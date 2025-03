Hašek (PRO): To je tak debilní, až je to geniální…

Kdyby to nebylo k pláči, člověk by se musel smát. Ze zoufalství. Brusel má zase nápad. Po Green Dealu je tu Clean Industry Deal. Bude se dekarbonizovat a k tomu zbrojit.

Co to znamená? Brusel nasype ukrutné hromady miliard našich euro do tzv. dekarbonizace ocelářského průmyslu (a tím ocel zdraží). Následně zbrojaři použijí dražší ocel na výrobu zbraní (třeba tanků) a tyto dražší zbraně nakoupí opět za miliardy našich euro evropské vlády. A to všechno na stále rostoucí dluh, protože Rusko a Putin.

To je tak debilní, až je to geniální…

JUDr. Michal Hašek PRO



