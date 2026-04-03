Havel (TOP 09): Szijjártó zjevně nezná slovo „stud” a maká pro Moskvu

Považuji za mimořádnou kognitivní disonanci, když se do našeho prezidenta strefuje Orbánův ministr zjevně pracující pro Kreml. Připomínám, že v něm sedí bývalý verbovčík KGB, jedné z nejbrutálnějších organizací 20. století, držící u moci onen komunistický režim.
Szijjártó zjevně nezná slovo „stud” a maká pro Moskvu, která v roce 1956 poslala tanky do ulic Budapešti, aby rozdrtila maďarské snahy o svobodu.
Mgr. Matěj Ondřej Havel, Ph.D.
