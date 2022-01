Havlíček (ANO): Nízko a středněpříjmových domácností máme v České republice 85 %

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, protože jsem byl celou dobu u přípravy všech různých opatření a řešení, tak si je dovolím jenom zrekapitulovat, ale úvodem před závorku vytknu to, že ten zákon vůbec není špatný. Zákon je dobrý, do značné míry vychází z toho, co už předložila naše vláda, ale uznávám, že je vylepšený o některé náležitosti a určitému vzorku obyvatel nepochybně pomůže.

Ten problém je v tom, že se nejsme schopni shodnout na tom, kolik vlastně těch domácností bude fakticky postižených a jestli chceme pomoct jenom těm opravdu nej, nejzranitelnějším, na které míří toto opatření, které, znovu říkám, špatné není, anebo jestli chceme pomoci i ostatním nízkopříjmovým domácnostem a domácnostem středněpříjmovým. Protože pokud to sečteme, a na to jsou jednoduché statistiky, tak nízkopříjmových a středněpříjmových domácností máme v České republice 85 %. Argument, že kdybychom udělali plošné opatření, které my navrhujeme, ať už přes DPH nebo přes odpuštění v tuto chvíli těžko přijatelných poplatků za obnovitelné zdroje, že bychom je na rok přerušili, tak v tuto chvíli by se to dotklo, ano, sto procent domácností, to je zřejmé, ale dotklo by se to i firem, kterým bychom tím pomohli. Argumentovat tím, že oněch 15 % domácností, řekněme tedy těch bohatších, by to de facto ani nepocítilo a že je zbytečné jim to dávat, je podle mého názoru chybné, protože to bychom v zásadě nemohli snížit nikdy žádnou daň, protože bychom vždycky řekli, že těch 10, 15 % bohatých lidí se to ani nedotkne, ti to ani nepocítí, no tak vlastně ty daně nebudeme snižovat. To bychom se mohli podívat třeba na spotřební daň, nebo to byly ty pohonné hmoty, na naftu, jestli si vzpomínáte v minulém roce, kterou jsme taky snížili. A nepochybně ti, kteří mají drahá auta, tak těch se to možná tolik nedotkne, ale drtivá většina těch, kteří prostě autem jezdí, to pocítí. A to je to, na co my míříme, protože to je rychlé, je to jednoduché, na nic se nečeká, není to nijak dehonestující pro ty, kteří musí někde žádat, nemusí nikdo stát žádnou frontu, není to komplikované ve smyslu toho, že se v tom každý zorientuje, de facto nemusí dělat vůbec nic, pouze mu přijde nižší částka.

Ale já bych tuhletu diskusi, kterou jsme si řekli mnohokrát, celkem i bral. Já bych rozuměl tomu, když řekne pětikoalice, že je třeba šetřit, že ta pomoc nebude prostě na všechny ty, kterých se to dotkne, že to bude jenom na tom vzorku těch skutečně nej, nejpostižitelnějších a že v podstatě na to nejsou zdroje. Je to argument. Mohu s ním nesouhlasit, ale to je tak všechno, co můžeme v tuto chvíli dělat. Kdybych neměl minulý týden diskusi, bylo to v pořadu Máte slovo, s panem Michálkem z Pirátů, který k mému překvapení vznesl další řešení, které navrhuje člen pětikoalice, a to takzvaný uhlíkový bonus, 200 až 400 korun na každou osobu, každého obyvatele, de facto jakýsi voucher, který by každý dostal, který by se touto formou velmi jednoduše rozdistribuoval víceméně tím, že by každý zaplatil o něco méně, což by ale ve finále stálo nějakých 50 miliard korun. Já jsem to slyšel poprvé, říkal jsem si dobře, možná je to něco úplně nového. Potom jsem to viděl na sociálních sítích Pirátů. Popravdě řečeno není to úplně špatná myšlenka. To samo o sobě dává určitou logiku, každý dostane ať už 200 nebo 400 korun, nějak by se to asi dopočetlo, je to jednoduché, ale stálo by to několikanásobně víc než to, co navrhujeme my. To, že by se to vzalo, jak navrhují Piráti, z Modernizačního fondu, taky není nic nového. My jsme taky říkali, že ty obnovitelé zdroje, které bychom odpustili, a de facto to není nic jiného než toto, jestli to nazývám tím, že nezaplatím za obnovitelné zdroje, anebo někomu dám čtyři stovky odpustek, slevu, tak je to úplně stejné, jenom jak to nazvu, pak udělejme to, co jsme navrhovali. Proč se bavíme o tom, že budeme dávat někomu nějaký uhlíkový bonus a současně odmítáme to, co jsme tady připravili. Je to v zákonné formě, je to jednoduché jak facka a navíc to každý pochopí, protože v tuto chvíli ty domácnosti těžko vstřebají to, že mají platit za ten solární tunel, který nás bude stát 600 miliard korun poplatků ještě v době energetické celosvětové krize.

Takže mi tedy není úplně jasno, k čemu vlastně pětikoalice míří, protože pokud si máme hrát na tu pomoc, pak toto v klidu odsouhlasme a dále se tomu nemusíme věnovat a řekněme si dobře, něco jsme udělali, bude to stát jednotky miliard korun. Pokud ale chceme skutečně zásadním způsobem pomoci, a já jsem toho názoru, že bychom měli pomoci, potom je to pomoc víceméně plošná a k těm dvěma, které jsme navrhli, v tuto chvíli je ve hře ještě třetí, ten uhlíkový bonus, znovu říkám, že je to de facto totéž, akorát to jinak nazýváme. Ale potom si tedy pojďme říct, jestli toto budeme zavádět a tu diskusi rozveďme. Děkuji mockrát.

