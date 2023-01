Havlíček (ANO): Jste vládou promarněných příležitostí a bohužel i vládou elitářskou

reklama

Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády,

dovolte, abych i já vystoupil v rámci tohoto jednání Sněmovny a vysvětlil důvody, proč se domnívám, že by tato nekompetentní vláda měla skončit, a pokud neskončí, to znamená, pokud dojde k přehlasování, aby členové vlády alespoň předtím reagovali, zdůvodňovali a představili další kroky. Doposud to možné nebylo a já jsem rád, že byla zahájena fakticky rozprava a těším se na diskusi.

Případně bych byl rád, když se bude hlasovat, aby poslanci vládní koalice, to znamená sto osm poslanců, pokud zde všichni budou, zcela jasně sdělili svým voličům, tím, že podpoří tuto vládu, že souhlasí s tím, jak to tato vláda dělá, a že tato vláda dělá to, co činí, dobře. Já si to totiž nemyslím a pokusím se vysvětlit, proč nejsem tohoto názoru.

Za prvé proto, že Česká republika se stává jednou z nejdražších zemí Evropské unie v přepočtu na kupní sílu. Je třeba připomenout, že nejvyšší cena elektřiny a plynu v Evropské unii přes kupní sílu je právě v České republice nejvyšší. Hovořím za prosinec roku 2022 u obou komodit. Máme zde nejvyšší nárůst ceny elektřiny v celé Evropské unii a je to o 62 %, přičemž podotýkám, že ostatní země rostou o přibližně 2 až 8 %, myslím tím ostatní země okolo České republiky, všichni naši sousedi. To je podle Eurostatu. (Hluk v sále neustává.)

Máme nejvyšší pokles reálných mezd ve všech zemích OECD a máme čtvrté nejvyšší náklady na energie na celkové náklady na domácnost, a to za celý rok 2022. I to je tedy důvod...

Děkuji. I to je důvod, proč se takový počet domácností dostává v České republice do chudoby. Abych byl přesný, mám rád čísla, ještě před rokem a půl to bylo 10 %, nyní už je to přes 20 % a očekává se, že v tomto roce to může být na konci až ke 30 %. Logicky vše je spjato s nebývalým růstem energií. Ano, rostou i v jiných zemích v Evropské unie, ale jak už jsem zde ukázal na číslech, v České republice jenom v oblasti elektřiny je to několikanásobně více než v ostatních zemích, a to navzdory tomu, že vyrábíme elektrickou energii, že ji vyrábíme levně a že jí máme přebytek.

Dovolte, abych v tomto bodě rovněž vyvrátil celou řadu nepravd, anebo nesprávných údajů, které zde použil ve svém proslovu pan premiér Fiala. Za prvé. Bylo zde sděleno, že zde máme plné zásobníky, a naznačeno to, že v minulosti tomu tak nebylo. Přesná čísla. Ano, souhlasím s vámi, pane premiére, v roce 2022, aby to bylo férové, sděluji, na začátku topné sezóny, protože to je jedině relevantní údaj, pak se samozřejmě vyprazdňují podle toho, jaké je počasí, bylo 95 % plynu v zásobnících RWE, beru ty nejdůležitější zásobníky, které jsou. Ano, 95 %. V roce 2021 to bylo 85 %, čili o 10 % méně, před válkou a v roce 2020 to bylo 99 %. Čili je patrné, že ty zásobníky, které mimo jiné neplní vůbec vláda, ale plní je jednotliví obchodníci, se plnily mezi 85 až 99 % v těch letech minulých.

Dále jste uvedl, pane premiére, zajistili jsme diverzifikaci zdrojů v rámci jaderného paliva. Ano, máte pravdu. V minulém roce došlo konečně k tomu, že se ku jadernému palivu dodávanému z Ruska, hovoříme o Temelíně, umožnilo dodávat i ostatní paliva. Nicméně to byl tříletý proces, který jsme zahájili my, a to právě z důvodu bezpečnosti energetické, kdy se tři roky testovalo to, jestli je možné dodávat i jiný typ paliva. A nakonec po těch třech letech testování se dospělo k závěru, že vedle ruského paliva se bude do Temelína dodávat ještě palivo ze Spojených států, Westinghouse a Framatome z Francie. Jenom podotýkám, že ten Framatome je de facto ten ruský, ale to není podstatné, podstatné je to, že tento proces jsme zahájili my, vy jste ho pouze dotáhli, což je dobře a za to je třeba poděkovat.

Dále. Zajistili jsme nezávislost na ruském plynu. Tak tady bych jenom dodal jednu věc. Tu jste nezajistili vy, pane premiére. Nezávislost na ruském plynu zajistily zejména země Evropské unie, které jsou u moře a které začaly budovat terminály, které začaly budovat infrastrukturu LNG. Proč ji nebudovaly před rokem 2021? O tom se můžeme dlouze přít, diskutovat, v každém případě jedním z těch důvodů bylo to, že to ekonomicky nevycházelo, protože LNG plyn byl velmi drahý. Proto se zde toto nebudovalo, a proto Německo si vytvářelo závislost na ruském plynu.

Kdybych byl úplně přesný, tak do České republiky naši odběratelé nekupovali plyn z Ruska, kupovali plyn z Německa, ale ať jsme objektivní, ano, v tom Německu se to míchalo tak, že tam byl převážně plyn ruský, protože logicky do německých trubek ústily zejména trubky z Nord Streamu 1, případně z Jamalu. Takže vytváření evropské nezávislosti na ruském plynu znamená i to, že budeme i my více nezávislí na ruském plynu. Stejně tak bych vyvrátil tu nepravdu o takzvaném norském plynu, který k nám v zásadě nikdy neproudil, a to proto, protože se právě v těch německých trubkách smíchal s plynem ruským. A to ještě bych podotkl jednu věc. Od roku 2002 o tom, odkud budeme brát plyn, bohužel nerozhoduje stát, ale díky opoziční smlouvě o tom rozhodují komerční subjekty, protože v roce 2002 se zde zprivatizovalo úplně vše, co se týká plynu - od přepravy přes distribuci, obchod s plynem a tak dále.

Dále jste pane premiére, prohlásil - zajistili jsme nezávislost na ruské ropě díky tomu, že se zvyšují kapacity TAL. Ano, máte pravdu, s tím se začalo už v roce 2014. A nakonec jste ještě sdělil, že jste zajistili výstavbu jádra. Udělali jste jednu jedinou věc, a to je, že tendr, který jsme kompletně připravili po všech stránkách, investiční model, finanční model, zákon a tak dále, dva roky se na tom pracovalo, tak jste odeslali - respektive udělala to společnost ČEZ - všechny dokumenty pro jednotlivé potenciální dodavatele, kteří na to pochopitelně reagovali, a je dobře, že už máme nabídky správně.

Takže já jenom tím ukazuji ty polopravdy, které se ukazují, kterak se jsou energetikou zahýbalo. V zásadě vše, co jste řekl, jsme zahájili my, ale netvrdím, že jste dokončil některé věci chybně, špatně, můžeme se bavit o tom, že něco bylo pozdě. Ale poprosil bych, aby to bylo příště přesnější a aby vám pan ministr průmyslu případně dával údaje, které jsou relevantní. Takže to je k těm cenám.

Bohužel ta situace ohledně cen energií a nejenom energií, a z toho vyplývající pochopitelně i inflace, je do značné míry v důsledku toho, že nefunguje Deštník proti drahotě. Nezlobte se na mě, pane premiére, ale to, co jste zde zmiňoval, jsou fráze. Obecně tvrdíme a tvrdíte - nenecháme nikoho padnout. To zní hezky, ale velmi dobře víte, že to je nereálné. Dále. Opět celá řada polopravd, kdy se do Deštníku proti drahotě, který připravila vaše vláda, což vám nebereme, zařazuje valorizace mezd. Valorizace mezd je automatická a nebýt naší vlády, která valorizace zajistila v té výši, ve které jsou, tak to zdaleka nebude tolik, kolik to je. Ale to je, připusťme, polopravda. ***

Bohužel na jaře, když jste představili Deštník proti drahotě, když jste ukazovali těch 100 miliard, tak jste jaksi opomněli sdělit to, že to není to, kolik se proplatilo, ale kolik se možná proplatí, a to včetně roku 2023. Taky proto jsme byli vždy v těch nejhorších příčkách ve smyslu podpory ze všech zemí Evropské unie. Takže když se podíváme na ta fakta, a nebudeme se dívat na marketingový deštník, tak co uvidíme? Domácnosti, co se týká podpory, tak zejména mohly čerpat příspěvek na bydlení, čili to je ta sociální podpora. Pomíjím těch třináct čtrnáct dokumentů, před kterými jsme varovali. Ale co je podstatnější, víte, kolik lidí na to dosáhlo? 4 % domácností. 4 %. Já jsem zde záměrně říkal, že 20 % domácností je na hranici chudoby a blíží se to ku 30 % v tomto roce, takže tady si myslím, že ten výsledek je zřejmý.

Energetický úsporný tarif, vzpomínáme si, jak se zde připravoval jakožto vlajková loď vládní podpory? Jak dopadl, víme. Jen co byl zahájen, po třech měsících byl ukončen. Zaplaťpánbůh že mimo jiné z toho důvodu, že se přešlo na zastropování, což chválíme, protože to bylo i po velkém tlaku opozice, a nejenom opozice, ale například i profesních svazů a tak dále, myslím tím podnikatele. Bohužel výše toho zastropování byla a je vysoká. Upozorňovali jsme na to a nyní si myslím, že se to začíná potvrzovat i s ohledem na to, jaké jsou současné ceny.

Co je horší, když už jsem zde zmínil ty firmy, tak firmám se prakticky nepřipravila podpora vůbec žádná. Nerozumím, pane premiére, tomu, co jste zde říkal, kterak podporujete firmy a podnikatele, kterak jste je podpořili v takzvané postcovidové době. To přece nemůžete myslet vážně? My jsme firmám přerozdělili 370 miliard korun přímé i nepřímé podpory ve dvou letech. Vy jste za první půlrok neudělali v rámci postcovidové podpory vůbec nic, ačkoliv byly ještě vypsané programy, několikrát se měnily, nakonec se něco spustilo s půlročním zpožděním, ale budiž a zaplaťpánbůh za to, že alespoň něco se v tom udělalo. Ale v oblasti energetiky jste neudělali vůbec nic. Abych byl přesný, přišli jste se schématem záruk, o které projevily zájem jednotky firem - logicky, protože za 7 % si nikdo nebude půjčovat na energie.

Pak jste přišli s odpuštěním plateb za obnovitelné zdroje, což je dobrý krok, který jsme navrhovali mimo jiné od začátku tohoto roku, nicméně přišel pozdě, a to je od října, a bohužel už ve výši, která je takřka pod rozlišovací schopnost pro firmy, někde okolo třech procent z jejich výdajů na energie to bude činit. A teprve zastropováním jste konečně odšpuntovali ten problém. A ano, od 1. 1. 2023 je možné, že firmy mohou využívat i zastropování na té úrovni, která byla nastavena z našeho pohledu velmi vysoko. Ale to už je věc druhá. Ale já tím jenom chci říct, že v roce 2022, protože zastropování je od roku 2023, jste pro firmy v energetické krizi neudělali nic, vůbec nic.

Takže když se na to podíváme, co je výsledkem? Růst inflace, protože inflace je dána mimo jiné i nákladovými faktory u firem. To je ta takzvaná nákladová inflace. A pochopitelně velká nekonkurenceschopnost tuzemských subjektů, což se začíná projevovat tím, že ty subjekty odcházejí z trhu. Nikoliv proto, pane premiére a nepřítomný pane ministře průmyslu, že by firmy byly neschopné, nikoliv proto, že by něco dělaly špatně, ale protože v okolních zemích tu podporu dostaly. Tak to je naše zásadní výtka.

Třetím důvodem, proč se domníváme, že tato vláda by měla skončit, a proč jí vyslovíme nedůvěru, je to, že v rámci svého předsednictví, a teď záměrně říkám v oblasti energeticko-klimatické, netvrdím, že v těch ostatních oblastech to bylo úplné fiasko, v něčem to bylo lepší, v něčem horší, chci být objektivní, ale v klimatické oblasti jednala tato vláda zcela proti zájmům České republiky, a co hůře, proti v uvozovkách politickému mandátu, který tato vláda dostala od občanů. Já už jsem zde na minulém vystoupení četl do slova a do písmene, co máte v programovém prohlášení, co jste slíbili v době předvolební, co jste slíbili v době, než nastalo předsednictví České republiky v rámci zemí Evropské unie s ohledem na klimatické cíle a dopady do ekonomiky. Naprosto proti tomu, co jste řekli, jste zvedli ruku pro to, aby byl konec spalovacích motorů v roce 2035, což bude znamenat, že porostou ceny automobilů de facto již od současné doby, logicky, protože z něčeho se to zaplatit musí.

Naproti tomu, co jste sdělili v rámci přístupu k emisním povolenkám, jste v čele peletonu zajistili to, že se rozšíří emisní povolenky i na domácnosti, přeloženo do češtiny, že domácnosti budou platit vyšší poplatky za emise, ty, které vytápějí fosilními palivy, a ty, které využívají auta na spalovací motory. Jinými slovy, 3 až 6 korun navíc za litr benzínu. A uvidíme, kolik to bude za ten plyn, ale na průměrnou domácnost 5 000 korun zatím předběžná kalkulace. Současně jste snížili množství emisních povolenek na trhu, což bude v důsledku znamenat, že jejich cena vzroste, což je kudla do zad všem podnikům, které pochopitelně s emisními povolenkami nějakým způsobem pracují. Fakticky to znamená, že tyto podniky zdraží svoje výrobky. Logicky se tím opět vytvoří tlak na zvýšení cen energií. A opět to bude proinflačního charakteru. Nemluvě o tom, že jste odsouhlasili bezemisní budovy od roku 2027, respektive 2030, podle toho, jestli jsou veřejné nebo obytné, což vytvoří tlak na cenu výstavby, a to přibližně v současných cenách o 10 %.

Takže opět, jaký je výsledek? Proinflační, zdražování, ohrožení průmyslu, ale zejména, a to mě mrzí nejvíce, nevyužili jste šanci utlumit některé nereálné zelené plány v Evropě. Já uznávám to, že to není jednoduché. A uznávám i to, že jste tam byli pod velkým tlakem. Ostatně Frans Timmermans, hlavní propagátor zelené ideologie v celé Evropě, eurokomisař Frans Timmermans vás velmi pochválil. Myslím si, že to je jasný výsledek vašeho působení v rámci Evropské unie. Vy jste udělali totiž pravý opak než to, co jste udělat měli. Místo abyste přibrzdili tu expanzi k zeleným cílům, tak vy jste ji urychlili. Ano, vy jste urychlili dekarbonizaci. A já tvrdím, že to bylo navzdory tomu, nebo že to bylo proti mandátu, který jste dostali od našich občanů.

Čtvrtým důvodem, který nevadí jenom mně, ale vadí i celé řadě našich obyvatel, občanů, navštívili jsme víc jak 300 míst za poslední půlrok, a musím říci, že obava o určitou formu cenzury zde začíná růst. A možná že mi řeknete, ale ona to nebude nakonec ta cenzura, tak jako to navrhl náš vládní zmocněnec. My s tím úplně nesouhlasíme. Věc jedna je, proč si ho tedy zřizujete? Ale to, že to byl šrapnel na konci minulého roku, kdy se přišlo s akčním plánem nebo jakýmsi návrhem dokonce, který obsahoval změnu zákona, který začal vytvářet rozdíly mezi jednotlivými médii a sortýrovat média ta uvědomělá a ta neuvědomělá, přičemž ta uvědomělá média, která takzvaně nešíří dezinformace, budou dostávat speciální dotaci ve výši 100 milionů korun, a ta média, která takzvaně šíří dezinformace, aniž by se jasně řeklo, jak se to pozná, ta půjdou rovnou před soud, protože se změní zákon. A abychom tomu dali ještě třešničku na dort, tak neziskovky, dobře slyšíte, neziskovky, které budou dohlížet na to, aby se uvědoměle psalo, dostanou 50 milionů korun ročně. No to přece nemůžete myslet vážně? Rozumím tomu, že poté, co vypukla panika, tak vláda zatáhla za ruční brzdu, shodila to na vládního zmocněnce, který mimo jiné pracoval předtím v jedné z těch neziskovek, ale to bych mu ani tolik nepodsouval, a začala zde vytvářet dojem, že vlastně toto není vláda a že se o tom bude jenom jednat. Ano, právě proto by se o tom mělo jednat mimo jiné i na půdě parlamentu, protože tohleto považuji za velmi důležitou věc.

