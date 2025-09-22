Premiér Fiala: Zakládáme koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu

Na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově zahájil v sobotu 20. září předseda vlády ČR Petr Fiala s ministryní obrany Janou Černochovou jubilejní 25. ročník Dnů NATO a 16. ročník Dnů Vzdušných sil Armády ČR. Na zahajovacím ceremoniálu vystoupil Petr Fiala s krátkým projevem, navštívil expozice moderních zbraní zakoupených pro Armádu ČR a setkal se se zástupci obranného průmyslu.
Premiér také reagoval na aktuální bezpečnostní situaci, kdy ruské drony a letouny v posledních dnech narušují vzdušný prostor Severoatlantické aliance. Proto se vláda Petra Fialy rozhodla pro založení koordinační skupiny pro antidronovou ochranu státu při Bezpečnostní radě státu.
„Reagujeme na aktuální bezpečnostní situaci, kdy ruské drony létají v Rumunsku a v Polsku dokonce 200 km od našich hranic. Naší prioritou je zajistit bezpečnost občanů a být na případné podobné ohrožení připraveni. Proto zakládáme koordinační skupinu pro antidronovou ochranu státu při Bezpečnostní radě státu, ve které budou odborníci mimo jiné z ministerstev obrany, vnitra, dopravy, armády a policie,“ oznámil předseda vlády Petr Fiala. Jejich úkolem bude sledovat vývoj technologií, navrhovat různá opatření včetně legislativních a koordinovat aktivity jednotlivých úřadů v této oblasti.
Prof. PhDr. Petr Fiala, Ph.D., LL.M.
Premiér také v projevu připomněl, že vláda Petra Fialy zahájila největší modernizaci Armády ČR v její novodobé historii, aby Česko obstálo v prostředí, kdy Putinovo Rusko odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k našim sousedům a ohrožuje tím tak východní křídlo aliance.
„Konečně posíláme dost peněz na obranu a přijali jsme zákon, aby se tyto výdaje každý rok postupně zvyšovaly. Spustili jsme nejrozsáhlejší modernizaci armády. Část našich výsledků můžete vidět přímo tady – nejen bojová vozidla pěchoty CV90, ale i tanky Leopard, radary MADR nebo vrtulníky Venom a Viper, či protivzdušnou obranu SPYDER,“ vyjmenoval Petr Fiala. Právě systém SPYDER, který bude brzy dodán naší armádě, mohli návštěvníci v Mošnově vidět vůbec poprvé.
„NATO stojí na jednoduchém principu: všichni za jednoho sdílíme obranné kapacity, technologie a znalosti. Díky tomu dokážeme odstrašit agresory a NATO je nejúspěšnější obranná aliance na světě. Její nenahraditelnost je vidět právě dnes, kdy se na východě Evropy znovu válčí. Moskva odmítá jednat, obsazuje cizí území, posílá drony k našim sousedům, bojové letouny nad pobaltské země a zkouší, co jí projde. To nejsou vzdálené hrozby, ale problémy doslova za našimi humny,“ pokračoval premiér a dodal, že díky krokům vlády v posledních letech je nejen český vzdušný prostor chráněn lépe než kdykoliv předtím.
V rámci Dnů NATO a Dnů Vzdušných sil Armády ČR se premiér setkal také se zástupci obranného průmyslu. Řada firem v tomto odvětví přichází s novými technologiemi, vyvíjí nové produkty, což je klíčové pro udržení konkurenceschopnosti na mezinárodních trzích a rovněž pro české hospodářství.
„Budoucnost naší bezpečnosti je pouze v Severoatlantické alianci a každý, kdo se rozhlédne kolem sebe, to musí vidět. Přesto někteří zpochybňují smysl investic do armády, zastavují nákupy nejmodernějších letounů, ruší mezinárodní projekty a chtějí referendum o členství v NATO. V dnešní bezpečnostní situaci si takový hazard nesmíme dovolit,“ zakončil předseda vlády.
