roku 2014. Mýtus o romském koncentráku je podle dostupných informací lež. Byl to pracovní tábor pro osoby, které se vyhýbaly řádné práci včetně Čechů a Němců z Protektorátu, internováni byli na základě etnika, nebyli na základě etnika, omlouvám se, a cigánského způsobu života, to znamená, že pracující Romové tu nebyli, konec citátu. Kromě Romů se Tomio Okamura často trefuje i do jiných skupin, například do ukrajinských uprchlíků, viz jeho slova, ke kterým se opakovaně hlásí. Je čas, aby se Ukrajinci vrátili zpátky, vždyť tam jezdí masově na dovolenou i několikrát ročně. Ukončil bych jim povolení k pobytu, ať si jdou, kam chtějí, konec citátu. Dámy a pánové, taková slova nejsou jenom projevem nenávisti k jiným národům, národnostem nebo menšinám, ale také důkazem o katastrofálním nedostatku přehledu o dění kolem nás a o pokřiveném pohledu na svět a na lidi.
Abych to podtrhl, dovolím si ještě jeden citát z výroku Tomia Okamury, konkrétně z jeho komentáře Ženy vpřed, cituji. Norsko už kvóty na ženy ve vedení firem zavedlo a teorie, že muži jsou kreativnější a dynamičtější než ženy, se ihned potvrdila. Hodnota firem, které posílily ženské vedení, klesla o 18 procent. Až kvóty dovedeme k dokonalosti a firmy povede správný poměr Romů, zahrádkářů, Arabů, mulatů, Asijců a klavíristů, určitě se jejich hodnota a výkon radikálně posune.
Lidská inteligence se výrazně liší, a to jak mezi rasami, tak mezi muži a ženami. Konec citátu. To jsou slova Tomia Okamury, člověka, kterého někteří z vás chtějí zvolit do čela Poslanecké sněmovny. A nedá se říct, že by se Tomio Okamura s přibývajícími léty v politice nějak poučil. Dobře jsme to viděli v kampani před předcházejícími volbami a jasně to vystihl i komentář Nejvyššího správního soudu, který uvedl, cituji: Co však je a má zůstat v předvolební kampani nepřípustné, je podněcování nenávisti vůči jakékoliv skupině lidských bytostí a vyvolávání strachu z nich, zvlášť při vědomí historické zkušenosti s nacistickou a komunistickou propagandou, která ve 20. století zobrazovala příslušníky jiných ras či jiných společenských tříd podobným způsobem, jak to nyní činí SPD. Konec citátu z komentáře Nejvyššího správního soudu.
A dámy a pánové, není to jedna věc, není to jenom jeden výrok. Každému z nás se stane, že něco řekneme špatně, že je něco špatně pochopeno, že nás mrzí nějaká věta, ale toto je způsob politické práce a jak jsem tady ukázal, způsob, který Tomio Okamura uplatňuje více než jedno desetiletí. Tomio Okamura v politice prostě dlouhodobě útočí na slabší, probouzí v lidech nenávist a vydělává na tom, ať už těm věcem sám věří, nebo je pouze politicky zneužívá, v každém případě, v každém případě ho to diskvalifikuje, aby se stal předsedou Poslanecké sněmovny.
Dámy a pánové, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, Poslanecká sněmovna je v našem politickém systému instituce, která reprezentuje lid, občany České republiky. My, členové Sněmovny, tady máme artikulovat zájmy lidí, máme do politiky přinášet to, čemu lidé věří, co požadují. A předseda Poslanecké sněmovny je tu mimo jiné od toho, aby tuto diskusi moderoval, aby chránil spravedlnost a férovost, aby se stal garantem fungování tohoto vpravdě výjimečného prostoru. A já jsem přesvědčen, že výroky Tomia Okamury, nejen ty, které jsem vám citoval, dalo by se jich najít mnohem víc, nemají nic společného s tím, co si velká většina českých občanů myslí a jak jedná, vše ukazuje na to, že lidé v České republice uvažují jinak, většině našich spoluobčanů je taková nenávist a absence vkusu odporná a stydí se za to.
Pokud se Tomio Okamura stane vysokým ústavním činitelem, budou se stydět i za tohle - a právem, bude to ostuda v Česku a bude to i mezinárodní ostuda naší země. A my se s tím přece nemůžeme smířit, nepřestaneme chránit ústavu, naše demokratické hodnoty a v neposlední řadě i pověst České republiky, proto musíme návrh na to, aby byl Tomio Okamura zvolen předsedou Poslanecké sněmovny, důrazně odmítnout. A proto budu hlasovat pro druhého kandidáta na předsedu Poslanecké sněmovny, kandidáta KDU-ČSL Jana Bartoška.
Jan Bartošek zná a respektuje jednací řád, díky svým kontaktům, mimo jiné plynoucích z dosavadního působení, je schopný Sněmovnu dobře reprezentovat a prokázal, že umí jednání vést věcně a kultivovaně, a také to, že při jeho výjezdech do zahraničí nebudeme muset mít pokaždé obavy, koho urazí tentokrát. A k jeho volbě vyzývám i všechny ostatní, nejen poslance ze stran, které míří do opozice, ještě naléhavě se obracím na vás, na poslance ANO a Motoristů, kteří budete mít v rukou osud současného pokusu o sestavení vlády, a tedy nejspíše i způsob, jak budou v nejbližší době fungovat vrcholné instituce České republiky.
Opravdu jste kandidovali s tím, že budete hlasovat pro Tomia Okamuru na místo třetího nejvyššího ústavního činitele České republiky? Opravdu jste smířeni s tím, že díky vašim hlasům bude reprezentant nás všech doma pro smích a v zahraničí pro ostudu? Opravdu jste kandidovali s tím, že svým hlasem zvolíte do čela Sněmovny někoho, kdo soustavně pohrdá institucemi i lidmi a celou svou politickou kariéru má založenou na šíření strachu a nenávisti?
Dámy a pánové, nenechte se dotlačit k něčemu, s čím řada z vás bezpochyby vnitřně nesouhlasí, odmítněte tyto politické obchody, které hluboce uškodí nám všem, v nadcházející svobodné a tajné volbě odmítněte, aby se Tomio Okamura stal předsedou Poslanecké sněmovny. A místo toho dokažte, že vám jde o víc, o funkční politický systém, o naši pověst, o dobrou budoucnost České republiky.
Děkuji vám.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV