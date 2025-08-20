Síkela (STAN): Rozšíření přístupu k elektřině v Libérii

20.08.2025 17:03 | Monitoring

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k práci v Bruselu.

Síkela (STAN): Rozšíření přístupu k elektřině v Libérii
Foto: ČT24
Popisek: Jozef Síkela

Spolehlivé dodávky čisté energie jsou základní podmínkou udržitelného rozvoje. Prostřednictvím naší Global Gateway spolupracujeme s africkými partnery na konkrétních projektech, které zlepšují přístup k čisté energii jak pro podniky, tak pro místní obyvatele.

Zde je několik příkladů.

Rozšíření přístupu k elektřině v Libérii

Projekt LEEAP, dokončený letos, zlepšuje přístup k elektřině, zvyšuje energetickou účinnost a posiluje liberijský energetický sektor tak, aby tisíce obyvatel měli zajištěny spolehlivé dodávky elektřiny.

Just Energy Transition Partnership (JETP) v Jižní Africe

Jižní Afrika přechází z uhlí na čistou energii a my tento proces podporujeme. Společně rozvíjíme výrobu čisté energie, pomáháme snižovat emise, vytváříme pracovní místa a podporujeme místní podniky.

Green Energy Initiative ve střední Africe

Vodní elektrárna Ruzizi III nejenže zvyšuje výrobu čisté energie, ale také posiluje regionální hospodářskou spolupráci mezi DR Kongo, Rwandou a Burundi. Projekt zlepšuje přístup k elektřině, snižuje náklady na energie a podporuje hospodářský růst.

Vodní elektrárny Nalubaale–Kiira v Ugandě

Modernizace ugandských elektráren Nalubaale–Kiira zahrnuje výměnu turbín a zvýšení kapacity pro výrobu elektřiny. Tyto kroky zajišťují spolehlivé dodávky čisté energie a vyšší stabilitu elektrické sítě.

Ing. Jozef Síkela

  • BPP
Článek obsahuje štítky

STAN , Síkela

