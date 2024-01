Havlíček (ANO): Kolegové z pětikoalice, to je jeden debakl za druhým

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.

Výsledky mluví jasně. Děláme, co je třeba a zlepšujeme budoucnost České republiky. Toliko nový slogan ODS. Já fakt nevím, kdo tato hesla vymýšlí, ale začínají mi připomínat dobu socialistických funkcionářů, protože o co bylo hůře, o to jsme měli optimističtější hesla. Možná si na to vzpomínáte. Budu pokračovat, vaše poslední hesla - pětikoalice. Děláme, co je třeba. Máme se dívat dopředu s nadějí. Máme hledat cesty k lepší společné budoucnosti. A poslední headline, který máte, máme být optimističtí. No, tak ano, optimismu není nikdy dost, na tom se asi shodneme, ale on tedy fakt není žádný důvod k jásotu.

Pojďme si zrekapitulovat váš druhý rok z toho hospodářského úhlu pohledu, rok 2023. Takže podle nejaktuálnějších dat z OECD už víme, že za poslední měřený měsíc zatím to není dvanáctý, máme jedenáctý roku 2023, máme nejvyšší energetickou inflaci ze všech zemí OECD. Je tam elektřina, je tam plyn, jsou tam pohonné hmoty. Je to meziroční energetická inflace 28,5 %. Podotýkám, že už to bylo z vysokého základu, na tom se asi shodneme, z roku 2022. Za námi v závěsu Kolumbie, pak dlouho nic a teprve potom Turecko.

Já to srovnám s rokem 2021, ať jsme přesní, listopad 2023 a listopad roku 2021. Víte, jak jsme si stáli v energetické inflaci? Byli jsme nejlepší: 2,0 % ze všech zemí OECD, opět v meziročním vyjádření, čili vůči roku 2020. Pak se nedivme, že inflace podle Eurostatu, já raději používám mezinárodní žebříčky, ty národní jste trošku znásilnili, tak tam jsme opět za poslední změřený měsíc nejhorší z celé Evropské unie - 8 %. V závěsu za námi je Maďarsko, pak Slovensko. A já to navážu na průměr Evropské unie, ještě jednou, Česká republika 8 %, průměr Evropské unie 3,1 %.

A pro srovnání, jak to vypadalo v roce 2021, v listopadu roku 2021? Ať jsme zase přesní. Stejný měsíc, jenom o dva roky později. Tak tam jsme byli na 4,8 %. Ano, je pravda, že pak se zvedla inflace v celé Evropě. Ale proč jsem to dával do toho kontextu s průměrem Evropské unie? Protože v tom roce 2021 byl průměr Evropské unie 4,9 %. Co tím vlastně říkám? Byli jsme na průměru Evropské unie. Nyní 8 % my, Evropská unie 3,1 %.

Podle hrubého domácího produktu ve srovnání se všemi evropskými zeměmi, zeměmi Evropské unie, ať jsme přesní, jsme jedinou zemí, která nedosáhla předcovidové úrovně. To je další váš výsledek roku 2023. Jako jediní v celé Evropské unii máme zápornou hodnotu. Třetí klíčový mezinárodní ukazatel, potřetí nejhorší.

Zajímavý ukazatel, který v průmyslovém světě - a my jsme průmyslovou zemí, v tom se určitě shodneme, má svoji velkou váhu. Měří ho instituci jako J.P. Morgan, Standard & Poor's, a tak dále. Unicredit bank. Je to index nákupních manažerů, jinak se mu taky říká, je to takzvaný průmyslový sentiment neboli indikátor průmyslového sentimentu. Tak tam jsme opět za jedenáctý měsíc 2023, poslední změřený měsíc, nejhorší ze všech 30 sledovaných zemí světa. Máme hodnotu 42. Jenom podotýkám: To, co je pod 50, tak se zhoršuje to, co je nad 50, tak se zlepšuje. A mohl bych pokračovat. Zahraniční investice.

Vážené kolegyně, kolegové z pětikoalice, to je jeden debakl za druhým v zahraničních investicích. Jak dopadla Gigafactory, všichni víme. Ostuda, nebyl připravený projekt B. Intel. Realizuje se v Polsku, přišli jsme o něj. Microsoft. Ten nešlo nedotáhnout, vám se to přesto podařilo, Microsoft bouchl do stolu a řekl, že už se dál nebude dívat na protahování všech termínů, kdy zde chtěl investovat 5,5 miliardy korun. TSNC. Po slovutných cestách na Tchaj-wan, kde jste si nechali dát vyznamenání, podnikatelé vám tam udělali křoví. Výsledek je takový, že investují v německých Drážďanech, jenom podotýkám, že Německo je největším obchodním partnerem Číny.

