Oganesjan oslovil Foltýna. Chce mluvit ještě před volbami

Před volbami do sněmovny vyrazil Oganesjan do útoku proti STAČILO!.
O počínání Mikea Oganesjana informuje např. novinářka Apolena Rychlíková, která se ale současně ohrazuje i proti STAČILO!.
„Extremistům ze STAČILO! se moje práce hodí jen tehdy, když s ní mohou (a ano, tady po právu, protože Mikael Oganesjan je opravdu dlouhodobě za hranou) zbrojit proti někomu jinému,“ napsala Rychlíková na sociální síti X.
„Extremistům že Stačilo! se moje práce hodí jen tehdy, když s ní mohou (a ano, tady po právu, protože Mikael Oganesjan je opravdu dlouhodobě za hranou) zbrojit proti někomu jinému. Přitom proponenti téhle strany na mě klidně útočí za každý kritický komentář na jejich adresu,…— Apolena Rychlíková ???? (@A_Rychlikova) April 30, 2025
Oganesjan narušoval např. tzv. Vlastenecké setkání v Příčovech. Volební lídryně STAČILO! Kateřina Konečná také naznačovala, že jejímu týmu Oganesjan a jeho kolegové poškozovali či přehazovali SPZ u aut, což posléze mohlo uskupení STAČILO! způsobit problémy.
Ing. Kateřina Konečná
No, bylo to asi otázkou času, ale i já jsem byla dnes poctěna na své debatě „návštěvou" pana Oganesjana @MikeJePan Několikrát trestaný recidivista, který by měl být vyšetřován za provozování největšího discord serveru v ČR na sdílení ukradených intimních fotek žen, kde mimo jiné… pic.twitter.com/SbOgXa6PJ7— Kateřina Konečná (@Konecna_K) April 29, 2025
A teď tentýž Mike Oganesjan vyzval koordinátora strategické komunikace Otakara Foltýna k setkání.
Setkání namířeném právě proti STAČILO! a SPD. „Navrhuji ještě do voleb udělat rozhovor a tlačit message, že je nutné, aby lidé šli volit + skutečnost, že nemají volit SPD ani STAČILO!“ napsal na sociální síti X.
Ahoj @Stratkom_CZ— MikeJePan (@MikeJePan) September 23, 2025
Navrhuji jeste do voleb udelat rozhovor a tlacit message, ze je NUTNE, aby lide sli volit + skutecnost, ze nemaji volit SPD ani Stacilo.
Mailovka: petr@pecky.online
autor: Miloš Polák