Hašek (PRO): Lže, jako když Rudé právo tiskne

U Marka Wollnera a jeho textu ve Foru24 jsem byl ochoten ještě ironicky zažertovat - kdo nemňouká s námi, mňouká proti nám. U Alexandra Mitrofanova, předlistopadového horlivého opěvovače Sovětského svazu, už není ironie ani žertování na místě. Co včera napsala korouhvička z bývalého Rudého práva?

“Jsme momentálně v míru? Lidé, kteří Rakušana prosili, ať svou pozici přehodnotí, jsou přesvědčeni, že nikoli. Jsme ve válce. Je součástí této války Michal Hašek? Bez jakýchkoli pochybností. Nedá práci najít jeho fotografie se symbolem putinovského barbarství, svatojiřskou stužkou. Ani snímky, na kterých se bratříčkuje s Putinovým pomocným komandem, Nočními vlky. Je na straně nepřítele činy, nikoli slovy.

Teď pracuje pro českou vládu, která je s Putinovým Ruskem v konfliktu. Možná mezitím prozřel? Ne, právě v těchto dnech vystupuje proti této vládě kvůli tomu, že přerušila společná zasedání s Ficovým proputinovským kabinetem. Je trochu divné pracovat pro někoho a zároveň být veřejně jeho odpůrcem. Poslanecká sněmovna 15. listopadu 2022 přijala usnesení, v němž označila současný ruský režim za teroristický. Pro ministerstvo vnitra tedy pracuje aktivní sympatizant teroristického režimu, ale ministr vnitra je tolerantní až na půdu.”

Takže opět tužku a deníček a zapiš si, Sašo:

Fotografie, které popisuješ, jsou z roku 2016, tedy osm let staré, a jejich kontext je jednoduchý. Jako tehdejší hejtman jsem se v Brně na centrálním hřbitově zúčastnil na pozvání ruského generálního konzula pietní vzpomínky na padlé při osvobození Brna na jaře 1945. Po skončení jsem byl požádán o fotografii s některými ze zúčastněných společně s generálním konzulem, byla to možná minuta či dvě mimo oficiální program, nebyl tehdy žádný důvod slušné žádosti nevyhovět. Navíc na hřbitově nebyli jen ruští, ale i slovenští a čeští motorkáři, já je nelustroval. Vím přesně, že jedním z nich byl i brněnský antikomunista Jan Kratochvíl, který se dokonce proti už tehdy záměrně šířené dezinformaci o nějakém “bratříčkování” s Nočními vlky veřejně ohradil.

Svůj občanský postoj proti ruské agresi na Ukrajinu jsem vyjádřil jednoznačně a jasně - více než sto hodinami (dvanáctihodinové směny) dobrovolnické práce na jihomoravském KACPU na brněnském výstavišti, kde jsem pomáhal jako dobrovolný hasič s desítkami svých hasičských sester a bratrů uprchlíkům před válkou. Staral jsem se o občerstvení běženců, vydával snídaně, obědy, večeře. Toto je konec února/březen/duben 2022.

Proč o tom mlčíš a nepíšeš, Sašo? Nehodí se Ti to do krámu, že? On by totiž nešel zkonstruovat ten obraz “aktivního sympatizanta teroristického režimu”. Takže Alexandr Mitrofanov včera po letech opět naplnil jedno z předlistopadových přísloví na adresu jeho chlebodárce a zaměstnavatele - Lže, jako když Rudé právo tiskne…

