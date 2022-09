Havlíček (ANO): Přežili válku, přežili komunismus, přežili covid, nepřežili tuto vládu

reklama

Vážený pane místopředsedo, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády. Já jsem před nedávnem přirovnal tuto vládu k Járovi Cimrmanovi, a to z toho důvodu, že všude je o něco později. Musím se Járovi Cimrmanovi omluvit, protože vůči této vládě je Jára přesný jako hodinky. Tato vláda se tváří, že vše zná, od všeho má klíče, všude byla, někde dvakrát. Byla, ale tam, kam má jít, tam, kde má být, tam je o několik měsíců později. Tak si to pojďme zrekapitulovat. Anketa Zaslouží si Michail Sergejevič Gorbačov naši úctu? Ano 57% Ne 38% Nevím / Je mi to jedno 5% hlasovalo: 6865 lidí

Fakta. Co se týká aktuální ceny elektřiny, patnáctinásobně víc než před dvěma lety. Záměrně říkám ty dva roky, protože to je obvyklá doba fixace. Aktuální cena třicetinásobně vícekrát než před dvěma lety. Teď se uklidňujeme v posledních dnech, že už se to lepší. Už to není třicetisedminásobně víc, už je to třicetinásobně víc. Cena benzínu, aktuální nárůst vůči tomu, jak to bylo před dvěma lety, 44 %, nafty 64 %. A když se podíváme na aktuální kupní sílu, abych byl přesný, zdroj Household Energy Price Index z Rakouska, tak co se týká elektřiny, už jsme číslem jedna. Jsme na bedně, jsme první, nejvyšší ceny v Evropské unii. Co se týká plynu, tak máme páté nejvyšší ceny v Evropské unii. Abych to ještě dořekl, inflace, a všichni to velmi dobře ví, 17,5 %, čtvrtá nejvyšší inflace v celé Evropské unii. Možná si vzpomínáte, na konci roku jsme byli přesně na průměru. Nyní máme o 80 % více, než je průměr Evropské unie.

Jenom jsem to zrekapituloval. Tato čísla, která všichni znají, ale ono je dobré si je říct, protože sledujeme volný pád Česka, a ten náraz bude tvrdý. Velmi tvrdý. Před tím, než se pustím do koalice, tak je férové říct, co děláme my jako opozice, protože koalice nás velmi často častuje tím, že jsme populisté, a pan premiér zde řekl, že absolutně nejsme konstruktivní opozicí.

Tak si to pojďme zrekapitulovat, v čem jsme tedy nekonstruktivní. Od konce roku konkrétně já navrhuji hlavní tři energetická opatření. Za prvé snížit DPH, tak jako jsme to udělali v listopadu a v prosinci. Vláda se nám vysmála, nicméně celá řada zemí to udělala, naposledy, pokud to sledujeme, Německo na plyn z 19 na 7 %.

Za další říkám, je třeba odpustit platby za obnovitelné zdroje. To je ten tunel 600 miliard korun z let 2006 - 2010, který mj. zapříčiňuje to, že vyrábíme z fotovoltaiky krásných 2,8 % elektrické energie. Všichni se nám vysmáli. Je to populismus, odpouštět platby za obnovitelné zdroje. Nemusím doříkávat to, že se to během několika měsíců udělalo.

Za další říkáme zastropování. Od března to připomínáme. Od března ukazujeme různé modely, ať už na bázi dohody, na bázi dotací, na bázi specifického zdanění, nouzového stavu atd. Vím, že to není jednoduché, ale ukazujeme, jaké cesty je možno využít k tomu, abychom zastropovali. Opět smích.

Od jara rovněž navrhujeme celou řadu sociálních opatření. Snažíme se, aby to bylo vyvážené. Je jasné, že nemůžeme zavést všechna opaření sociální, energetická, a je jasné, že o co více se pomůže v energetice, o to méně to bude v té sociální oblasti, a přesně zase opačně. A problém této vlády je, že nepomáhá ani v té sociální, ani v té energetické.

Současně od jara se snažím navrhovat zdroje, ze kterých všechny tyto nástroje podpory zaplatíme. Navrhuji to, že se dá využít dividenda v ČEZ, že se dá využít nerozdělený zisk z ČEZ. ČEZ bude mít letos mezi 60 - 90 miliardami zisku. To je čtyř - pětinásobně více, než bylo v roce minulém. Ukazujeme, jak je možné ty peníze stáhnout. Ukazujeme, co je třeba udělat. Je to populismus? Je to něco divného? Je divné to, že chceme, když to řeknu do uvozovek, z ČEZ dát vratku těm, kteří platí neuvěřitelné ceny za energie? To je populismus? Stejně tak ukazuji, že je možné vzít peníze z modernizačního fondu. Je to fond, kam nám jdou zdroje z emisních povolenek, které jsou extrémně drahé, které drtí náš průmysl a kde Evropská komise předpokládala, že budou stát mezi lety 2040 - 2050 90 euro. Tak těch 90 euro stojí v roce 2022. Evropská komise se sekla asi o 25 let. Ale co je podstatnější, drtí to naše hospodářství.

Ale na druhou stranu nám z toho ty peníze plynou. Od prosince, od ledna ukazujeme, že je možné ty peníze využít drobnou změnou zákona i ve prospěch rozpočtu, ve prospěch podpory. Opět smích. To je populismus? Že chceme, aby to, co tam bude navíc, se použilo ve prospěch firem, ve prospěch obyvatel, případně ve prospěch institucí?

No a máme vyšší inflační příjmy. To přece všichni víme. Myslím, že už to zde dneska padlo, že německý ministr financí řekl, že je amorální, aby se vyšší inflační příjmy nedaly zpátky do ekonomiky. Ale hrajme férově. My neříkáme jenom vyšší inflační příjmy. My říkáme rozdíl mezi vyššími inflačními příjmy a logicky vyššími inflačními výdaji. Toto je populismus? Myslím si, že to je docela věcné. Toto je nekonstruktivní? Tak proč to tady později zavádíte všechno? Bohužel ale, jak už jsem řekl, s několikaměsíčním zpožděním.

Od jara ukazuji příklady. Rakousko, Polsko, Francie, Německo, Španělsko, Portugalsko, neříkám, že ten je ideální, ten je nejlepší. Jenom ukazuji, jak to kde dělají. Vzpomínáte si na dobu covidovou? Jak nás opozice, současná koalice lynčovala za to, že dáváme málo, že máme dávat více, a ukazovala velmi často Německo a Rakousko. Bral jsem to, to je politika, do značné míry i v mnoha věcech měla tehdejší koalice rovněž pravdu. Myslím tím opozice, současná koalice.

Tak se podívejme na to Německo, jak se tedy dneska díváme, jak to Německo dělá. Říkal jsem, že je sociální podpora, energeticko-ekonomická, chceme-li to tak rozdělit. Tak v sociální podpoře Němci tři stupně podpory. Plošná pro všechny, specifická pro ty, kteří mají rodiny s dětmi, a specifická pro ty, kteří jsou sociálně velmi slabí. Jednoduché jako facka, odstupňované podle stovek euro, funguje to už několik měsíců.

A ta energeticko-ekonomická? Okamžitě stáhli ještě v minulém roce poplatky za obnovitelné zdroje, a to tam neměli ten šílený tunel, jako je u nás. Podpořili firmy, dobře poslouchejme, částkou 675 miliard korun v přepočtu samozřejmě, což by znamenalo, když to vezmu na počet obyvatel, že bychom okamžitě měli dát firmám 100 miliard korun. Specifický příplatek pro ty, kteří čerpají naftu nebo benzín. Hromadná přeprava za 9 euro na měsíc plus minus 220 korun. My jsme ve stejné době zvedli pro důchodce a pro studenty poplatky za hromadnou dopravu. Podpora specifická pro technologické firmy, motivace, aby se přecházelo na jiné zdroje. To je populistické, ukázat ten příklad? Nevzali jsme si z toho příklad vůbec žádný.

Jaká je tedy reakce vlády? Přestaňte už mi radit, pane Havlíčku, říká pan ministr Síkela. Já tomu rozumím, že nechce, abychom mu radili, má své rádce. Má pana Pokorného. Já se nechci dostávat do jeho role. My neradíme. My kritizujeme. My říkáme náš názor. My říkáme, jak by se to mohlo dělat, a je na něm a na ostatních ministrech, aby si z toho něco případně vzali, nebo ne. A když už se vysmíváte, že to tak dělat nebudete, tak proč to tedy poté zavádíte? Vždy, jak už jsem říkal, jak ten Cimrman, s několikaměsíčním zpožděním.

To není váš nápad. Ale popravdě řečeno, on to není ani náš nápad. My také nejsme jaksi ti, kteří všechno znají a od všeho mají klíč, ale díváme se, co se děje ve světě. Díváme se, co se děje někde jinde. Snažíme se ukazovat, co, kde a jak funguje.

Tak si to zrekapitulujme, jak funguje vaše podpora. Sociální oblast. Příspěvek na bydlení jsme od začátku říkali, že bude komplikovaný. Tak je komplikovaný. Dosáhly na něj 4 % domácností. Tuším, že necelých 180 tisíc domácností. Já neříkám, že je principiálně špatný. To ne. Já jenom říkám, že nám dneska míří do chudoby už mezi 20-30 % domácností, zatímco ještě před rokem to bylo 10 %. To jsou čísla, která popravdě kopírují i ostatní evropské země. A my máme příspěvek na bydlení pro 4 % těchto domácností. Co ten zbytek? Jak to budeme řešit? Ano, máme zde pětitisícový příspěvek, pastelkovné pro děti. Nechápu, proč do 18 let, proč se to nedalo do 26, když ty děti studují, ale budiž. To jsou ještě ty lepší případy.

Když teče do bot, firmy nedostávají vůbec nic, přijde ministr práce a sociálních věcí a bez jakékoliv konzultace, to bychom si nikdy nedovolili, s byznys sektorem, s podnikatelskými svazy, asociacemi atd., a řekne, že se zavede kurzarbeit. Proboha, proč kurzarbeit v této době? Kurzarbeit je, když selže poptávka. Dobře, když jsou povodně, doba covidová, když musí jít lidé domů. To jste si to neprojednali na té vládě? Proč říkáme kurzarbeit? My máme úplně jiný problém ve firmách! Ty firmy jsou nekonkurenceschopné, protože nakupují energie extrémně draze a za daleko vyšší ceny než v jiných zemích. Takže třeba naši skláři, se kterými jsem včera jednal, kteří padají jak hrušky ze stromu, balí to, končí to; podotýkám, že někteří z nich fungují dokonce i stovky let, abych to nepřeháněl, třeba od konce 18. nebo 19. století, pokud se nepletu, 1880 tuším, tam byl byla jedna firma, tak ty končí. Přežili vše. Přežili válku, přežili komunismus, přežili covid, nepřežili tuto vládu. A proč padají? Protože ostatní země, jako je třeba Polsko, Maďarsko, ale dokonce už dneska Rakousko podporují firmy tak, že oni dokážou tyto výrobky prodávat výrazně levněji než naše firmy. Na to se chceme dívat? To nám nevadí, tohle? Já bych pochopil to, že končí někdo, kdo už si nezaslouží být na trhu. Ano, to je život. Mění se prostředí, mění se doba. Ale proč padají na úkor těch, kteří podporují, jako je Polsko nebo Maďarsko. To přece nevysvětlíme nikomu. Nikomu to nevysvětlíme. A přijdeme s tím, že bude kurzarbeit. Takže naženeme zaměstnance domů a přežijeme dobu. Jenže tady ten problém vůbec není. Je na tom jasně vidět, jak v té vládě chybí hospodářský faktor, jak tam chybí ekonomové, jak se o tom vůbec, ale vůbec nebaví. Čímž neříkám, že my jsme všechno dělali správně. To také ne.

Pojďme se podívat ale na tu energeticko-ekonomickou oblast, protože tam už je to úplná fraška. Já bych řeč ještě ta sociální se celkem snaží. Obnovitelné zdroje energie. Jak už jsem říkal, nejdřív se nám vysmáli, poté se tady odpustily. Bohužel už v situaci, a zase jsme u toho Cimrmana, kdy je to s několikaměsíčním zpožděním, bude to platné až někdy od 1. října. Takže když se na to podíváme, jak šly ceny nahoru, tak to bude někde pod 3 % z cen energií. Takže myšlenka dobrá, bohužel pozdě. To kdyby bylo zavedeno na jaře, jak jsme říkali, tak by to mohlo dělat 10-15 %, což si myslím, že by už vůbec nebylo špatné.

Energetický úsporný tarif, ten už snad ani nebudu komentovat. Komplikovaný. Pozdě. Nízký. Kdyby byl zaveden ještě na jaře, mohli bychom se bavit, proč je to takhle komplikovaně děláno, ten systém distribuce je naprosto šílený, ale my nejsme na jaře. My se blížíme do doby podzimu, kdy ty energie jsou opět výrazně dražší a ten tarif opravdu nikomu už nepomůže. Ten je opravdu pod rozlišovací schopnost. Museli to konečně uznat i hejtmani. Ale nejenom oni, hlavně to vidí domácnosti. To se vůbec nebavím o tom, že to je pouze pro domácnosti, není to pro firmy atd. Pro firmy se připravily záruky. Výsledek známe. Jednotky žádostí o záruční programy. Já se nedivím, proč o to jsou jednotky žádostí. Prosím pěkně, kdo si dneska bude brát úvěr? Vždyť přece vidíme, že centrální banka nasadila reposazbu na úrovni sedmi procent. Znáte někoho, kdo si vezme na energie úvěr? To by byl šílenec úplný! Já beru, že si vezme úvěr s nějakou státní zárukou na překlenutí nějaké doby a že si z toho zaplatí zásoby, že si z toho zaplatí pohledávky, že si z toho zaplatí nebo profinancuje si nějaký majetek. To všechno beru, to bych chápal a je to docela dobrý nástroj, ty záruky. My jsme ho také využívali. Ale doporučovat firmám dneska z Ministerstva průmyslu obchodu, když jim teče do bot a mají o řád vyšší faktury za energie, aby si vzali úvěr, to je šílenost! To se nedivme, že si ho nikdo brát nebude. Opět nepromyšleno.

Ještě před týdnem pan ministr průmyslu Síkela tvrdí, že pro firmy nebude již nic. Konec. Žádná přímá podpora, s výjimkou tedy toho, co přijde, ať jsem přesný, a to jsou ty obnovitelné zdroje. Nicméně to už je fakt mikropodpora. Pomozte si sami, konečně zaměstnanost je velmi nízká, jsme v tržním prostředí. Stejně tak před týdnem jasně zaznělo: nebude se nic stropovat. Zapomeňte na zastropovávání. Není to tržní nástroj a hlavně, když se bude stropovat, nebude to motivovat k úsporám. Poté to zopakoval ještě pan premiér. Leč přišel pátek, na zadní se postavili hejtmani, což jsou vaši kolegové, drtivá většina hejtmanů je navázána na pětikoalici. Obrovská kritika od všech svazů, asociací a tak dál, samozřejmě od opozice. Začaly vznikat názorové proudy uvnitř stran pětikoalice, možná dokonce frakce. Já do toho nevidím. Vystoupil zde v zásadě rozumně pan ministr Blažek a najednou je všechno jinak. Najednou se vše mění a rychle se připravují opatření.

Oddělíme elektřinu od plynu a dojde tím pádem k zastropování. Pomíjím to, že jsme to už jednou odmítli, což bylo někdy na jaře. Pokud se nepletu, tak na té radě tenkrát Španělsko, Portugalsko hlasovaly pro, myslím, že ještě Itálie, nejsem si jistý, možná Belgie. My jsme hlasovali proti. Najednou to jde. Najednou se budeme pokoušet o zastropování. Ale zaplaťpánbůh za tu názorovou změnu!

31. 8. po této malé revoluci, a já myslím, že všichni viděli velmi vyplašeného pana premiéra v pátek, který se snažil rychle všechno dávat dohromady, tak přijde Ministerstvo průmyslu a obchodu, že se oživí a skutečně zavede dočasný krizový rámec Evropské unie pro firmy. Jenom podotýkám, že už 11. 4. na Ministerstvu průmyslu a obchodu zaznělo, že analyzujeme tento rámec. Pak čtyři a půl měsíce nic, klid. Sdělení, že firmy nedostanou nic, abychom si to ještě jednou řekli, a po tomto humbuku se začíná oživovat. Ale znovu říkám, je to relativně dobrá zpráva. Možná to bylo proto, že to odmítl ministr financí, že už se řeklo, že se nic nepustí. Až teprve, když si to všichni dali dohromady a zjistili, že ty firmy opravdu jdou do kytek, tak se s tím začalo něco dělat.

Pan ministr Síkela říká, že to bylo ve správný čas, že s tím přišel ve správný čas. Já to poopravím. Přišel s tím až tehdy, když už měl nůž na krku. A netvařme se, že to tak nebylo. Proč, ale tenhle rámec zavádíme pro firmy, které budou ve ztrátě, respektive pouze pro firmy, které budou v provozní ztrátě? Já asi chápu, k čemu se míří. Ale proč se to neprojedná s jednotlivými svazy atd.? Ono se to totiž s nimi projednávalo. A ty k tomu kategoricky řekly, že nikoliv, a celkem věcně řekly, že nikoliv. Proč budeme trestat ty, kteří se snažili v rámci té krize alespoň něco dělat, možná začali více šetřit, možná začali propouštět, možná se začali chovat více tržně, tak jak tato vláda vyzývá, a dostali to někde k nule, anebo mají jenom malou ztrátu, a proč ti, kteří mají tu ztrátu větší, dostanou výrazně více? Vždyť přece všichni musí nakupovat za stejných podmínek, myslím tím tu energii. Všichni mají kalkulace, které vychází z nákladů rovněž energetických. Jak potom tedy mají konkurovat ti, kteří nedostanou vůbec nic a kteří se ještě snažili? To nechápeme v tom, že je to strašně nespravedlivé?

Pak jsme se dozvěděli, že energetický úsporný tarif, který všichni zkritizovali, včetně tedy těch hejtmanů, a správně ho zkritizovali, který původně měl být dva tisíce v tomto roce ještě, abychom byli přesní, pak čtyři tisíce, pak něco mezi třemi a čtyřmi tisíci, ačkoliv se to celé hodilo na tzv. sezónu, to znamená na patnáctitisícový příspěvek, což jsme kritizovali, protože bych to ještě chápal v dobách, kdy ta energie byla za nějaké přiměřeně vysoké ceny, ale teď se to mělo udělat tak, že se to mělo pokud možno vyplatit všechno v tomto roce. Zase se šetřilo na rozpočtu v roce 2022, místo aby se řeklo, jsme v kritické situaci, tak to pojďme vyplatit teď a v příštím roce hledejme další zdroje. Ne, rozloží se to do dvou let.

Tak zase všechno jinak a přišlo se s tím, že se skutečně tento tarif, tedy nakonec zvýší a že to nebudou tedy ty 3 až 4 000 v tomto roce, ať jsem přesný, ale že to bude 10 000. Fajn, zní to o něco lépe, ale já jsem to neslyšel od vlády, já nevím, jestli je to pravda nebo ne, já jsem to slyšel z tiskové konference hnutí STAN včera. Poslední závěr z vlády je takový, že to budou ty 3 až 4 000. Takže zase změna, zase je v tom zmatek. Pojďme si říct, jestli to bude tolik nebo tolik.

Takže vidíte, že celá řada z těch opatření, která jsme navrhovali, kterým jsme se vysmívali, říkali jste, že jsou populistická, že jsou nereálná, tak k nim dříve či později vláda nakonec nějakým způsobem dokormidluje. Škoda, že tak pozdě a bohužel nebudou mít už takový efekt, jako by měla, kdyby se zaváděla zavčasu.

Co to ale znamená, co je tím důsledkem? Podle hodnocení brüggel (?) jsme předposlední v podpoře energetické v rámci celé Evropy. Poslední je Dánsko, které poměrně sociálně silné. A zase vláda začíná svůj marketing. A říká: My máme Deštník plus tu energickou podporu. Sečetla to dohromady a řekla, vždyť je to 177 miliard korun, hodila to do těch tabulek a vyšlo jí, že jsme v první třetině. To si z nás fakt děláte legraci? To opravdu myslíte vážně? Když pominu, že v celém slavném Deštníku je polovička valorizace důchodu, nad čímž nemáte vůbec žádný úspěch, ale budiž, tak je to to, co bude teprve. A co se týká té energetické podpory, i když to bude těch 66 miliard, jako že tomu věřit chci, no tak bude jenom část v tomhle roce a drtivá část v roce příštím. A samozřejmě všechny statistiky jsou k tomu, co se vyčerpalo. Ne to, co se chystá vyčerpat, protože všechny země se chystají ještě čerpat, všechny země se snaží ještě to dorovnávat a přihazovat a přihazovat. Přece je úplně šílené, že si napočtu to, co bude v příštím roce, do tabulek, které se vykazují dnes. K současnosti jsme předposlední, to je smutná realita, bohužel. Jak to dopadá na domácnosti? Třicet procent z nich jich míří k chudobě. Nekompromisně. Ze středně příjmových domácností se stávají chudé domácnosti a z těch nízkopříjmových chudších se stávají domácnosti, které opravdu budou mít fatální problém s tím, aby měly na potraviny.

A mohl bych vám říkat desítky a desítky příběhů. Já vím, že se smějete, že jezdíme po vlastech českých, já vím, že se smějete, že v době dovolených, v době léta jsme navštívili 205 měst. A já neříkám, že tam nebyli naši oponenti, byli, jasně, i pískali. Ale setkali jsme se tam s desítkami tisíc lidí. Místo toho, abyste se smáli, vyrazte taky. Jeďte do toho terénu, potkejte se s nimi, ať máte nějakou zpětnou vazbu! Možná vás ten smích přejde. Protože třeba na Ostravsku za mnou chodili senioři, kteří mi ukazovali ty účtenky, respektive ty faktury a úplně věcně říkali: bydlení plus energie, a to ještě před zdražením 14 až 15 000 korun. To je realita. Náš důchod taky 14 až 15 000 korun. A to jsou třeba vdovy, které mi to ukazovaly. Takže nemáme nic. Ano, ať jsme objektivní, díky sociální pomoci, díky příspěvku na bydlení mohou něco získat. Dostávali plus minus 2 700 Kč, tak si to dopočteme, prosím pěkně, vždyť to musíte vidět. Stovku na den mají a z toho musí zaplatit jídlo, z toho musí zaplatit ošacení, z toho musí zaplatit nějaké léky, já nevím, co všechno ještě u toho je. To se domníváte, že s tím se dá vyjít? To snad přece musíme vidět! A to je to, co já říkám: tato část populace se bude dostávat do kritické situace a nebude to trvat dlouho. Nebude to trvat dlouho. Já vím, že se zase teď můžete smát, zase můžete kroutit hlavou, zase můžete říkat, jak to tak nebude a zase to tak dopadne. Úplně stejně, jako když jsme vám říkali, jak se to vyvíjí někde na jaře. Když jsme vám ukazovali, jak porostou ceny, jak mohou růst ceny. Ano, bylo to ještě víc, než jsme předpokládali, to uznávám, ale ukazovali jsme ty scénáře. Tvrdili jste, že to nenastane.

Tak a co firmy? Vzpomínáte si na tu covidovou dobu. Já bych tady mohl teď začít číst a nebudu to dělat, vy to určitě znáte, co všechno říkali poslanci pětikoalice, představitelé pětikoalice, jak se má dávat víc. Dokonce jste nás nabádali k tomu, ať dáváme 80 % z výnosů, z tržeb. Pane ministře průmyslu vaši kolegové říkali, jenom si to dopočtěte, což je naprosto šílené, 80 %, ať se dává z výnosu. Tak zvaný německo-rakouský model. Pak 70 % abychom dávali alespoň z těch výnosů. To jsme striktně odmítli dávat z tržeb. Když má někdo drahý řízek, tak mu nebudeme dávat prostě peníze na to, že měl drahý řízek. Budeme mu dávat z nákladů, to se nám zdálo logické. Dávali jsme 50 % a peskovali jste nás, že máme dávat 100 %. A přečtu vám jednotlivé poslance, dnes celá řada z nich jsou ministři, včetně ministra financí, který říkal dáváte málo musíte dávat víc. A dávali jsme 50 %.

Dávejte plošně hlavně a hlavně dávejte rychle. Tak jsme zasaturovali asi 700 000 podnikatelů, živnostníků. Neříkám, že všechny programy byly ideální. Některé bychom asi udělali jinak. Ale nechci se vracet do té minulosti, mně jde o tu podstatu. Mně teď nejde o to, jak byly ty programy koncipovány a určitě vytáhnete zase já nevím deset kasin, která dostala. Tak dostala. Ze 700 000 podnikatelů dostalo deset kasin. Kdybychom jim nedali těm kasinům, tak nás zažalovala, protože i ona byla zavřená. Tak je zrušte, ta kasina! A řekněte rovnou, že nemají fungovat, protože je to něco mimořádného, něco amorálního. Ale neříkám to ani kvůli těm kasinům. Já to říkám proto, že kdybychom dávali to, co vy jste po nás chtěli, tak si to dopočtěte, bylo to o 200 miliard korun bambouchu víc v tom rozpočtu. Znovu říkám, nedávali jsme. Poté, když jste přišli k vládě, tak prostřednictvím pana mistra Síkelyi jste se nám vysmáli a řekli jste, že jsme dávali moc, že jsme dávali moc, že to bylo kobercové, a tak dál. Dobrý, mávnu nad tím rukou, to je život a to je do značné míry i politika. To mě tolik netrápí, pro mě důležité, že jsme ty firmy zachránili.

Co mě trápí, je to, že jste jim nedali vy sami nic. Za těch prvních osm, devět měsíců ten firemní sektor nedostal lautr nic, vůbec nic s výjimkou těch záruk. A o ty není vůbec zájem, to jsem to snažil vysvětlit, takže jenom sliby. Řekli jste v dubnu, že se připraví ten evropský rámec. Dodnes není. Teprve po obrovském povyku začínáte něco pro ty firmy připravovat. Jak to mají ty firmy ustát? Vždyť to přece musíte vědět, že to kupují na spotu. Vždyť musíte vědět, že ty firmy to kupují za ty šílené ceny, 15 000 korun za megawatthodinu elektřinu. Já nevím, 6 až 7 000 za plyn, třicetinásobně více. A opravdu začínají ta odvětví kolabovat. Nejsou to zdaleka jenom skláři. Je to keramický průmysl, výrobce stavebních materiálů, těžký průmysl, chemie, ale i textilky a tak dále. Vždyť k vám přece chodí. Anebo když k vám nechodí a nejednáte s nimi, tak to musíte vidět. Firmy jsou vyděšené, jejich zástupci jsou vyděšení, svazy, asociace píšou vám, dobývají se k vám, nemůžou se k vám dostat. Nikdo neví, co se děje. Ale jediné, co vědí, je, že energie rostou a že pravděpodobně nedostanou nic. A znovu říkám, je to týden, řekli jste, že nedostanou vůbec nic.

Minimální komunikace, arogance. Vysmíváte se jim. Vzkazujete jim, že je to tržní prostředí, ať si jdou půjčit peníze. Průmyslníci rezignují. Energetici si drží hlavu v dlaních. A situace je kritická.

Jenomže ono to není jenom u domácností a u firem, ono už je to dneska i u veřejných institucí. Proč myslíte, že s tím přišli ti hejtmani? No, protože jsou z reálného prostředí, protože jim hoří koudel za zadkem, protože jim říkají jejich nemocnice jejich školy, že nemají na faktury. Ony opravdu nemají na ty faktury, protože vyhrožují tím, že bude distanční výuka. Sportovní areály, kulturní zařízení a tak dále. Proto s tím přišli, proto řekli, že energetický úsporný tarif je úplně k ničemu, že jim nepomáhá se vůbec v ničem a volají po tom, co my už říkáme, a to je po zastropování. I když uznávám, že to není jednoduché to zastropování, nechci si tady hrát na hrdinu, že bychom takhle luskli a vyřešili jsme zastropování. Ale od toho je vláda, od toho je tady odpovědná vláda, aby to nejenom zkoušela, ale aby měla připravené ty scénáře. A já vám nevyčítám, že dneska není zastropováno. Já vám vyčítám to, že není žádný plán na to zastropování, aby se rychle vytáhnul. To je to, co mě na tom štve úplně nejvíc.

Uvědomuji si, že to není jednoduché. Vím, že ta doba je složitá, my jsme jí taky neměli jednoduchou. Nikomu bych nepřál řídit tuto zemi v době covidu. A znova říkám, taky jsme udělali spousty chyb. Jenže jsme byli v totálně nepředvídatelném prostředí. Nevěděli jsme, co se zavře druhý den, co udělá ta země, druhá země, a tak dál. Hrálo se o lidské životy. Vy to máte přece jenom trošku jednodušší v tom, že se můžeme bavit, jestli ty energie porostou o 100 % nebo 500 %, ale není to o tom, že bychom byli v tak brutálním prostředí, které tady nikdo nikdy předtím nezažil. Ale já se nechci v tomhletom vymlouvat. Taky jsme si tím museli projít a nějak jsme se s tím srovnávali.

Ale vy se stále vymlouváte, vy pořád hledáte viníka, vy se pořád díváte do minulosti, furt brečíte. Místo abyste řešili budoucnost, co každého zajímá, tak stále řešíte minulost. Z té se fakt nikdo nenají. S tím nikdo nezaplatí ty faktury, i kdybyste měli v některých věcech pravdu, jako, že se vám snažím vysvětlit, v čem ji nemáte, tak je nám to všem pendrek platný.

A zase - dneska když jsem to slyšel, já jsem třeba čekal, že se začne vystupovat, co se tedy bude dělat - scénáře a tak dále. Pan premiér - pláč, brekot, chyby, všechno minulá vláda, jak to špatně vedli.

Zásobníky - neverending story, jak to bylo s těmi zásobníky. Já to říkám, že v té vládě chybí hospodáři. Tak si to aspoň dopočítejme. Pan premiér nám říká, že tahleta limonáda - mrkněte se všichni na ni (ukazuje plnou láhev) - vidíte tu limonádu? - je poloprázdná. Vidíte ji? Je poloprázdná tahleta limonáda, protože říká, že jsme zásobníky měli poloprázdné. Tak na začátku topné sezóny tam bylo 87 %. 87 % je poloprázdné? Já si myslím, že to není poloprázdné. A ještě řekl, nevím, proč se to aspoň... ti lidé, proč mu to nezkontrolují, že nikdy nebyly zásobníky tak plné jako dnes? Za dvacet sekund, když se podíváte do vyhledávačů, tak zjistíte, že k současnému datu tam je skutečně těch 85 až 90 % - tam záleží na tom ještě, jak se rychle čerpá - a je to dobré, teď to nehaním, abychom si rozuměli - je to dobře, že tam je teď v těch zásobnících dost. A v roce 2020 víte, kolik tam bylo? 98 %. Ale já si to nepřisuzuji, jako že to byla naše extra zásluha, protože po pravdě řečeno, ty zásobníky, ty plnili ti, kteří tam mají ten plyn, což není stát. Tady jsme všechno zprivatizovali, nám nepatří vůbec nic - ani přeprava ani distribuce ani zásobníky ani obchod - nic. A ty firmy si to zaplnily z 98 %. Znovu říkám, nebyla to žádná extra zásluha naší vlády. Prostě si zásobníky plní. Minulý rok byly 87 % před zahájením topné sezóny. Dneska, zaplať pánbůh za to, plní se to docela slušně, plní si to obchodníci dobře. Ale prosím pěkně, aspoň si to, pane premiére, nastudujte, ta čísla. A když už si to nenastudujete, což chápu, nemáte na všechno čas, tak ať vám dávají přesná data, ať tady neříkáte nesmysly a nezesměšňujete se.

Stejně tak ropa. TAL. To se přece začalo zkapacitňovat už za nás. Ale uznávám, nikdo netušil, co nastane. Měli jsme 50 % z jižní větve, 50 % z větve z Ruska. Co se týká polského plynu, tenhleten příběh, všichni už ho znají, jak my jsme propásli šanci, no, tak když si vás nikdo nechce vzít, tak asi těžko ho přesvědčíte, možná že na něj nějakým způsobem zapůsobíte jinak. Poláci měli peníze na stole, které jsme my jim zajistili. Polsko to nakonec odmítlo pragmaticky. No, protože to bylo pro ně nevýhodné v tu chvíli. Zkapalněný plyn nikdo nechtěl, měli dostatek zemního plynu. A poté jim Evropská komise už odmítla ty peníze dát, protože se jednou spálila. Mezitím si to domluvili se Slováky a jim Evropská komise peníze dala.

Norský plyn - další příběh - neuvěřitelný. Pomíjím to, že vás musí opravovat i analytici, že říkáte nesmysly, protože Transgas byl zprivatizován. Asi těžko můžeme mluvit dneska komerčním firmám do toho, s kým mají uzavírat, či nemají uzavírat smlouvy. To je, jako kdybychom prodali Škodovku, myslím tím automobilku, a pak bychom říkali Škodovce, prosím vás, neberte ty součástky z Mexika, z Ruska, berte je ze Spojených států. Vysmějí se vám. Ale to, co je podstatnější, vždyť jsme ten norský plyn stejně nikdy nebrali. My jsme ho pouze platili do Norska, ale proudil sem k nám vždycky plyn zejména od roku 2011 a dále prakticky stoprocentně ruský. Vaše takzvaná ruská závislost je dána tím, jak je tady vybudována evropská plynová infrastruktura. A taky se podívejte, jak ještě proudí ten plyn, to by taky neškodilo si to občas jaksi nastudovat, jestli proudí zleva doprava, nebo zprava doleva, jestli tam je tlak v tom potrubí, jestli tam není v tom potrubí tlak. A zjistíte, že v podstatě my, Slovensko, Rakousko, Maďarsko a tak dál jsme odsouzeni k tomu, že jsme tady pro ruský plyn, protože k nám vede trubka z Německa, tam se to všechno smíchá. Ale to jsem všechno tady mnohokrát říkal. Vy to velmi dobře víte.

Můžeme se bavit o Dukovanech. To už nechci ani opakovat ty Dukovany. Všichni velmi dobře víte, že jsme tlačili na cenu, že jsme chtěli udělat maximálně možnou výhodnou cenu, proto jsme chtěli bezpečnostní posouzení na všechny. Úplně stejně, jako jste to udělali vy v Temelíně. A já vám to nevyčítám, vůbec ten Temelín, myslím tím v letech 2010 až 2013, kdy se Rusko dostalo do finále. Tlačili jste na cenu poměrně správně, věcně. Tak proč to dneska kritizujete?

Taxonomie - pane premiére, musíte být čaroděj. Jestliže dva tři roky připravovaná taxonomie, to znamená uznání zdrojů jakožto udržitelných zdrojů, se připravuje takovouto dobu a Evropská komise ji doporučí a vyhlásí 31. 12. 2021 - to jste byli u vlády 14 dní i s Vánocemi - takže jste za 14 dní zařídili celou taxonomii. Nezařídili jste ale lautr nic. Ať jsem objektivní, v těch následujících týdnech, dvou třech měsících se to upravovalo ve prospěch trošku plynu, a tam ano, tam jste zabojovali stejně jako ostatní země a drobně se to upravilo. Ale říkat, že taxonomie je vaše zásluha, je neuvěřitelná drzost.

Emisní povolenky? Pro teplárny 30 %? Ano, to zajistili Poláci. To si taky, prosím, zjistěte.

Proč tohleto všechno říkám? Mohl bych teď pokračovat dál. Protože v té energetice to je opravdu jako show to, co předvádíte. Obrovská míra nekompetence, z toho vyplývající nejistota a vše přebíjíte neskutečnou dávkou arogance. Nedivte se, že vám lidi nevěří, protože vás považují za elitářskou vládu. To je výsledek vašeho vládnutí. A to je ten důvod, proč vám takhle klesají preference. To je ten důvod, proč vám nevěří 97 % firem. 97 % firem. A musím objektivně říct, že celá řada firem a lidí z byznysu vás volila. Ano, volila vás, a nevolila třeba i nás, protože si prošli dobou covidovou a byli na nás naštvaní. A já to chápu.

Mohl bych pokračovat, mohl bych jít dál, mohl bych ukazovat vaše triky kolem rozpočtu, když jsem tady stál v únoru 2022 a ukazoval jsem vám, jakým způsobem ohýbáte rozpočet, jak si z nás děláte srandu z obnovitelných zdrojů. A ono to není málo. Zase se vám to vrací všechno, když už jsme u těch obnovitelných zdrojů. Vzpomínáte si, že jsme měli v rozpočtu 26 miliard korun? A vy jste přišli s tím, že ne, že si dáte do rozpočtu 2022 samozřejmě ještě, abyste ho snížili, abyste ukázali, jak s ním krásně pracujete, na 19. A já jsem vám říkal, to je nesmysl. To musíte zaplatit. Bohužel, to je daň za ten solární tunel, který se tady vytvořil. Tam se musí každý rok odvádět 43 až 46 miliard korun, z toho na státní rozpočet připadá přibližně 27, 26 miliard korun. Říkal jsem, tomu se nevyhnete, bohužel. Ještě si vzpomeňte minulý rok, když se jednalo o marži, čili vnitřním výnosovém procentu pro solárníky, jak jste nás tady pokropili a chtěli jste jim na poslední chvíli zvednout ještě tu marži, to jsme nakonec nějak zachránili spíš díky tomu, že jste tady udělali chybu v tom hlasování, ale k tomu se taky nechci vracet. Já jsem jenom říkal, že to je nesmysl. Ne, pan ministr financí řekl, my víme, bude foukat méně. Tak co jste udělali teď? Fikli jste to tam zpátky. Nezapomínejte na tohleto, a to říkám i těm, kteří nás sledují. Přikrášlili jste si rozpočet 2022 a chtěli jste ukázat, jak budete šetřit. A jasně jsme vám říkali, že to je trik. Tak jste to dali zpátky na - pokud se nepletu - 25,4 miliardy, takže opět jste to dali zpátky ne o 7, ale o 6,5 miliardy korun.

Co uhlí? Vůbec neřešíte uhlí. Strategie uhlí. Proč se nesešla uhelná komise? Já vím, že můžete říct, tak to už ale není na vyjádření nedůvěry vlády. No, v tom máte asi pravdu, i když bych řekl, že co se týká uhelné komise, tak v téhleté době, možná zase době uhelné, by stálo za to ji dát dohromady. Dokonce si myslím, že by se měla scházet pravidelně, už jenom proto, že tam byli odborníci. Vždyť tam byli lidé od vás z pětikoalice. A musím říct: fajn lidi, dobrý lidi. Na pana Zahradníka si vzpomínám z ODS. Zkušený člověk. Výborně se s ním spolupracovalo. Nevím, proč se s tím nepracuje, proč se nehledá cesta uhelná.

Podfinancovaný výzkum - totálním způsobem, bez jakékoliv strategie. A to se nebavím o nových trendech - vodík, umělá inteligence, to, co jsme začali a tak dále. Nechci teď tady chodit do příliš velkých detailů.

Já tím jenom chci říct, že jedeme z kopce, je to volný pád a všichni se na to díváte. Chápu to, že si zvolíte dneska, nebo zítra spíš, to, že se bude pokračovat v rámci této vlády. Rozumím tomu, máte stoosmičku. Ale důvod, proč chceme vyjádřit nedůvěru, je jasný. Ekonomické výsledky máte žalostné. Rodiny jdou do chudoby. Firmy jdou do kritické situace. Energetická podpora přichází pozdě. Je zmatená i bez jakéhokoliv plánu, dělá se ad hoc až pod tlakem, ať už opozice, nebo vašich kolegů, nebo médií, nebo kohokoliv jiného. A neříkejte mi, že to nevíte. Musíte to vidět, že to tak je. A to se nebavím o tom, že jste během prvních devíti měsíců fakticky znevěrohodnili celou řadu klíčových institucí. Ale to už je jiný příběh - to je Ministerstvo vnitra, to je celá tragikomedie hnutí STAN, všech afér, kokainové kauzy, zpravodajské kauzy a tak dále. O tom tady dneska už padlo hodně a určitě ještě hodně padne.

Pokud poslanci stoosmičky s tímhletím souhlasí, nechť si dnes stoupnou a řeknou, podporuji tuto vládu, podporuji tuto energetickou politiku, podporuji tento režim v rámci Ministerstva vnitra a všech kauz, které tam jsou. Budu tomu rozumět z pohledu udržení si vlastních pozic. Ale jako volič já bych tomu tedy nerozuměl.

Děkuji. (Potlesk z lavic ANO.)

