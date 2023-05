Havlíček (ANO): ČR nemá vliv na to, který plyn k nám bude proudit

reklama

Děkuji. Vážená paní předsedkyně, vážený pane premiére, k tomu plynu. Zásluha vaší vlády na tom, jaký k nám proudí plyn, je čistá nula. Nikoli proto, že byste nechtěli o tom to není. Je to o tom, že na to nemáte žádný vliv. Proč?

Zaprvé - kontrakty uzavírají z drtivé většiny komerční společnosti, protože víte, že vše bylo zprivatizováno už před dvaceti lety, to není vaše chyba, ani naše ne. A to, co si případně nakontrahuje ČEZ, tak je v pořádku, může si udělat kontrakt s kýmkoli, ale to ještě neznamená, prosím pěkně, že tento plyn k nám ve skutečnosti bude proudit. K nám bude vždycky proudit takový plyn, který se smíchá v německých trubkách, protože hlavní plynovod k nám vede z Německa. A pokud nebude fungovat Nord Stream 1, jakože nefunguje a je porušen, je naprosto zřejmé a je jasné, že se v německých trubkách smíchá plyn zejména z Norska případně z Nizozemí atd. Jinými slovy, i kdyby fungoval Nord Stream 1, tak tam opět bude namíchán s tím ruským plynem.

Můžeme se bavit o tom, jestli by tam byl podíl třeba padesát, sedmdesát, osmdesát procent. Neovlivníte to, nemáte šanci to nějak udělat, pokud byste samozřejmě nebyli ti, kdo by nabourali ten plyn Nord Stream 1, což nepředpokládám. Vysvětlili jsme to už panu ministru Síkelovi, několikrát jsme na to byli upozorněni i energetickými odborníky, byli jsme na to upozorněni i serverem Demagog(?), že toto, co tvrdíte, je čistý politický marketing. Ještě jednou, tato země nemá vliv na to, který plyn k nám bude proudit. Některé společnosti mají vliv na to, s kým uzavřou smlouvu. To jsou dvě úplně odlišné věci. Děkuji.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Nehájíte hloupost? Fiala byl u Moravce pobouřen, omluvit se odmítal Havlíček nechápe: Kde vláda bere tu drzost? Já se omlouvám, asi jsem blbej, pravil Moravec do kamer, když nedostal odpověď Havlíček (ANO): Fialova vláda posílá ČR nekompromisně ke dnu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

reklama