A nedivme se, že Česká republika, která prožila desítky let v době totalismu, je velmi citlivá na jakoukoliv zprávu, co se týká cenzury, i když to možná nebylo myšleno prapůvodně úplně špatně, protože si uvědomuji, že boj s dezinformacemi není jednoduchá věc. My jsme to prožívali rovněž v době covidové. Na druhou stranu nikdy jsme si nedovolili v době covidové jít na to tímhletím způsobem. A vždycky si uvědomme, prosím, jednu věc, že míra dezinformací je vždycky v přímé úměře tomu, jak vláda dokáže či nedokáže komunikovat. Protože vláda má celou řadu nástrojů, má na to dostatek finančních zdrojů, má na to dostatek personálních kapacit, aby vysvětlovala, co je dezinformace, co není dezinformace, aby vysvětlovala to, co je podle ní nebezpečné. Ale dělat to touhletou formou, se domnívám, že je to nejhorší možné. Proto je to další z důvodů vyslovení nedůvěry této vládě.

Pátým důvodem je rozšiřování počtu úřadů a já tvrdím politických nominantů na jednotlivé úřady. Kdybych si chtěl rýpnout, tak řeknu, že moji práci dělají dneska tři ministři a mají k sobě šest politických náměstků. Já neměl ani jednoho. Určitě byste mi to vrátili a řekli byste ano, tak jsi neměl dělat dvojministra. Budiž. Ale to, že devět lidí dělá práci jednoho, to prostě normální není. Ale já tu spíš dokresluji jinou věc, a to je to, že okamžitě poté, co jste uchopili moc v této zemi, jste si přidali tři ministerské úřady, vytvořili jste si ke každému ministrovi dva politické náměstky. Ano, na to jste měli právo, i když my jsme toho nevyužívali. Ale co hůře, změnili jste si zákon, což bude znamenat expanzi a kobercový nálet politických náměstků z mého pohledu už skoro politruků na jednotlivé resorty. A upozadili jste kvalifikované odborné náměstky. Totéž bude platit samozřejmě i u klíčových organizací, které jsou v režimu služebního zákona.

Ale vytváříte nové úřady. Digitální informační agentura, dalších 300 lidí. Rozkutálí se nám tam celá řada specialistů, informačních systémů, technologií a tak dále. Já netvrdím, že je to věc, která by se měla podceňovat, ale v této době 300 lidí, nová digitální agentura. Toto musíte vysvětlit vašim voličům, Zejména, když jste říkali, kterak se bude šetřit a jak se budou spíše redukovat počty úředníků a jak se budou spíše secvakávat dohromady jednotlivé úřady. Děláte přesně pravý opak.

Dalším důvodem je to, že se zvedají daně. A co ještě hůře - hospodářství se nahrazuje účetním přístupem. Daně zvyšujete navzdory všem slibům.

