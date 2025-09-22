K německým platům se Česko nikdy nepřiblíží, dělá tečku Švihlíková

22.09.2025 18:20 | Rozhovor

Cílem Petra Fialy je dopřát Čechům platy jako v Německu. „Neblížíme se ani omylem,“ říká v rozhovoru pro ParlamentníListy.cz ekonomka Ilona Švihlíková o rozdílu mezi českou a německou životní úrovní. „Závislá ekonomika jako je ČR nikdy nemůže být vyspělou zemí a nikdy nemůže mít životní úroveň jako vyspělé země,“ nabádá Švihlíková. Cestou z problémů podle ní může být změna myšlení. Z podřízenosti a servility směrem k hrdosti.

ČSÚ zveřejnil podrobná čísla o vývoji české ekonomiky. Příznivý meziroční vývoj inflace (2,5 %) jde ruku v ruce s údaji o zdražování potravin. Jejich cena za poslední rok vzrostla v průměru o 4,7 %. Na první pohled výborná čísla, ale při bližším pohledu připomínají vtipy z dob socialismu o dražší kávě, kterou občanům kompenzuje zlevnění lokomotiv. Ceny základních potravin za poslední rok vystřelily směrem nahoru mnohem rychleji, než udávaných 4,7 %. Vejce zdražily skoro o třetinu, hovězí maso o 25 %, drůbeží o 15 % a máslo s mlékem je dražší o desetinu.  Proč u nás tak moc zdražují základní potraviny?

Máte pravdu, že potraviny pohánějí inflaci nadále a dlouhodobě je jejich růst vyšší, než inflační růst centrální banky. Část růstu cen můžeme vysvětlit globálním vývojem, který měří třeba FAO food price index. A pak jde něco za námi, například u vajec jsou to právní úpravy chovu slepic, které vedly k navýšení cen vajec. Ale celkově vzato je potřeba se podívat na maloobchodní řetězce a pak na pokles české potravinové soběstačnosti, která jde ruku v ruce se zvyšující se závislostí na dovozu. Tento problém nelze vnímat odděleně od toho, jak špatně se vyvíjí agrární obchod.

Co s tím může dělat vláda? DPH na potraviny máme 12 %, Němci mají 7 %. Nedávalo by smysl to u nás ještě snížit? Pokud ano, dovolíte si odhadnout, proč to vláda Petra Fialy neučinila?

Jistě se nabízí možnost snížit u základních a českých potravin přechodně DPH na nulu, ovšem s tím, že je potřeba zavést spolu s takovým opatřením výrazné cenové kontroly.

Potřebujeme lépe fungující ÚOHS, potřebujeme podporu pro český řetězec, což je u nás spotřební družstvo COOP. V neposlední řadě je důležité posilování potravinové soběstačnosti a udržení zpracujících kapacit na našem území.

Jak asi tušíte, v současné době se děje pravý opak.

Srovnali jsme ceny stejných potravin v Kauflandu v Česku a v Německu. Po započtení průměrných mezd nám vyšlo, že Němec si za svůj plat koupí 2,3x více másla, 2,8x více rajčat, 2,3x více kuřecích prsou. Ani u položek, které vycházejí cenově příznivěji v Česku, nevyhraje český spotřebitel. Jeho mzda je tak nízká, že si Němec může koupit vždy víc. Platí to i u mléka, kde byl největší cenový rozdíl (16 Kč Česko, 24 Kč Německo). Za každý litr mléka pro Čecha si Němec může dovolit 1,44x tolik. Nejhorší výsledek je u slavné Nutelly. Němec si jí koupí 4,47x víc než Čech. Jak moc je takové srovnání zavádějící? Nám laikům připadá jeho výpovědní hodnota možná vyšší, než prostý údaj o průměrné mzdě, ale zajímá nás názor odborníka. 

 Tak asi je vhodnější porovnávat v rámci parity, než v přepočtu na kurz. Někdo by také mohl říci, že německý trh je větší a bude tím pádem mít výhody úspor z rozsahu, z logistiky, značení zboží atd. Tyto faktory jistě hrají roli, ale nevysvětlí to ani celý cenový rozdíl u některých potravin a také ne kvalitu, která může být u stejných značek v obou zemích velmi rozdílná. A zase se dostaneme k tomu, jak vlastnicky koncentrované jsou u nás řetězce, jak moc klesla naše potravinová soběstačnost a jak nám mizí zpracovatelské kapacity potravinářského průmyslu.

Blížíme se k té vysněné německé životní úrovni, kterou pro nás chce premiér Fiala? Pokud se už neblížíme, kdy jsme se zhruba blížit přestali?

Neblížíme se ani omylem a upozorňuji, že výpočty za kolik let nedávají žádný smysl. Rozdíl není v letech dohánění, ale v modelu ekonomiky. Německo má nyní, vlastní vinou, obrovské problémy, které pro nás paradoxně představují šanci oslabit naši závislost na něm.

Závislá ekonomika jako je ČR nikdy nemůže být vyspělou zemí a nikdy nemůže mít životní úroveň jako vyspělé země. Abych neopakovala řadu rad, které ode mě posluchači slyšeli už mockrát – jde také o změnu myšlení. Z podřízenosti a servility vůči tzv. Západu k hrdosti na naši práci a dovednosti. A ta by nás měla dovést k tomu, že budeme více přemýšlet nad tím, komu dáme svými nákupy vydělat.

autor: Jan Novotný

