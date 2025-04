Hašek (PRO): V kostce všechno, co letos potřebujete vědět před sněmovními volbami

To tak vyhlásíte akci PODPISOVKA, obrazíte republiku s podpisovými archy a tvrdíte lidem, že jejich podpis pomůže složit kandidátku do Sněmovny. Tudle nudle. Je to kec. Kandidátky poskládá Vítek a jeho parta a na skutečné “vítěze” zbývají nevolitelná místa. Naprosto ukázkový je příběh lékárníka Havlíčka z Plzeňského kraje. Životní příběh jako zvon a bác ho… nejvíc podpisů a “hezké” 11. místo. A Vítek se ani neobtěžoval zavolat nebo napsat sms… A to je v kostce všechno co letos potřebujete vědět před sněmovními volbami. Chce to razantní změnu vlády. Konec Dozimetrů, pokusů o šmírovací legislativu či nepovedených experimentů ve školství na našich dětech a jejich vzdělávání. Jste také PRO?

JUDr. Michal Hašek PRO