A teď, ať jsem objektivní, já bych to v určité fázi i pochopil. Jsme v mimořádné době. Co ale nelze pochopit, že celou řadu těchto kroků děláte opravdu za hranou. Typickým příkladem je to, jakým způsobem jste vydrbali doslova a do písmene s minoritními akcionáři společnosti ČEZ. A to není nic ve smyslu toho, že bychom byli s nimi kamarádi. Já jsem s nimi taky svým způsobem válčil, ale bylo to úplně kvůli jinému. Bylo to kvůli strategickému pohledu na to, jestli máme budovat jádro či nemáme budovat jádro. Ano, s panem Šnobrem jsme měli ostré střety. Chápal jsem ho, on do značné míry chápal možná i nás, ale ve finále jsme na to šli z mého pohledu korektním způsobem. Jakožto majoritní akcionář sedmdesátiprocentní jsme chtěli, aby se budovalo jádro a dělali jsme pro to maximum. Nikdy bychom si nedovolili odrbat akcionáři tak, jako to udělala tato vláda. A to tím, že je zatíží více jak devadesátiprocentní daní. A to ještě se můžeme bavit o tom, jak jsou ty daně koncipovány. A že jsou podle našeho názoru velmi na vodě, možná i za hranou s ohledem na to, jestli to bude uznáno našimi soudy a jestli to bude akceptováno Evropskou unií, že to je v souladu s tím, jak se nastavil režim tak zvané windfall tax a těch odvodů z mimořádných příjmů. Byla o tom tady dlouhá diskuze.

Nelíbí se nám to, jak jsou daně a jejich koncepce ve smyslu windfall tax a právě té daně z mimořádných příjmů dneska koncipovány ve smyslu toho, jak vysoké budou. Je v tom zmatek, ale i to bych možná pochopil. My jsme v tom taky v covidu neměli úplně jasno, prostě netušili jsme přesně, kdo co odvede. O to více nás překvapuje to, když vidíme, jak se bude kompenzovat, protože ani tam není jasno. Ne snad z pohledu toho, jak se bude vyvíjet cena energií, ale z úhlu pohledu toho, jak se na to dívá Ministerstvo průmyslu a Energetický regulační úřad. Jenom v těchto dvou úřadech je rozdíl 40 miliard korun, ale to zde už říkala paní předsedkyně Schillerová.

Velmi se nám nelíbí to, jakým způsobem se čachruje v rámci Státního fondu dopravní infrastruktury. To, že zde pane premiére pochválíte, že máte maximální rozpočet ve výši 151 miliard korun, je chvályhodné, ale musíte to doříct. A to je to, že jste na to alokovali ze státního rozpočtu o 30 miliard méně, než je tento rozpočet, dokonce méně, než jsme alokovali my. A že těch 30 miliard korun řešíte jednoduše tím, že si je půjčíte a půjčku překlopíte na Státní fond dopravní infrastruktury. Zjednodušeně řečeno, zadlužujete resort dopravy a jeho organizace na několik let dopředu, protože to budete opakovat v dalších letech. Díky tomu, že ta půjčka, která je, není 30 miliard, ale je na úrovni 150, 170 miliard z Evropské investiční banky.

Nic proti té půjčce, pokud se rozhodnete, že si budete levně půjčovat, já to beru. Ale má si půjčit Ministerstvo financí a nemá to dále překlápět na Státní fond dopravní infrastruktury. Případně to máte přiznat ve schodku státního rozpočtu. Ale zadlužovat do budoucna Ministerstvo dopravy a ještě to srovnávat s tím, že to je podobné jako PPP projekt, je nefér, protože to není PPP projekt, který je v úplně jiném režimu s ohledem na to, kdo ho spravuje a kdo ho nespravuje. Takže je to danajský dar Ministerstvu dopravy.

A můžeme dále se bavit, jak je to v té daňové politice. A řekla to tady naprosto správně paní předsedkyně Schillerová. Na jednu stranu zvyšujete daně, a to tvrdím, že je to dost na vodě, protože nakonec stejně zjistíte, že ty daně vám zaplatí jeden jediný subjekt zejména, a to je společnost ČEZ, troufám si tvrdit, že to bude 80 až 90 % z těch příjmů. Ale na druhé straně rušíte EET, připravujete se o 14 miliard korun a děláte to navzdory podnikatelským svazům, asociacím, komorám. Navzdory tomu, že to je moderní digitální nástroj, se stáváme první zemí v celé Evropské unii, která ruší digitální vztah mezi obchodníkem a státem. A to my jsme byli ti, kteří zajistili to, že jsme byli jednou z prvních zemí, která to zaváděla. Tak to určitě vejde do dějin; 14 miliard pryč a potom se divíte, že vám peníze chybí.

Když to zrekapituluji, to vaše hospodaření, a přičtu k tomu ještě to, že jste naplánovali do roku 2025 1 200 miliard schodku, 1 200 miliard - a všímejte si, že vám nevyčítám úplně těch 1 200 miliard, já vám vyčítám něco úplně jiného. Vyčítám vám to, že v době krize jste se nám smáli, v době krize jste nás kritizovali, když jsme měli schodek mimo jiné podobný, jako jste udělali vy v tomto roce nebo v tom roce minulém, abych byl přesný. Tvrdili jste, jak přijdete a vyřešíte to mávnutím ruky, 80 miliard najdete. Nenašli jste nic! Máte schodek úplně stejný. Ale nám jste se smáli.

A chtěl bych vidět, jak je to u vás v době růstu, jak to bude. Počkejme si tedy, jestli zde ještě budete jako vláda. My jsme totiž v době růstu hospodařili tak a byla to ministryně Schillerová a předtím ministr Babiš, myslím tím ministr financí, kdy v tom součtu mezi roky 2014 až roku 2019 nestoupl státní dluh. Byl na přibližně stejné úrovni. Bylo to necelých 1,7 bilionu korun. Ale s ohledem na to, že rostl hrubý domácí produkt, jsme tím pádem snižovali zadluženost z nějakých 43, 44 procent až na 29 %. To byl výsledek vládnutí v době růstu. A nezpochybňujte to, jak se to udělalo, že se to někde zašvindlovalo. Nikdo nic nešvindloval. Vaši ministři mohli činit podobné kroky, jako činila vláda, respektive ministr financí Babiš a později Schillerová. Neudělali jste nic, ale prokazatelně jsme ten dluh nezvýšili. Uvidíme, jak to bude u vás v době růstu, ale zatím to tak tedy rozhodně nevypadá.

A můžeme se bavit dál. Můžeme se bavit o tom, že zde je nedostatek léků. Můžeme se bavit o tom, že vám krachuje Česká pošta. Vůbec nechápu, že zde pan vicepremiér Rakušan oslavně sděluje, kterak poštu konsolidovali a jak jí dávají dohromady, jak to všechno předtím bylo špatně, jak ji mají pod kontrolou. Pane ministře, máte ji téměř v insolvenci. A můžete se vymlouvat na cokoliv, ale vy jste správce, vy za to zodpovídáte a vy dostáváte tento klíčový institut České republiky do kritické situace. A jsem zvědav, jak to budete řešit. A to se vůbec nezmiňuji o tom, že tam děláte zmatky s vedením společnosti. Jednou ho odvoláte, pak uvidíme, jestli ho zase nevezmete zpátky a tak dále. Znáte tu aféru Dozimetr, určitě vám to něco říká. Takže můžeme takhle pokračovat a ukazovat jednu věc za druhou.

Ať jsem férový, netvrdím, že všechno je vaše vina. Netvrdím, že za všechno nesete stoprocentně vinu, a uznávám, že to vůbec nemáte jednoduché. My jsme to taky neměli jednoduché. Ale troufám si tvrdit, že my jsme komunikovali. My jsme se nechovali přezíravě. My jsme se snažili všechno vysvětlovat a šli jsme do toho s určitou pokorou. Já u vás tu pokoru nevidím. Tvrdím tedy, že jste vládu promarněných příležitostí. To jste promarnili zejména v rámci předsednictví Evropské unii. Snažil jsem se na celé řadě věcí zdokumentovat to, že jste vládou vysoce nekompetentní, v té hospodářské činnosti už to takřka nemůže být horší. A bohužel, bohužel jste i vládou elitářskou. Ti, kteří se vám nelíbí, tak je nazvete proruskými šváby, nazvete je proruskými trolly. A když ani to nezabere, tak to prostě nejsou demokraté. A dokonce ani ti kandidáti na prezidenta s výjimkou těch třech, které jste si vybrali, tak ti ostatní z vašeho pohledu nebyli těmi správnými demokraty. A to je důvod, proč jsme se rozhodli vám vyslovit nedůvěru.

Děkuji za pozornost.

