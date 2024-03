Hašek (PRO): Naplnění hesla - chtěli jsem to nejlepší a dopadlo to jako vždycky

reklama

Vedení Agrární komory i Zemědělského svazu se nejdříve distancovala od protestů zemědělců v Praze a nijak nerozporovala umělé rozdělování ze strany vlády na ty “zlé” v ulicích Prahy a “hodné”, kteří jdou vládě na ruku a “jednají”. Výsledkem tohoto nerozumného postupu je stav, kdy ministr zemědělství Výborný sdělil, že nenašel koaliční podporu pro všechny zásadní požadavky zemědělců ani jejich stavovských organizací. A tak přišla “tvrdá” reakce - začínáme se chystat na možné protesty 7. března, ale nevíme jestli budou, třeba to ještě pan ministr ve vládě a v koalici vyjedná… je to, bohužel, jen další naplnění hesla Viktora Černomyrdina “chtěli jsem to nejlepší a dopadlo to jako vždycky”…

Ministr nočních večírků (na baráku nápis ministerstvo práce a sociálních věcí) přišel s údajnou důchodovou reformou, která ovšem žádnou skutečnou reformou není. Pro občany nejdůkežitějším vzkazem je změna věku odchodu do důchodu (samozřejmě nahoru). Není předjednána ani s parlamentní opozicí a proslýchá se, že ani v koalici. Možná by si měl pan ministr napřed zjistit podporu pro své návrhy “doma” a potom s nimi jít před národ…

Ministr pro diskuse bez cenzury v českém i ukrajinském jazyce chce řešit s policií driftovací párty, při které neměl kdo pomáhat a chránit, protože se na místě automobilové “zábavy” prostě policie nenacházela. Možná kdyby práci policie a jejím potřebám věnoval více času než problematice Ukrajiny, mohli bychom zase patřit mezi nejbezpečnější země jako za jeho předchůdců v posledních 10 letech. Lidé to ocení jistě více než jeho velkou péči o budoucí právní statut skutečných válečných běženců( u těch to ještě chápu), ale i ekonomických migrantů, kteří během války jezdí domů “na dovolenou”. Mimochodem v tolik diskutovaném “Migračním paktu” to vyjednal zatím tak “skvěle”, že za nepřijatého migranta do EU by musela ČR ročně zaplatit 20tis EURO, za přijatého Ukrajince dostaneme (pokud to EU každoročně potvrdí) cca 200 EURO (čtete dobře, stonásobně méně)…

Připravuje se legislativa ke zvýšení koncesionářských poplatků pro ČT a ČRo. Osobně bych koncesionářské poplatky ZRUŠIL a financování tzv.médií veřejné služby bych vázal na rozpočtové určení daní a samozřejmě by měla obě média dostat zákonem jasnou povinnost podle zákona 106/99 Sb.,o svobodném přístupu k informacím, poskytovat údaje o tom kdo a jak je napojen na rozpočet ČT a ČRo…

Přijede prezident Macron. Jistě náhodou v době finále jaderného tendru o dostavbu Dukovan a Temelína. Ovšem ještě závažnější je jeho “nápad” vyslat vojenské jednotky na Ukrajinu. Budu zvědav, zda jen francouzské nebo se hledají i jiní ochotní hujeři. Jen pro pořádek našim maxihujerům připomínám, že to byla Francie, která nás na podzim 1938 nechala v Mnichově “na holičkách” spojenectví, nespojenectví. Teď by nás možná obráceně chtěla zatáhnout do dobrodružství s předem smutným koncem. A čas běží rychle - volby amerického prezidenta jsou už za 8 měsíců. A po nich v případě vítězství Trumpa odhaduji tlak na rychlý konec války jako jistou věc. Apeluji proto, nechtějme zažít obrazně “s láhví šampaňského a šneky na talíři” to, co museliˇ zažít naši dědové - o nás bez nás …

JUDr. Michal Hašek PRO



krajský zastupitel Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hašek (PRO): Mladá, pohledná a chytrá Rajchl (PRO): Tentokrát to už prostě vyjít musí! Pospíšil začal o Ficovi, Orbánovi a Putinovi. „Řeči, které štvou lidi,“ dostal nazpátek Drbohlav (PRO): Nákup stíhaček F-35 nedává žádný smysl

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE