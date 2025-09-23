KATEMO GROUP: Největší bateriové úložiště v Česku za 1,2 miliardy

V první etapě společnost KATEMO GROUP spustí BESS o kapacitě 42 megawatthodin (MWh) s výkonem 35 megawattů (MW). V příštím roce zvýší jeho kapacitu až na 130 MWh. Součástí energetického komplexu je také fotovoltaická elektrárna o výkonu 41,8 MWp. Celková investice do projektu je 1,2 miliardy korun a jeho součástí je také energetický showroom. Stojí za ním společnost KATEMO GROUP, která už dříve realizovala například FVE a BESS na brněnském Vienna Pointu.
V KATEMO Parku Modlany do konce letošního roku spustí jeho provozovatelé dosud největší BESS v České republice. Výstavba je plánovaná do dvou etap. První bude ukončena do konce letošního roku a zahrnuje celou FVE 41,8 MWp, jednu z největších v tuzemsku, a bateriové úložiště o kapacitě 42 MWh a výkonu 35 MW. V druhé etapě bude původní kapacita BESS navýšena na trojnásobnou kapacitu, a to 130 MWh. Umožní to efektivnější výroba elektřiny ze solární elektrárny a její flexibilní využívání dle denní potřeby dodávek do sítě. Instalace dalších kontejnerů baterií o celkové kapacitě 87 MWh bude dokončena do konce října 2026.
První etapa bateriového systému bude nainstalována do konce října, se zapojením do sítě a provozu KATEMO počítá do konce kalendářního roku. Stavební práce na projektu zajišťuje společnost EKOSTEEL, která je součástí KATEMO GROUP.
„Náš projekt KATEMO Park Modlany je výjimečný především svou velikostí a kombinací výrobny elektrické energie z obnovitelných zdrojů s moderním bateriovým úložištěm. Zásadním přínosem projektu pro rozvoj energetiky v Česku je reálná ukázka a případná inspirace pro další investory zajištění celkové efektivity výroby elektrické energie z FVE s možností poskytování služeb výkonové rovnováhy. Díky spojení FVE a BESS a našemu vlastnímu vyvinutému unikátnímu způsobu řízení KATEMO Parku Modlany jsme spojili efektivitu výroby především s jasným ekonomickým přínosem, bez kterého by takto nákladné projekty v budoucnu nemohly být bez výrazných nesystémových dotací nikdy realizovány,“ popisuje Pavel Mrkáček, spoluzakladatel a výkonný ředitel KATEMO GROUP.
Celková cena projektu je 1,2 miliardy korun. Financování bateriového systému a solární elektrárny získala KATEMO GROUP od České spořitelny, pro kterou představuje podpora energetiky jednu z priorit. Projekt společnosti KATEMO Group, který má ambici stát se významnou součástí tuzemské páteřní elektrické infrastruktury, naplňuje cíle banky podporovat energetické projekty zaměřené na snižování závislosti České republiky na dovozu energií a také na směřování k dlouhodobě udržitelné energetice.
Přínos tuzemské energetice
Primárním záměrem je využívat energetický park pro dodávky elektřiny skrze společnost UCED Prodej, která tak zajistí odběr až 48 GWh elektřiny, a následně také pro obchodní flexibilitu a poskytování služeb výkonové rovnováhy. Distribuci zajišťuje společnost UCED.
„Propojování vizí silných partnerů je základem moderní energetiky. V projektu KATEMO Park Modlany se potkává technologická inovace s energetickým know-how UCED. Zajištění připojení do distribuční sítě i následné obchodní využití prostřednictvím UCED Prodej je příkladem toho, jak má fungovat chytrá spolupráce,“ říká Václav Skoblík, ředitel divize Obchod UCED.
Asociace oceňuje rozsah a promyšlenost projektu
„Z projektu našeho člena KATEMO GROUP jsme nadšení z mnoha důvodů. Jedná se nejen o momentálně největší bateriové úložiště (BESS) v Česku, jehož kapacita se má v příštích letech navíc ještě násobně zvyšovat, ale je spojeno i s jednou z největších FVE v celé zemi. Toto spojení znamená tolik potřebný nový, velký, čistý a přitom flexibilní zdroj. Obzvláště nás těší vzájemná spolupráce členských firem asociace, od investora, přes financující banku až po subdodavatele některých technologií, například Schneider Electric,“ říká k projektu Jan Fousek, ředitel Asociace pro akumulaci energie AKU-BAT a předseda představenstva Solární asociace.
Baterie poslední generace
Bateriové úložiště se skládá z nejmodernějších technologií na trhu. Tvoří jej 11 kontejnerů s bateriovými články CATL a glykolovým chladícím systémem, 22 střídačů DELTA a 11 oddělovacích transformátorů připojených do 3 podružných trafostanic. Celý park se rozprostírá na rozloze 330 tisíc metrů čtverečních.
„Mozkem celého řešení bateriového úložiště a fotovoltaické elektrárny jsou naše prediktivní algoritmy, neboli vlastní řídící systém K-EMS. Ten zajišťuje vysokou dostupnost a výkonnost celého systému. Stará se také o optimalizaci provozu, tedy o řízení nabíjení a vybíjení úložiště, či regulaci spotřeby a ukládání energie. To vše s detailním monitoringem, vyhodnocováním dat a vzdálenou správou. Systém také zajišťuje kybernetickou bezpečnost dle směrnice NIS2 v reálném čase,“ popisuje fungování technologie Filip Kratochvíl, technický ředitel KATEMO GROUP.
Systém je připraven také na možnost aktivace funkce ostrovního provozu v případě výpadku distribuční sítě. Aktivování by bylo využito pro případ dochlazení baterií a odstavení systému do bezpečného stavu. „Neméně důležitou součástí našeho parku jsou diagnostické algoritmy, díky monitoringu kritických parametrů totiž můžeme včas předcházet komplikacím a hazardním stavům. Jejich prostřednictvím tak posilujeme celkovou stabilitu systému,“ říká Kratochvíl a dodává, že s tím souvisí také zajištění informovanosti obsluhy a servisních techniků.
Jedinečný showroom s hi-tech technologiemi
V místě parku bude otevřený také energetický showroom, kde bude mít veřejnost možnost seznámit s nejnovějšími hi-tech technologiemi v oblasti výroby, akumulace a řízení elektrické energie. Výstavba bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku a bude zároveň sloužit jako řídící centrum energetického parku. KATEMO GROUP v současné době jedná o spolupráci s ČVUT, pro studenty tak bude organizovat dny otevřených dveří.
Komerční i městské projekty
Společnost již dříve realizovala střešní instalaci FVE na průmyslovém areálu skladu ovoce a zeleniny Velká Bystřice u Olomouce o instalovaném výkonu 1 MW. Jejím dalším projektem byla střešní instalaci FVE o instalovaném výkonu 1 MW společně s BESS o výkonu 1,2 MW pro společnost Vienna Point v Brně.
„Aktuálně naše společnost realizuje významnou rozsáhlou zakázku pro společnost SAKO Brno SOLAR, a.s., kde dokončujeme první etapu střešních instalací FVE na 10 městských domech v Brně-Vinohradech. Jedná se o čtyři mateřské školky. Montáž prvních fotovoltaických panelů na každou ze školek začala v polovině května letošního roku. V další etapě budou FVE panely umístěny na základní školy,“ říká Pavel Mrkáček.
Holding KATEMO GROUP byl založen dvěma investory - Viktorem Furmanem a Pavlem Mrkáčkem. Byznysově se zaměřuje především na Českou republiku a Slovensko, ale i na další trhy zemí Evropské unie, jako jsou Německo a Maďarsko, kde se podílí na přípravách realizací několika projektů. Na začátku roku 2025 holding vstoupil do firmy Simba Power, která na trhu s obnovitelnými zdroji figurovala od roku 2016. KATEMO GROUP na trhu nabízí především komplexní dodávky energetického řešení pro výrobu a ukládání elektrické energie a současně poskytování služeb výkonové rovnováhy. Nyní staví první vlastní projekt - KATEMO Park Modlany. Při svých realizacích si zakládá na kombinaci využití baterií poslední generace a vlastního softwarového inženýrství.
autor: Tisková zpráva