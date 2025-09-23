Ingrová (KSČM): Když selhání malují narůžovo

A přesto se nám vláda snaží v předvolební kampani namluvit, že všechno bylo vlastně skvělé, jako kdyby lidé nevěděli, kolik platí za energie, jídlo nebo léky. Místo sebereflexe vidíme aroganci a přesvědčení, že občané mají krátkou paměť a dají se obelstít líbivým sloganem a pár fotkami z billboardu. To není kampaň, to je urážka zdravého rozumu.
A aby toho nebylo málo, kampaň se přiostřuje způsobem, který už překračuje hranice politické slušnosti. Kdo volí opozici, je nálepkován jako „zrádce“ nebo „kolaborant“. To už není soutěž idejí, ale politika strachu a manipulace. A dělají to právě ti, kteří se sami rádi zaklínají obranou „demokratických hodnot“. To už není jen cynismus, to je výsměch.
Stíhačky místo lidí
Vládní logika je jednoduchá. Na zdravotníky, učitele a sociální služby peníze nejsou, ale 150 miliard na stíhačky F-35 se vždycky najde. A to je jen začátek – provoz, údržba, munice a infrastruktura pohltí dalších pár set miliard. Když chybí pediatři, psychiatři nebo tramvaje v regionech, vláda vám řekne: „Nevadí, pošleme vám letku F-35, to vás určitě zahřeje.“
To není investice do bezpečnosti, to je hazard s penězi daňových poplatníků, který slouží hlavně k získání diplomatických bodů u NATO.
Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
Mladí na dně
Zatímco vláda utrácí za stíhačky, české děti a mladiství padají do propasti. Kriminalita mezi nimi vzrostla o třetinu, sebevraždy jsou druhou nejčastější příčinou úmrtí do 24 let. To nejsou čísla, to jsou lidské tragédie. A proč? Protože dostupná psychologická pomoc je iluze, dětských psychiatrů je kritický nedostatek, školy nemají šanci včas zachytit problémy. Vláda se tváří, že se nic neděje, protože řešit mladé lidi je náročnější než podepsat miliardový kontrakt na zbraně.
Korupční perpetuum mobile
A co korupce? Kauza Dezimetr ukazuje, že klientelismus v Česku jede dál jako perpetuum mobile. Figuruje v ní nejen STAN, ale i bývalý ministr zdravotnictví Němec. A reakce vlády? Mlžení, zametání pod koberec a ochrana vlastních lidí. Občan má věřit, že „boj proti korupci pokračuje“, zatímco ti samí lidé se dál přiživují na veřejných zakázkách. Je to stejný příběh pořád dokola, jiná vláda, stejné praktiky.
A když už mluvíme o odpovědnosti, nesmíme zapomenout na Bitcoin kauzu, která probíhala pod taktovkou ODS. Ministerstvo financí spekulovalo s virtuální měnou, zatímco občané řešili, jestli si mohou dovolit zaplatit nájem a základní potraviny. Daňové peníze byly vystaveny hazardu na finančních trzích, přitom stát kázal lidem o „šetření“ a „utahování opasků“. Celá transakce skončila finanční ztrátou v řádu milionů korun. Tato fraška dokonale ukazuje aroganci a odtrženost vlády od reality – miliony v kryptoměnách, zatímco lidé padají do dluhů a exekucí.
Toto je jen malá ukázka debaklu současné vlády a žádné předvolební sliby či videa tuto realitu nemohou vyvrátit. Proč musíme k volbám říct STAČILO.
Levicový volič má dnes víc než dost důvodů postavit se proti vládě, která zapomněla, komu má sloužit:
- Protože místo do lidí sype miliardy do zbrojního průmyslu.
- Protože dovolila, aby nerovnosti rostly, zatímco chudí tahají za kratší konec a bohatí se smějí.
- Protože lidé mají právo na důstojnou mzdu, ze které uživí rodinu, a ne na přežívání od výplaty k výplatě.
- Protože základní potraviny nemají být luxus, ale dostupná samozřejmost pro každého.
- Protože bydlení je základní potřeba, ne investiční hračka pro spekulanty – stát musí zajistit dostupné byty a ukončit bytovou krizi.
- Protože korupce se dál rozlézá jako rakovina a vláda ji kryje.
- Protože demokracie není o urážení voličů, ale o službě občanům.
Je načase říct pětidemolici jasné STAČILO! Volby nejsou formalita. Jsou šancí ukázat, že občané nebudou platit za hazard, nekompetenci a aroganci vlády. Každý hlas se počítá. Tahle vláda promarnila šanci, zklamala důvěru a přivedla společnost na hranici vyhrocení. Volební lístek je naše nejsilnější zbraň – pojďme vzít politiku zpátky do rukou lidu!
Článek byl převzat z Profilu Mgr. Bc. Lenka Ingrová, DiS.
