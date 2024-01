Hašek: Lidovci udělali důležitý krok směrem k politickému hřbitovu

reklama

Lidovci včera neudělali nic a udělali tak důležitý krok směrem k politickému hřbitovu. Zjevně nechápou, stejně jako jejich šéf, obrovskou symboliku toho, co se stalo. Člen Bezpečnostní rady státu, šéf křesťanské strany, který se baví po masakru, mimořádné vládě a po vyhlášení státního smutku, do půl čtvrté do rána se skupinou svých blízkých ministerských úředníků, to nemá obdobu nejen v České republice, ale snad ani nikde v civilizované Evropě. Je velmi trapné, jaké tanečky kolem toho tančí sám vicepremiér, premiér, KDU-ČSL i celá koalice. Omluvit lidem by se teď měli už všichni zmínění. Nejen za nepřijatelnou noční párty v čase, kdy už v šoku truchlila celá republika. Za mlžení a vypouštění x verzí trapného příběhu. Pan vicepremiér by teď nejvíce pomohl sobě, vládě, KDU-ČSL i celé zemi tím, kdyby jako chlap uznal, že je neudržitelné dále pokračovat ve vysoké ústavní pozici a sám rezignoval. Žádný alibismus co pan premiér, co celostátní výbor KDU-ČSL atd. Tím totiž do celého problému zatahuje i ty, kteří jej nezpůsobili. Svět už musí jen v němém úžasu hledět na to, co je možné v údajně “prozápadní” České republice, středoevropské kolébce demokracie a zemi TGM a Václava Havla. A úplně na závěr - jestli lidé z vedení KDU-ČSL považují celou věc za “klukovinu”, jak pravil poslanec Navrátil známý kauzou masážních služeb z webu Amatéři nebo dokonce, že “i ministři mají své dny”, což pronesla senátorka Horská, je to s politickou kulturou ve vedení naší země opravdu zlé.

P.S. Ve čtenářské anketě na SeznamZprávy hlasuje právě cca 93 % lidí, že by měl M. Jurečka rezignovat

