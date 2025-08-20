Síkela (STAN): Rozšíření přístupu k elektřině v Libérii

Spolehlivé dodávky čisté energie jsou základní podmínkou udržitelného rozvoje. Prostřednictvím naší Global Gateway spolupracujeme s africkými partnery na konkrétních projektech, které zlepšují přístup k čisté energii jak pro podniky, tak pro místní obyvatele.
Zde je několik příkladů.
Rozšíření přístupu k elektřině v Libérii
Projekt LEEAP, dokončený letos, zlepšuje přístup k elektřině, zvyšuje energetickou účinnost a posiluje liberijský energetický sektor tak, aby tisíce obyvatel měli zajištěny spolehlivé dodávky elektřiny.
Just Energy Transition Partnership (JETP) v Jižní Africe
Jižní Afrika přechází z uhlí na čistou energii a my tento proces podporujeme. Společně rozvíjíme výrobu čisté energie, pomáháme snižovat emise, vytváříme pracovní místa a podporujeme místní podniky.
Green Energy Initiative ve střední Africe
Vodní elektrárna Ruzizi III nejenže zvyšuje výrobu čisté energie, ale také posiluje regionální hospodářskou spolupráci mezi DR Kongo, Rwandou a Burundi. Projekt zlepšuje přístup k elektřině, snižuje náklady na energie a podporuje hospodářský růst.
Vodní elektrárny Nalubaale–Kiira v Ugandě
Modernizace ugandských elektráren Nalubaale–Kiira zahrnuje výměnu turbín a zvýšení kapacity pro výrobu elektřiny. Tyto kroky zajišťují spolehlivé dodávky čisté energie a vyšší stabilitu elektrické sítě.
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV