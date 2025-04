Hašek (PRO): Významný zásah do suverenity České republiky

Evropská unie chce kontrolovat naše vyzbrojování a odříznout případnou preferenci našeho domácího obranného průmyslu na něm, a to prostřednictvím společného mezivládního obranného fondu. Návrh nového fondu bude projednán 12. dubna na neformálním setkání ministrů financí EU ve Varšavě. Návrh připravil think-tank Bruegel.

Fond by měl zajišťovat financování obrany členských zemí, aniž by formálně zvyšoval veřejné dluhy těchto jednotlivých zemí. Znamenalo by to však, že by Brusel dostal pod kontrolu obranu jednotlivých zemí EU, jejich výzbroj a financování armád členských zemí.

To bude v případě schválení významný zásah do suverenity České republiky nad rámec kompetencí, které jsme vstupem do EU přenesli na Brusel nebo je s Bruselem v oblasti obrany sdílíme! Očekávám okamžitou parlamentní diskusi a informaci vlády o tomto záměru a o postoji ČR!

JUDr. Michal Hašek PRO



