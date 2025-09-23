Mračková Vildumetzová (ANO): Absolutně hanebná kampaň Pirátů

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním slibům Pirátů

Mračková Vildumetzová (ANO): Absolutně hanebná kampaň Pirátů
Foto: archiv hejtmanky
Popisek: Historicky první hejtmanka Karlovarského kraje Jana Vildumetzová (ANO)

Jedna z největších drzostí těchto voleb?! Absolutně hanebná kampaň Pirátů, kteří v kampani slibují podporu rodin! Když to čtu, zvedá mě to ze židle!

Kde byli, když jsem bojovala za zachování školkovného?! Kde byli, když jsem chtěla zachovat slevu na studenta a slevu na manžela a manželku?! Mlčeli, zvedali poslušně ruce a schvalovali všechno, co chtěla ODS!! Mimo jiné, u návrhu, který jsem předložila přímo já, aby došlo ke zrušení daňové slevy na dary pro politické strany, tam byli Piráti PROTI. A teď mají tu drzost?!

Jak jim po tom jejich vládním angažmá ještě vůbec může někdo něco věřit?! Partičce, která jen přivedla do státní správy desítky svých kámošů a žila z eráru?! Za mě už se znemožnili dost a doufám, že ani tyhle plané sliby jim u voličů neprojdou!

Mgr. Jana Mračková Vildumetzová

  • ANO 2011
  • senátorka
Článek obsahuje štítky

kampaň , piráti , volby , ANO , Mračková Vildumetzová

