Mračková Vildumetzová (ANO): Absolutně hanebná kampaň Pirátů

Jedna z největších drzostí těchto voleb?! Absolutně hanebná kampaň Pirátů, kteří v kampani slibují podporu rodin! Když to čtu, zvedá mě to ze židle!
Kde byli, když jsem bojovala za zachování školkovného?! Kde byli, když jsem chtěla zachovat slevu na studenta a slevu na manžela a manželku?! Mlčeli, zvedali poslušně ruce a schvalovali všechno, co chtěla ODS!! Mimo jiné, u návrhu, který jsem předložila přímo já, aby došlo ke zrušení daňové slevy na dary pro politické strany, tam byli Piráti PROTI. A teď mají tu drzost?!
Jak jim po tom jejich vládním angažmá ještě vůbec může někdo něco věřit?! Partičce, která jen přivedla do státní správy desítky svých kámošů a žila z eráru?! Za mě už se znemožnili dost a doufám, že ani tyhle plané sliby jim u voličů neprojdou!
Mgr. Jana Mračková Vildumetzová
