Havlíček (ANO): Tato vláda je spojena s klientelistickými klikami a skáče podle lobbistů

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážený pane premiére, vážený pane ministře, o co se zde hraje? Co se nám snaží pan premiér sdělit? Že je profesorem popletou, který si neuvědomil, že není běžným střadatelem, ale podílníkem. Nicméně tvrdit, že nerozumí financím a že si pouze neuvědomil, co činí, by možná mohlo i obstát, nikoliv ovšem u premiéra české vlády. Zde opravdu nejde o to, že se něco zapomnělo uvést v prohlášení. To se asi může stát každému.

Ale pojďme si to trochu rozebrat. S Podnikatelskou družstevní záložnou, kde jsou - podotýkám - desítky členů, celkem asi do 150 jakožto podílníků, jsou mimo předsedy vlády České republiky spojováni lidé, kteří jsou spojeni se zpackanými akcemi rozvědky, konkrétně Úřadu pro zahraniční styky a informace, kde se jen tak mimochodem zašantročily stovky milionů korun. Dále jsou tam lidé, podílníci, jakožto vysloužilí politici Občanské demokratické strany, za další jsou tam sponzoři Občanské demokratické strany, za další jsou tam firmy, které byly propojené s touto kampeličkou a rovněž byly podporovateli jakožto firmy, nikoliv fyzické osoby, s ODS, jsou tam lobbisté, kteří dodnes radí panu premiérovi, jsou tam agenti tajných služeb, kteří byli obžalováni, jsou tam mimo jiné aktéři kauzy IKEM, kde sehrává významnou roli rovněž okolí pana premiéra, jsou tam firmy, které jsou napojené na zbrojařský průmysl, jsou tam firmy, které propraly v záložně 900 milionů korun, určených částečně pro ukrajinskou armádu, které nakonec ze záložny zmizely záhadným způsobem. Je tam napojená nadace, která sponzorovala institut pana premiéra Fialy, a tato nadace byla sponzorována právě touto kampeličkou. A mimo jiné je tam jakožto bývalý podílník i člověk, který byl odsouzen za vraždu.

Já zde nehodlám rozplétat jednotlivé kauzy. To mi nepřísluší. Od toho je zde policie, píší o tom investigativní novináři, ale je třeba si férové říct, že řada z těch informací je skutečně velmi znepokojivá. To je prostě fakt. Komicky působí zdůvodnění, nezlobte se na mě, pane předsedo vlády, že jste chtěl diverzifikovat riziko. Já tomu rozumím, že jste chtěl diverzifikovat riziko. Na tom není nic mimořádného. Pokud má běžný člověk dejme tomu pět milionů korun a rozhodne se, má je v jedné bance, že část těch peněz, konkrétně třeba jeden milion korun, si dá do jiné finanční instituce než je běžná banka a rozloží si tím rizika, na tom není nic mimořádného. Ale to, že se vloží do finanční instituce, kterou kritizuje Česká národní banka, Ministerstvo financí, za nedostatečná opatření, spojená s praním špinavých peněz, nota bene jedná se o malou, podprůměrnou finanční instituci, která nemá ideální finanční bilanci, tak toto prostě normální není.

A já jenom opakuji, z pěti milionů dáváme někam jeden milion, jinými slovy diverzifikujeme tak, že hledáme jednu finanční instituci, nediverzifikuje se tak, že by někdo měl miliardy korun a diverzifikoval by riziko tím, že by hledal desítky a stovky dalších subjektů a tam by si ukládal peníze. Tam bych rozuměl tomu, že se hraje hra, že jdu do většího rizika, kde dostanu větší zhodnocení. To asi není úplně normální a také riskuji to, že o ty peníze můžu přijít, ale zase mi to vybalancují nějaké jiné peníze. Ale to se netýká tohoto. Tady se to týká toho, že hledáme druhou finanční instituci.

Argument, který, pane předsedo vlády, používáte, že vám to poradil váš bývalý student z vysoké školy, rovněž zcela neobstojí. Ono to zní dobře, kdyby tím žákem, jak všichni víme, nebyl jeden z největších lobbistů, který je na české politické scéně. Ano, jedná se o Miloše Růžičku, který toho skutečně už obskákal hodně. Všichni si vzpomínáme na jeho aktivitu s ČSSD, s nechvalně proslulým vicepremiérem Chovancem. Ale v každém případě tento člověk stále patří, pane premiére, mezi nejbližší lidi, kteří s vámi spolupracují. A co je horší, tak vám radí i v klíčových rozhodnutích, nemluvě o tom, že vás horlivě obhajuje na sociálních sítích.

Já od počátku téhleté vlády tvrdím, že tato vláda je spojena s klientelistickými klikami a že skáče podle lobbistů, ať už to jsou zbrojaři, ať už to jsou energetici, ať už to jsou finančníci. Protože jaký si z toho může běžný občan udělat závěr? Buď že je premiér zcela ekonomicky negramotný, protože v tuto chvíli zjevně nešlo, pane předsedo vlády, o snížení rizika, ale naopak o zvýšení rizika. To snad bylo úplně zjevné. A to je ještě navíc umocněno tím, že pan premiér se zařadil mezi podílníky a já tvrdím, že mezi podílníky z mokré čtvrti, aniž by si toho byl vědom. Protože jsem přesvědčen, že takto hloupě by neinvestoval ani bezdomovec, tak je namístě logická otázka, proč se tak učinilo. Myslím, že to chce každý slyšet. Já totiž nevěřím ani na minutu té pohádce o tom, že to bylo kvůli diverzifikaci rizika. Petr Fiala musel vědět o tom, že dává peníze do pochybné instituce a že to je instituce, kde jsou namočeny staré kádry ODS, že se jedná o instituci, kde skutečně může docházet k tomu, že se tam perou peníze. A nebylo možné, pane premiére, abyste neznal ostatní podílníky. Nebyly jich tam tisíce, byly jich tam desítky, abych byl přesný, do 150.

Abychom si rozuměli, já netvrdím, že Petr Fiala byl strůjcem praní špinavých peněz a že to byl on, kdo tady tahal peníze v igelitkách. To si tedy skutečně nemyslím. Mohl být tím, kdo tam byl dobrou kapkou, dobrým jménem, značkou, která to nějakým způsobem zaštítila, která dávala těm špinavým obchodům lepší nálepku. Ano, možná byl dokonce zneužit, ale byly indicie, kterými se tomu dalo zabránit. V horším případě to potom třeba mohlo být pro krytí nějaké kampaně, ať už ODS nebo vaší, to já netuším. Je třeba, aby se to vysvětlilo.

Ale v každém případě vás do celé pochybné investice, a to je na tom podle mého názoru to úplně nejhorší, navezli lidé, kteří jsou dnes kolem vás a radí vám ve velmi důležitých věcech. Pojďme si je zrekapitulovat. Pojďme si jenom říct, jestli náhodou tam není zakopaný pes.

Energetická politika. Víte, že jsme velkým kritikem vaší energetické politiky. Ne snad kritikem toho, jak by měl vypadat energetický mix za 20 - 30 let. Na tom se dokonce shodneme. To jsme si mnohokrát říkali. Ale jsme kritikem toho, jak jste se postavili k energetické politice v rámci energetické krize. Vzpomeňte si na to, jakým způsobem selhala tato vláda, zejména Ministerstvo průmyslu a obchodu, v roce 2022. Velmi dobře víte, že se propásla správná doba, kdy se mělo zastropovat, kdy se spoléhalo na evropské řešení a vzpomeňme si na to, jakým způsobem to fungovalo, když jste si to, pane premiére, přetáhl na Úřad vlády, kdy jste to odebral panu ministrovi Síkelovi, a v tu chvíli, kdy se kolem vás vyrojili energetičtí lobbisté, kteří už si velmi dobře pohlídali zásadní věc, a to je ten model, který vy jste zvolili, a to je takový, že se nezastropovalo u výrobců, nakukali vám, že to není možné, ačkoliv to možné je změnou zákona, a dalo se dopočítat, kolik by to stálo stát a kolik naopak by se ušetřilo v rámci toho šíleného řešení, které jste nakonec zvolili, a to bylo jaké? Přesně tak, jak chtěli energetičtí hráči, protože oni vám říkali: Ne, nechte nás ty peníze vydělat, pak nás zdaňte a až nás zdaníte, tak ty peníze můžete rozdělit mezi občany, mezi firmy. To znělo tržně, vy jste na to přistoupili, ale já tím jenom chci říct, že to bylo vítězství energetických společností. Ty vydělaly v tom roce 180 miliard korun na rozdíl od toho roku předcházejícího, kdy to bylo 30 miliard korun. Jak jste jim to danili, brali, a jak jste podporovali - už všichni víme, jak to dopadlo. I díky tomu máme nejvyšší energetickou inflaci v zemi, respektive ve všech zemích OECD. I díky tomu máme nejvyšší inflaci ze všech zemí Evropské unie. Říkám čísla za prosinec 2023.

Můžeme se bavit i o tom, do jaké míry třeba ti energetičtí hráči ovlivňovali rozhodnutí, když se nakupovala energetická infrastruktura, která byla zjevně předražena. Nekritizuji to, že se koupil NET4GAS, myslím si, že to je správný krok. Kritizuji to, za jakou cenu se to pořídilo. Takže já jenom tvrdím, že ti, kteří lobbují za energetické zájmy, si v době vašeho vládnutí vylobbovali neskutečné pozice.

Za další je to politika vůči finančním institucím a bankám zejména. Vzpomeňme si na z mého pohledu poněkud záhadné rozhodnutí, že do windfall tax spadne pouze šest bank. Já jsem dodneška nepochopil úplně proč. Ano, vy jste to okomentovali jakousi jejich bilancí, samozřejmě ekonomicky tomu rozumím. Proč šest? Proč ne osm? Proč ne všechny? Vzpomeňme si, jak se zpackala windfall tax právě vůči finančním institucím a vzpomeňme si, že se opomenulo tu windfall tax nasadit těm bankám už v roce 2022, protože o to se tam tenkrát hrálo. Dokonce jestli si vzpomínáte, tak tenkrát si pustili ústa na špacír někteří členové vlády, například pan Marian Jurečka, který vlastně řekl, že to půjde i na rok 2022, což byla kurzotvorná informace a tenkrát tím způsobili jaksi odchylky na finančních trzích na úrovni 30 miliard korun. Pak se to vzalo zpátky a najednou to bylo tedy od toho roku 2023. Jak to dopadlo, pane premiére? Očekávali jste 33 miliard korun, vybrali jste 700 milionů korun. Nevím, jak už jinak nazvat, než že to bylo totální fiasko. A zase se ptejme, jestli tam někteří aktéři na tom finančním trhu nesehrávali svoji roli, jestli vaši poradci nemohli být jimi ovlivňováni. Já netvrdím, pane premiére, že jste to byl vy, kdo rozhodl a kdo podlehl tlaku finančních korporacích. Já jenom tvrdím, že máte kolem sebe okolí, které je toxické. To je všechno. A jenom tvrdím a snažil jsem se to dokázat, že některým věcem skutečně nerozumíte, což vám nevyčítám, nemůžete rozumět všemu, proto tam taky ty poradce máte. Ale vzhledem k tomu, že titíž poradci vás nakýblovali do té šílené kampeličky, no tak se jenom logicky ptám, jestli vás nemohou dostat i do situace třeba s těmi finančními institucemi nebo třeba s tou energetikou. To je všechno. Já myslím, že to je celkem regulérní dotaz, který popravdě řečeno, nezajímá jenom mě.

A pojďme se ještě podívat na další krásné lobby, a to jsou zbrojařské firmy. Proč jsme nezařadili zbrojařské firmy do té windfall tax? Nebo si snad chceme říct, že nevydělávaly v době války? Všichni víme, že ta windfall tax měla dopadnout na firmy, které "zbohatly" díky mimořádným podmínkám spojeným s válkou. Můžeme diskutovat, jestli windfall tax měla být 30 nebo 60 procent. My jsme tvrdili: dejte ji 30 až 35, ne 60, protože vám to ty firmy nezaplatí a zoptimalizují. Kdybyste nás poslechli, možná to dopadlo lépe, ale to je věc jiná. Principiálně si myslím, že i ta windfall tax určitý smysl měla. Ale poté ji dejme těm, kteří ty peníze skutečně, fakticky mimořádně vydělaly. A zbrojařské firmy je vydělaly mimořádně. To znamená, opět se bavíme o tom, jestli zde nebyl lobbing zbrojařských firem, aby nebyly zatíženy mimořádnou daní. Na to se každý logicky zeptá, protože jejich zisky jsou naprosto mimořádné, naprosto mimořádné. A opakuji, byly tam zařazeny firmy z oblasti energií, byly tam zařazeny rafinérie, byly tam zařazeny finanční instituce, bohužel jenom těch šest, ale zbrojařské firmy nikoliv. Otazník je, proč. Neměly náhodou vaši poradci na ně vliv?

A můžeme jít takhle dál a dál, můžeme se bavit o telekomunikačních firmách atd. Já tím nepodsouvám, že to tak definitivně bylo. Já jenom říkám, že lidé, kteří vás navezli do této naprosto zcestné investice do nedůvěryhodné kampeličky a zařadili vás mezi neslavnou sestavu podílníků, vám dnes radí v naprosto klíčových rozhodnutích, ve kterých navíc, a o to je to horší, o to je tam více zdvižený prst, ten stát selhává a kde se už netočí 900 tisíc korun nebo milion korun, kde se točí stamiliardy korun. Toto považuji na celé té kauze za to nejzávažnější a já budu rád, když nám toto všechno vyvrátíte.

Děkuji. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Hustopeče: První výstavu Karla Havlíčka zdobí kapličky Neposílejte věci na Ústavní soud, to se nemá, poučoval Vystrčil opozici. I Tománková jen zírala Korespondenční volby. A bez ověření bydliště?! Havlíček v ČT zuřil nad tím, co má ještě přijít Ztrapnění Pekarové: Vytáhli z archivu. A je zle

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama