Prezident Pavel: Demokracie nemůže existovat bez plné účasti žen

Vážená paní předsedkyně, vážený pane generální tajemníku, dámy a pánové,
Pekingská deklarace a akční platforma stanovily před třiceti lety odvážnou vizi: že ženy a muži by si konečně měli být rovni v právech, příležitostech i důstojnosti. Česko svůj závazek této vizi znovu hrdě potvrzuje. Je hluboce zakořeněn v naší historii: Tomáš Garrigue Masaryk, první prezident Československa, věřil, že demokracie nemůže existovat bez plné účasti žen.
Díky Masarykovi a neúnavnému úsilí průkopnice ženských práv Františky Plamínkové se Československo v roce 1920 stalo jednou z prvních zemí, kde ženy získaly volební právo. Na jejich úsilí jsme navázali nedávnými konkrétními opatřeními: nově jsme definovali trestný čin znásilnění tak, aby lépe chránil oběti. Tato úprava získala širokou politickou podporu.
Dále jsme zavedli přísnější vymezení domácího násilí v občanském zákoníku a rozšiřujeme dostupnost péče o děti, aby ženy mohly lépe uplatnit svůj potenciál na trhu práce. Podporujeme i projekty v zahraničí, například vzdělávání dívek-uprchlic v severním Iráku nebo péči o ženy a dívky na Ukrajině včetně obětí sexuálního násilí.
Rád bych zdůraznil, že bez odhodlání a expertizy nevládních organizací by se žádná z těchto iniciativ neuskutečnila. Stále ale čelíme závažným výzvám. Globální krize, od klimatické změny po ozbrojené konflikty, jako je ruská válka na Ukrajině či konflikt na Blízkém východě, postihují po celém světě ženy a dívky neúměrně silně a zvyšují riziko sexuálního a genderově podmíněného násilí.
Naše reakce musí být komplexní. Rovnosti nelze dosáhnout jen úsilím žen. Aktivní zapojení mužů a chlapců, v roli členů rodiny, partnerů, lídrů nebo spojenců (nebo spíš podporovatelů?), je nezbytné. Jedině tak lze dosáhnout podmínek pro to, aby ženy všude na světě mohly naplno rozvinout svůj potenciál a mohly přispět k tomu, aby se svět stal lepším místem.
Dámy a pánové,
rovnost žen a mužů není jen „ženské téma“. Je otázkou demokracie, spravedlnosti a prosperity. Při příležitosti třicátého výročí Pekingské deklarace bychom měli znovu společně obnovit své závazky a jednat s odvahou.
Česko je připraveno nadále usilovat o bezpečnější, spravedlivější a skutečně rovný svět pro budoucí generace.
Děkuji.
Petr Pavel
OSN, New York 22. září 2025
arm. gen. v.v. Ing. Petr Pavel, M.A.
