Oganesjan oslovil Foltýna. Chce mluvit ještě před volbami

23.09.2025 14:07 | Monitoring

Kontroverzní youtuber Mike Oganesjan, který opakovaně ostře vystoupil proti hnutí STAČILO! a zpátky se nedržel např. ani při tzv. Vlasteneckém setkání v Příčovech, znovu vyrazil do akce. Tentokrát se rozhodl obrátit na vládního koordinátora strategické komunikace při Úřadu vlády Otakara Foltýna.

Foto: X/MikeJePan
Popisek: Mike Oganesjan

Anketa

Schvalujete přirovnání Ukrajiny k Československu v roce 1938?

2%
96%
2%
hlasovalo: 11300 lidí
Mike Oganesjan, dříve známý také jako youtuber MikeJePán na sebe upozornil mnoha kontroverzními kroky. Mimo jiné v minulosti páchal dopravní přestupky a učil lidi, jak se vyhnout pokutám. Vedle toho také čelil podezření, že je spojen se serverem, na kterém se objevovala amatérská videa z ložnicových hrátek. Kradená videa.

Před volbami do sněmovny vyrazil Oganesjan do útoku proti STAČILO!.

O počínání Mikea Oganesjana informuje např. novinářka Apolena Rychlíková, která se ale současně ohrazuje i proti STAČILO!.

„Extremistům ze STAČILO! se moje práce hodí jen tehdy, když s ní mohou (a ano, tady po právu, protože Mikael Oganesjan je opravdu dlouhodobě za hranou) zbrojit proti někomu jinému,“ napsala Rychlíková na sociální síti X.

 

 

Oganesjan narušoval např. tzv. Vlastenecké setkání v Příčovech. Volební lídryně STAČILO! Kateřina Konečná také naznačovala, že jejímu týmu Oganesjan a jeho kolegové poškozovali či přehazovali SPZ u aut, což posléze mohlo uskupení STAČILO! způsobit problémy.

Anketa

Vyděsily vás ruské drony nad Polskem?

2%
97%
1%
hlasovalo: 10184 lidí
„No, bylo to asi otázkou času, ale i já jsem byla dnes poctěna na své debatě ‚návštěvou‘ pana Oganesjana – MikeJePan. Několikrát trestaný recidivista, který by měl být vyšetřován za provozování největšího discord serveru v ČR na sdílení ukradených intimních fotek žen, kde mimo jiné docházelo ke sdílení záznamů nezletilých. Jak se děje již několik měsíců, tento profesionální zločinec beztrestně napadá (i za použití násilí) opoziční aktivisty a politiky a často k zesílení této šikany využívá, pod různými záminkami, bezpečnostní sbory. Aby toho nebylo málo, tak videa se svou činností legálně prodává tisícům lidí na platformě Hero Hero, která s tím nic nedělá, a jeho měsíční zisk je v řádu tisíců korun, ačkoli se stále nachází v insolvenčním řízení,“ napsala Konečná na sociální síti X na jaře tohoto roku.

Ing. Kateřina Konečná

  • KSČM
  • Jsem poslankyně - díky Vám, pro Vás, s Vámi
  • europoslankyně
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

 

 

A teď tentýž Mike Oganesjan vyzval koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna k setkání.

Setkání namířeném právě proti STAČILO! a SPD. „Navrhuji ještě do voleb udělat rozhovor a tlačit message, že je nutné, aby lidé šli volit + skutečnost, že nemají volit SPD ani STAČILO!“ napsal na sociální síti X.   

 

 

Psali jsme:

Blujová od Oganesjana narušila pražský jarmark SPD. Policie zasáhla
Jestli budou vládní politici pokračovat, neskončí to u útoku holí na Babiše. Prokop se obává násilí, popsal akce Oganesjanovy bojůvky
„Ukřičení, špatně oblečení Češi.“ Maláčová ve varu z videa SPOLU
Šmírování lidí? Hrozí, že to projde. Advokát Nielsen tuší jak

 

Článek obsahuje štítky

Konečná , KSČM , volby , SPD , Foltýn , Oganesjan , Příčovy , STAČILO!

autor: Miloš Polák