To, co je podstatnější: Vůbec nikdo neví, jaká je zde vládní politika v rámci investic. Tak řekněte, nebudeme podporovat investice, budeme šetřit. Ano, i tomu lze rozumět, my s tím budeme nesouhlasit, ale vy se na jednu stranu tváříte, že zde vytváříte investiční prostředí, na druhou stranu nepřilákali jste jednu jedinou významnou firmu. A pokud ano, tak se omlouvám a řekněte mi, kterou. Já jsem si to fakt ještě ověřoval. A můžete říct, tak dobře, když kritizujete, co vy? Ano, vzpomeňte si na BMW, významná investice na Sokolovsku, vzpomeňte si na Nexen, jedna vůbec z největších historických investic, která u nás je. A znovu říkám, Microsoft jsme vám připravili tak, že nešlo ho nedotáhnout, vám se to bohužel podařilo. Zajímavé na tom Microsoftu je - což mě opravdu strašně štve, protože jsme to osobně domlouvali s tehdejším premiérem Babišem i s šéfem Microsoftu ve Spojených státech - že oni nechtěli korunu pobídky, nic. Oni jenom chtěli, ať se nic neprotahuje. 5,5 miliardy, datové centrum, přišli jsme o něj.

Další oblast, kdybych mohl pokračovat, je další posun do šedé ekonomiky, zcela jednoznačně. Velmi dobře víte, že zrušení EET bylo odsouzeno drtivou většinou českého byznysu. Podle analýz společnosti Visa Kearney jsme tím, že jste zrušili definitivně EET, opět poskočili a bohužel jsme opět na úrovni okolo 14 % ve smyslu šedé ekonomiky. Přičemž to nejpodstatnější na tom EET nebylo to, že stát měl příjem - my tvrdíme 13 miliard, potvrzuje to nová šéfová finanční správy, vy tvrdíte, že to je méně, někdo dokonce tvrdí, že to je více. Pan profesor Havránek z Univerzity Karlovy to odhadl až na 30 miliard korun. Nepřeme se, jestli je to 13, 10 nebo 30 miliard, ale EET byl symbol. Byl to symbol toho, že se definitivně uzavřely devadesátky. Vy jste ten symbol zničili.

Ano, vy jste firmám řekli, EET být nemusí, "potopili jste" vlajkovou loď hnutí ANO, ale ve finále se nám to těžce vymstí. Ano, řeknete - co vy? My jsme nejenom zavedli EET, ale bylo to kontrolní hlášení. Vzpomínáte se, jak jste se nám tenkrát smáli, že zaklekáváme na podnikatele? Buďte dneska rádi, že máte alespoň to kontrolní hlášení. My jsme vždycky tvrdili, že účelem je daně dobře vybírat, nikoliv je zvyšovat. Myslím, že snad je to pochopitelné. Touhle cestou jsme šli a dařilo se nám v tom. Vy jste zvolili variantu B, vy říkáte, daně budeme zvyšovat a paradoxně ženete část podnikatelů do šedé zóny.

Všichni se shodneme na tom, že bez investic do výzkumu a vývoje se neposuneme nikdy k té tolik skloňované ekonomice založené na přidané hodnotě. To není možné se na tom neshodnout. No, ale co pro to tedy děláte, prosím pěkně? Víte, jaký je váš ukazatel celkových výdajů na výzkum vůči HDP, podobně jako se to měří v armádě? Tam postupujete na úroveň 2,0 %. V tom výzkumu a vývoji jsme my dosáhli 2 %, bylo to v roce 2021. Víte z kolika? Z 1,67 % v roce 2016 až 17.

Tehdy jsme přišli se strategií Česká republika, země pro budoucnost. Vy jste se smáli. Ano, jenomže my jsme ji řídili. Řídili jsme ji na měsíční úrovni, zatáhli jsme do té hry Akademii věd, výzkumné organizace, univerzity, byznys sektor, tvrdě jsme na tom pracovali. Výsledek byl jednoduchý, měřitelný. 2,0 % na konci roku 2021. Skvělý výsledek, i díky podnikatelskému sektoru, kterému jsme pomohli tím, že jsme udělali jednodušší odpočty na výzkum, vývoj a inovace a vytvořili jsme celou řadu konsorciálních projektů. Byl to náš cíl a docílili jsme toho. Vy, první rok po vašem vládnutí, po pěti letech letíme dolů a jsme na 1,96 %.

Co jste udělali, prosím pěkně, pro duální vzdělávání, které jsme vám komplet připravili? Co jste udělali pro mistrovské zkoušky, které si vyžádali řemeslníci? Dva roky jsme na tom pracovali. Měli jste připravený kompletně celý zákon, stačilo ho posunout. Řeknete - proč jste to neudělali vy? No, protože ne všechno stihneme. Samozřejmě to jsou věci, na kterých se pracuje několik let. Ale na tomhle přece nemůže být neshoda. Chceme duální vzdělávání? Tak řekněte, chceme ho, nebo ho nechceme? Když řeknete, nechceme, beru to. Ale vy říkáte, ano, to je správné. Tak proč jste s tím nehnuli kousek, když jste to od nás měli hotové? Co dělá pan ministr průmyslu? Proč neudělal mistrovskou zkoušku, o kterou žádají Hospodářská komora, Asociace malých a středních podniků, Svaz průmyslu a tak dále? Za dva roky jste nebyli schopni ten zákon, který byl napsán, posunout do legislativního procesu.

Co jste udělali, prosím pěkně, s předmětem Člověk a technika? Vždyť přece všichni musíte vědět, že si ho vyžádaly školy, že si ho vyžádal byznys sektor, že si ho vyžádali rodiče, že pracovní vyučování spojené s nejnovějšími technologiemi dává smysl. Je to všude ve světě. Kompletně jsme vám ho připravili, ale samozřejmě byl to pilotní projekt jenom na 60 školách, to uznávám. Ten musí projet v nějakém režimu a po dvou letech se teprve dá z toho udělat regulérní předmět. Proč ten předmět není? Proč jste na tom nezapracovali? Je vám to úplně jedno. Jenom říkám, abyste nám potom nevyčítali - vy jste jenom kritizovali, vy jste nic nepřipravili.

Energetický mix. Tady není možné se neshodnout na tom, že chceme do budoucna jádro, obnovitelné zdroje a v mezidobí se musíme v nějakém mixu vyrovnat s uhlím a plynem. Na tom je dokonce i naše celková shoda. Vy stále ale mluvíte o Státní energetické koncepci, kterak jsme ji zanedbali. Prosím pěkně, přestaňte mluvit a podívejte se do závěrů Uhelné komise. ČEPS ji připravoval, jedna z nejgramotnějších energetických společností u nás.

Prosím, pane Durčáku, pane řediteli, vysvětlete už panu ministru Síkelovi, že jsme měli společně 18 scénářů, tři jsme vybrali a že stačí se na ně podívat, zaktualizovat je s ohledem na nejnovější trendy a situaci, která je dnes v Evropě, a máte Státní energickou koncepci takřka hotovou. Neříkejte tomu ani Státní energetická koncepce, jenom nám ukažte ten budoucí energetický mix, ať se na to mohou všichni připravit. Ani to jste nebyli schopni za ty dva roky udělat.

Investice. Nemáte žádný investiční plán, nic napříč resorty, myslím. My jsme měli investiční plán. Vzpomínáte si, jak jste se nám smáli, když jsme ho představili? Ano, byl maximalistický, bylo tam několik tisíc projektů. Ale byly to projekty na všechna ministerstva na několik let dopředu a důsledně jsme ho řídili. Co je nejpodstatnější, investovali jsme. Do kultury. Mohl by vám teď ukázat seznam všech investic do kultury, které jsme měli. Do zdravotnictví. Vy potom stříháte pásky.

Pochopitelně do dopravy. To nikdo nemůže zpochybnit. Veškeré dopravní stavby, které dneska otevíráte a kterými se chlubíte - rozumím tomu, že se pochlubíte, že se hodně staví - tak jenom vždycky, prosím, dořekněte jednu věc, děkujeme, nic více a nic méně. Protože tyhle ty stavby jsme všechny zahájili za nás a když jsme je náhodou nezahájili, tak to byly stavby, které byly kompletně projektově připraveny.

U té dopravy dokonce musím říct, že vy i máte určitou představu, co byste chtěli v horizontu 10 let stavět. Problém je jiný. Nevíte, z čeho to financovat. Vzpomínáte se, jak jste zde hovořili o vějíři finančních nástrojů, kterým si odfinancujete nezbytně nutných 300 miliard korun od roku 2027? Ano, je to dlouhodobý plán. Jenže my jsme v situaci, že jsme vám zvedli investice do dopravy z 83 na 127 miliard. Vy tam dneska dáváte ze státního rozpočtu s odřenýma ušima 120 miliard, zbytek si půjčujete z Evropské investiční banky.

Řekněte mi, prosím, z čeho chcete odfinancovat ten zbytek. Z PPP projektu? To vám nebude stačit. Z úvěrů Evropské investiční banky nebo podobných institucí, abyste zadlužili Státní fond dopravní infrastruktury, abyste si snížili opticky rozpočet a přihodili jste to do státního dluhu? Budiž 10, 20 miliard, ale vám tam chybí, pane ministře Kupko, dalších 80, 90, možná dokonce i 100 miliard. Co jste udělali pro toliko skloňované dluhopisy? Ano, to je jedna z cest. Za dva roky vůbec nic.

Zahraniční obchodní mise. To je smutná podívaná. Stávají se z nich pouze společenské dýchánky politiků, kam podnikatelé, vážení ministři a ministryně, vám jezdí dělat doprovod. Ano, vy to i tak nazýváte. Víte, v čem byl rozdíl mezi námi? My jsme tam také jezdili, ale my jsme dělali doprovod podnikatelům. V tom byl zásadní rozdíl. Úspěch naší mise nebyl v tom, kolik jsme dostali metálů, úspěch naší mise nebyl v tom, kolik jsme si kde udělali fotek - i když jsme si samozřejmě taky dělali - a úspěch nebyl v tom, kolik jsme vymetli kde konferencí a společenských akcí. Úspěch byl tehdy, když se tam uzavřely konkrétní kontrakty.

Důsledně jsme potom hlídali to, aby se zrealizovaly ve smyslu toho, že i protistrana plnila to, k čemu se zavázala, a lobbovali jsme za naše společnosti ještě půl roku, tři čtvrtě roku, poté u ministrů, případně u premiérů, dokonce někdy u prezidentů, aby ty investiční projekty, případně obchodní partnerství, které tam vznikaly, tak aby nezapadly. Toto je podnikatelská mise nebo říkejme mise politika s podnikateli a ne, že vám tam podnikatelé dělají křoví pro vaše fotky, pro vaše metály.

Digitalizace. Co jste udělali v roce 2023 pro digitalizaci? Prosím, jenom mně to řekněte. Kdo ji vlastně řídí? Rozhodili jste to všechno. Na MPO už to není. Ano, rozumím, máte vicepremiéra pro digitalizaci, pod nímž je digitalizace stavebního řízení. Vždyť ta je v troskách. Tam není vůbec nic z té digitalizace stavebního řízení, vůbec nic.

Už od 1. 1. tohoto roku jste měli mít digitalizaci stavebního řízení v rámci vyhrazených staveb a od 1. 7. pro ostatní stavby. Nemáte nic a je daleko od toho, abyste to zvládli. Založili jste agenturu - Digitální informační agenturu. Ta je zmatená. Ministerstva jednotlivá vůbec neví, na koho se obrátit. A podle studie Datarun, která je nezávislá, jste na 157. místě v rámci digitalizace. Zcela vaše digitální snažení zdeklasovala. Ono totiž nestačí to, že pan ministr Bartoš ví, co by se asi mělo dělat, k tomu potřebuje ještě nezbytné náležitosti, a to je schopnost dokončit to, co začne, důsledně hlídat to, aby se dodržovaly termíny a zrealizovat to, co máte napsáno ještě od nás v rámci strategie k Digitální Česko. Nemuseli jste pro to udělat vůbec nic jenom pokračovat, jenom ponechat ten tým. Udělali jste to jinak, výsledek vidíte. A můžete zase říct a co vy? Když tak kritizujete. Tak já vám to připomenu.

Ano, my jsme neměli ministra pro digitalizaci. Měli jsme vládního zmocněnce. Mini tým byl kolem něj, mini tým. Ale fungovalo to. Měl krytí v dobrém slova smyslu od premiéra, to znamená, pokud potřeboval pomoc, tak ten premiér mu tu podporu dal, ale hlavně měli jsme výsledky. Vzpomínáte si na eRecepty? Tak ty jsme zavedli my, eNeschopenka, to jsme taky zavedli my. Elektronickou dálniční známku, které jste se smáli, tak tu jsme také zavedli my. Formuláře pro podnikatele na jednom místě digitálním, to jsme taky zavedli my. A vzpomeňte si na covidovou dobu. Nikomu jí nepřeju. Ale vzpomeňte si, jakým způsobem se rozjela Tečka, čTečka očkování. Šest milionů lidí jsme zvládli v rámci bankovní identity. Možná si myslím asi to nejvýznamnější, co se v té digitalizaci udělalo. Digitalizace řidičských průkazů a tak dále. Já bych opravdu chtěl vědět, jak byste s panem ministrem Bartošem dělali covidovou dobu v rámci digitalizace. K čemu mířím?

Kde máte alespoň náznak nějaké hospodářské vize? Kde máte nějakou strategii? Kdo ji vlastně řídí? Jaké jsou její cíle? Kam směřujeme? Nevidím tady jeden jediný ukazatel, třeba přidanou hodnotu nebo přidanou hodnotu ve vazbě na export. Přece všichni víme, že už to není o kvantitě, ale je to o tom zisku, který se na tom exportu vytvoří, čili měří se to v jednotlivých zemí, nikoliv kolik tam vyvezeme, ale kolik jej právě ta přidaná hodnota na tom zboží, které tam dodáme. Nemáte žádné počitatelné cíle. A zase řeknete. A co jste měli vy? Tak já vám to připomenu, co jsme měli. Měli jsme inovační strategii. Mimo jiné, teď v pátek jsem byl na setkání s nejvýznamnějšími americkými firmami v České republice, bylo jich tam asi deset, možná patnáct. A tyto firmy zkonstatovaly, že naše inovační strategie Contry for the Future, byla jediná smysluplná hospodářská strategie za poslední roky, která v České republice byla. A já bych bral, kdybyste jí vylepšovali. Já bych bral, kdybyste řekli, co se na ní udělalo blbě. Já bych bral, kdybyste řekli, toto uděláme lépe, to je úplně normální.

A dokonce bych řekl, že je to i v politice běžné. Jenomže vy jste ji strčili do šuplíku a neudělali jste nic. Kde je strategie umělé inteligence, kterou jsme vám předali? Kompletně jsme jí připravili. Co děláte dál s umělou inteligencí? Vůbec nic. Nebo si myslíme, že umělá inteligence není podstatná? A já půjdu do konkrétna. Vy sice říkáte, umělá inteligence to jsou trendy, to jsou ty klišé, které používáte na každém rohu. Více jak sto projektů je podpořených výzkumných v rámci České republiky. Víte, kolik je tam projektů na bázi umělé inteligence? Ani jeden. A já si skoro troufám tvrdit, že kdybych se vás zeptal, hospodářských ministrů, takže ani nevíte, že tam nemáte ani jeden projekt na umělou inteligenci. To je faktický výsledek. Smutná podívaná.

Co se děje s vodíkovou strategií? Nebo si chceme tvrdit, že to není podstatná věc? I tu jsme otevřeli, zahájili. Dokonce jsem vytvořil pozici pana vodíka. Co s ní dneska děláte? Jenom mluvíte o elektromobilitě, o čisté mobilitě, vždyť to jsou fráze. Co se udělalo pro infrastrukturu v rámci vodíku? Nic. Fotíte se ve fabrikách a pak nevíte, co s tím. Shodneme se na tom, že hospodářská situace v České republice je tristní. Ještě na konci roku 2019 jsme byli inspirací pro většinu Evropy. Dnes jsme - a já jsem to na těch žebříčcích mezinárodních zdokladoval a klidně mě rozporujte, poslední takřka ve všem. Chybí nám hospodářský lídr v té vládě. Nemáme ministra průmyslu, který by měl výtlak. Ve vládě je do počtu. Nemá ani politický, popravdě řečeno ani odborný mandát.

Co se týká inovací a výzkumu, stojím si za tím, že to je hlavní klíč pro další růst. To jste rozdělili mezi tři ministerstva, máte novou ministryni, ministryni pro vědu, neřídí to ani jeden. Protože řízení není to, že vytvořím agendu. Řízení není to, že ukotvím ministra. Řízení není to, že si vezmu politické náměstky. Řízení není to, že si vezmu další desítky zaměstnanců. Řízení není to, že si vezmu auta, sekretářky. Řízení dokonce ani není to, že schválí nějaký rozpočet. Řízení je to, že to někdo uchopí, jde po výsledcích a snaží se to porovnávat v nějakém mezinárodním měřítku. Nemáte žádnou hospodářskou strategii a nemáte vůbec nikoho, kdo by jí byl schopen dneska uchopit. Ano, představujete na tiskové konferenci křižovatku. Budiž. Mě netrápí, kolik vaše tisková konference, i když se mi to zdá trošku infantilní, jak jste to přestavěli, stáli tam za vámi představitelé průmyslu, Hospodářské komory a tak dál. Usmívali se, tleskali vám, napsali vám to a říkali: Vládo, konečně už vystup a něco řekni, vždyť už se na to nedá dívat. I tohleto bych všechno vzal, kdyby se od té doby něco událo. Prosím pěkně, kdy jste měli tu slavnou tiskovku na křižovatku? Někde v létě bylo, vím, že bylo horko.

Co jste udělali za šest měsíců? Řekněte mi jeden jediný výsledek. Mimo to, že jste dali spousty postu, kterak se chystáte na restart Česka. Mnohokrát jsem vám říkal, že restart neudělá žádný stát, že ho neudělá vláda, že ho neudělá veřejný sektor, ale pouze privátní sektor, a ten privátní sektor po vás nechce dotace, privátní sektor po vás chce jednu jedinou věc, abyste mu neházeli klacky pod nohy. Privátní sektor chce po vás to, aby měl predikovatelné prostředí s ohledem na daně, s ohledem na investice a s ohledem na ceny energií. Nic více, nic méně. A privátní sektor je ten, který jediný je schopen ve finále ten restart udělat. K tomu potřebujeme jednu jedinou věc. Víte co? Aby měl zisky. Ne abyste jezdili po výstavách, abyste vyhrožovali, nebo abyste se divili a dokonce abyste zesměšňovali to, že někdo má vysoké zisky. Každému, kdo ty vysoké zisky má, byste měli poděkovat. Poděkovat a zdanit ho. Ale ne tím, že mu ty daně zvednete, ale tím, že je důsledně vyberete. Děláte to úplně opačně.

Ale zaregistroval jsem přesto jednu věc v rámci těch investičních aktivit, zřídili jste výbor. Výbor pro strategické investice. Výborný. Co ten výbor udělal ten poslední půlrok? Vůbec nic. Hlavně že máte výbory. Proto říkám, že jste ti funkcionáři. A víte, já bych nekritizoval, ani bych nezesměšňoval vaše výbory ani vašeho ministra průmyslu. Neironizoval bych to za jediného předpokladu, že byste ty výsledky měli. Ale já jsem tady začal právě tím, že jsem tady přečetl pět posledních žebříčků, ve kterých všude jste poslední. Já už mám problém najít jediný mezinárodní žebříček, kde byste byli předposlední. Jeden jsem našel, a to je jaksi pozice lídrů mezi premiéry, případně prezidenty. Tam už nejste, pane premiére, poslední, tam jste druhý od konce, tak alespoň první vlaštovka. (Slabý potlesk poslanců hnutí ANO.)

Ale znovu. Kdybyste ty výsledky měli, tak bych si takhle kritizovat nedovolil. Jenomže vy jste lůzrem Evropy dneska, vy je fakt nemáte. A místo, abyste férově přišli s návrhem, co s tím, místo toho, abyste přišli i za námi a společně jsme to řešili, jak nastavit strategické cíle, kam směřujeme, jak se to bude financovat, no proč? Protože je logické, že toto už padne na příští vládu. Ať se vám to líbí nebo ne, nemusíte v té vládě být. A jestli opravdu vážně myslíte to, že chcete, aby to zde fungovalo, no tak se musíte na něčem domluvit s tou opozicí. Ani jednou jste za námi nepřišli. A když za vámi přišli, tuším, z Hospodářské komory, mimo jiné vaši kolegové, abychom byli v tom šíleném výboru pro strategické investice, ani na to jste neměli odvahu. Nejenom, že neuděláte vůbec nic a ještě nechcete s nikým o ničem jednat. A jediné, co řešíte, je přijetí eura a korespondenční volbu. Skvělé. Takže já vám tleskám. A návrh bodu, který navrhuji, je, jak hodlá vláda konkrétně řešit katastrofální hospodářské výsledky za rok 2023.

Děkuji vám.

