Hašek (PRO): Policie skočila Rakušanovi na špek

Před krajskými volbami sliboval ministr vnitra policistům od ledna 2025 navýšení platů o 5% (a stejně tak v letech 2026 a 2027,kdy už ovšem současná vláda a ministr nemusí sedět ve Strakovce). Odbory uvěřily a zrušily plánované protesty před Úřadem vlády. Je po volbách a jaká má být realita? 5% dostanou přidáno policisté v 1-4 třídě, 3% v 5-8 třídě, 2% v 9-10 třídě a výše už nic. Přitom v 1-4 třídě pracuje asi 20-25% policistů, v 5-8 asi 70%. Lidově se tomu říká hop na špek. Ministr prostě policisty a odbory opil rohlíkem. Teď odbory znovu uvažují o protestech a varují před možnou vlnou odchodů. Když předávala bývalá vláda a bývalý ministr vnitra Jan Hamáček resort vnitra současné vládní garnituře, byl resort finančně i personálně stabilizován, vnitřní bezpečnost byla skutečnou prioritou a Česká republika patřila mezi 10 nejbezpečnějších zemí. Jak to vypadá dnes ? Naštvanost, hrozící protesty, chybějící policisté (ale i hasiči) a k tomu opět hrozící odchody policistů. Taková je vizitka současného ministra a současné vládní politiky v oblasti vnitřní bezpečnosti. Chce to méně rétorických cvičení o Ukrajině, méně vyvěšování plachet na Letné a více zájmu o skutečné problémy resortu a lidí, kteří každý den ve službě nasazují vlastní životy a starají se o bezpečnost České republiky. Zvláště potom, co si vláda včetně ministra vnitra sama odklepla navýšení svých platů téměř o 7%. To už je vůči většině policistů od ministra naprostý výsměch.

JUDr. Michal Hašek PRO



Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky