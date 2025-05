Havlíček (ANO): Pane poslanče Bartoši, Vy jste selhal prakticky úplně ve všem

Dobrý den, vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, pane poslanče Bartoši, prostřednictvím paní místopředsedkyně, já se nestačím divit, jakou máte drzost obhajovat vaše angažmá v rámci digitalizace stavebního řízení. Kde je nějaká míra pokory?

Nějaká míra elementární slušnosti, kdy byste si tady měl stoupnout a pravidelně každý týden a za to, co jste udělal, se omluvit. Omluvit se stavebním úřadům, stavebníkům, omluvit se projektantům, investorům, omluvit se úplně všem. Vy zde máte tu drzost vykládat o tom, že audit, který vzniknul, je nějakým způsobem jaksi ovlivněný?

Tak za prvé se nejedná o jednu firmu, která dělala ten audit, to jste zapomněl říct, jedná se o dvě firmy, firma MT Legal, jak jste určitě zjistil, a firma, která se jmenuje Portos. Není podstatné, ale která firma to dělá, podstatné je, co je v tom auditu. To je to, co byste měl dneska buď oponovat, anebo byste to měl minimálně se pokoušet vysvětlit. Vysvětlit proč dvě nezávislé právní kanceláře zpochybnily celý systém řízení digitalizace stavebního řízení z úhlu pohledu personálu, z úhlu pohledu financování, z úhlu pohledu kontroly.

Vy jste selhal prakticky úplně ve všem. To, že zde budou ztráty v řádu desítek miliard korun, a můžeme se bavit o tom, jestli to bude 45 miliard korun, kolegové mě opravili, protože když to dopočítali, tak říkali, že to může být až 65 miliard korun, já nevím, ale v každém případě tam jsou přímé ztráty na úrovni někde kolem 2 miliard korun, a pak jsou nepřímé ztráty, které budeme dopočítávat ještě několik let, a jsou to nepřímé ztráty z toho, že díky tomu, co jste vykonal, tak se zpomalilo stavební řízení, zpomalilo se povolování, zpomalila se výstavba.

Přece velmi dobře musíte vědět, že v covidovém roce 2021 se povolilo přibližně o třetinu nebo o 30 %, ať jsem přesnější, o 30 % méně staveb než v roce 2024, myslím tím bytových staveb, bytových domů, a když se na to budeme dívat z pohledu, kolik se jich zahájilo, tak je to přibližně o 20 %. A toto všechno je mimo jiné v důsledku toho, jakým způsobem jste to uchopil.

Ještě pár týdnů před tím spuštěním jsme vás před tím varovali, všichni vás před tím varovali, obce vás před tím varovaly, prezident vás před tím varoval, my jsme vás před tím varovali, smál jste se tomu. Vy jste tady udělal něco, co zde nemá obdoby, a vy máte tu drzost ještě říkat, že audit, který si zadal mimo jiné Ministerstvo práce a sociálních věcí, jinými slovy, členové vlády, ve které vy jste byl, tak vy máte tu drzost to zpochybňovat?

To přece nemůžete myslet vážně, vy se tady máte omlouvat a omlouvat se až do konce tohohle volebního období, protože větší průšvih, než bylo stavební řízení, tady už dlouho ve státní sféře nebyl.

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA ANO 2011



