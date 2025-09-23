Ministr Výborný: Teď je řada na nás dospělých

23.09.2025 14:07 | Monitoring

Reakce na svém veřejném facebookovém profilu na výsledky studentských voleb

Ministr Výborný: Teď je řada na nás dospělých
Foto: Hans Štembera
Popisek: Marek Výborný

Studenti volí SPOLU – a mě jako dlouholetého učitele a bývalého ředitele gymnázia to těší dvojnásob. Je to jasný signál, mladým lidem záleží na tom, kam bude naše země směřovat. Volí cestu svobody, demokracie, prosperity a pevného ukotvení v EU i NATO.

A teď je řada na nás dospělých. Přidejme se k nim, nenechme za nás rozhodnout jiné. Jen společně zajistíme, aby Česká republika zůstala bezpečnou, svobodnou a prosperující zemí.

Mgr. Marek Výborný

  • KDU-ČSL
  • ministr zemědělství
Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme:

Ministr Výborný: My hnutí ANO porazíme. V Praze. A možná i v Pardubicích
Ministr Výborný: Nechce ANO rovnou pozvat Putina na návštěvu hned po volbách?
Ministr Výborný: S obcí jsem se dohodl na kompenzacích
Ministr Výborný: Extrémisté by dostali do rukou klíčové rezorty

Přidejte si PL do svých oblíbených zdrojů na Google Zprávy. Děkujeme.

Článek obsahuje štítky

KDU-ČSL , MZe , volby , Výborný

Váš názor? (Hlasovalo 0 čtenářů)

Jsou výsledky studentských voleb, organizovaných na středních školách neziskovými orgaizacemi, vzorkem celé společnosti?


Rozhodně nesouhlasím
Spíš nesouhlasím
Nevím
Spíš souhlasím
Rozhodně souhlasím

autor: PV

EET a živnostníci

Fakt myslíte, že je EET nějakým přínosem? Vím, že pořád omíláte, kolik miliard přinesla do rozpočtu, ale máte pro to nějaký důkaz? Kdo chce mít z lidí něco levněji (např. opravu auta), obejde se přeci bez účtenky, tak to bylo vždy a nyní to platí dvojnásob a tohle přeci EET absolutně neřeší. Nemyslí...

Odpověď na tento dotaz zajímá celkem čtenářů:

Jinde na netu:

Horoskop na říjen 2025Horoskop na říjen 2025 Cesta k lepší postavě vede do ložniceCesta k lepší postavě vede do ložnice

Diskuse obsahuje 12 příspěvků Vstoupit do diskuse Tisknout

Další články z rubriky

Maláčová (SOCDEM): Nejvíc slibují Piráti, tentokrát to prý klapne

15:14 Maláčová (SOCDEM): Nejvíc slibují Piráti, tentokrát to prý klapne

Komentář na svém veřejném facebookovém profilu k předvolebním slibům řešení krize bydlení