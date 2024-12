Hašek (PRO): Jak bude Slovensko zlobit, půjde za trest klečet do eurokouta?

Jen pro připomenutí - byl to prezident Zelenskyj a Ukrajina, kdo jako první v současném sporu se Slovenskem oznámil konec tranzitu ruského plynu na Slovensko přes Ukrajinu od 1. 1. 2025. Chápal bych takový krok krátce po ruském vpádu na Ukrajinu, tedy začátkem roku 2022. Ale ne, Ukrajina nechala ruský plyn téct do Evropy nerušeně tři roky, vydělávala na tranzitu a ani ji nenapadlo “otočit kohoutkem”.

Anketa Bude pro Českou republiku rok 2025 lepší, než ten proběhlý? Ano 5% Ne 92% Nevím / Je mi to jedno 3% hlasovalo: 10194 lidí

Teď, když slovenský premiér a vláda hledá řešení, se prezident Zelenskyj podivuje nad tím, že Slovensko v případě ukončení tranzitu plynu zvažuje reciproční krok, zastavení dodávek elektřiny na Ukrajinu. Prý je to fuj. Navrch ještě poradil Slovensku nakupovat plyn nikoliv od Ruska, ale třeba od USA. Za vrchol považuji výroky prezidenta Zelenského, že premiér Fico postupuje údajně podle not ruského prezidenta Putina. Tak snad tohle všechno otevírá oči všem “nevěřícím Tomášům”.

Prezident Zelenskyj se pasuje do role toho, kdo může vůči Slovensku vše, ale Slovensko má jen se sklopenou hlavou plnit jeho přání, zabalené do těch správných “evropských hodnot”. Běda, jak bude Slovensko zlobit. Půjde za trest klečet do eurokouta. Takhle tedy za mne rozhodně ne. Ukrajina a její prezident tady nejsou od toho, aby určovali členských státům EU, co mají či nemají, nebo dokonce co smí a co nesmí dělat.

Brusel namísto ochrany vlastního členského státu trapně mlčí. V tomto sporu rozhodně držím palce Slovákům a jejich vládě v čele s Robertem Ficem.

JUDr. Michal Hašek PRO



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky