Ministr Výborný: Teď je řada na nás dospělých

Studenti volí SPOLU – a mě jako dlouholetého učitele a bývalého ředitele gymnázia to těší dvojnásob. Je to jasný signál, mladým lidem záleží na tom, kam bude naše země směřovat. Volí cestu svobody, demokracie, prosperity a pevného ukotvení v EU i NATO.
A teď je řada na nás dospělých. Přidejme se k nim, nenechme za nás rozhodnout jiné. Jen společně zajistíme, aby Česká republika zůstala bezpečnou, svobodnou a prosperující zemí.
Mgr. Marek Výborný
Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.
autor: PV