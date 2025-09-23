Cenzurovali jsme. Na vládní pokyn. Google a YouTube přiznaly barvu

23.09.2025 18:50 | Monitoring

Americký kongresman Jim Jordan, předseda justičního výboru Sněmovny reprezentantů, oznámil, že Google umožní návrat na YouTube tvůrcům vyřazeným kvůli politickým projevům. Uvádí, že platforma byla pod tlakem Bidenovy administrativy, která požadovala cenzuru. Současně varoval, že evropské zákony omezují svobodu projevu a mohou vést k mazání legálního obsahu i mimo EU.

Foto: repro Wiki
Popisek: Logo společnosti Google

Republikánský kongresman a předseda justičního výboru Sněmovny reprezentantů USA zveřejnil na síti X prohlášení o tom, že Google slíbil umožnit návrat na YouTube tvůrcům, kteří byli dříve vyřazeni kvůli politickým projevům.

K příspěvku Jordan zveřejnil mj. dopis právní kanceláře King & Spalding, která zastupuje společnost Alphabet. Dokument se týká postupu Googlu a YouTube při vyšetřování Kongresu, svobody projevu a tlaku administrativy prezidenta Bidena.

Jordan k tomu ve vlákně dodal, že YouTube připouští, že cenzurní tlak Bidenovy administrativy byl „nepřijatelný a chybný“. Bidenova administrativa podle něj chtěla, aby byli Američané cenzurováni za projevy, které neporušovaly zásady YouTube.

YouTube také připustilo, že začalo ustupovat od svých cenzurních zásad týkajících se politických projevů až poté, co justiční výbor Sněmovny reprezentantů vedený republikány zahájil vyšetřování. Veřejná debata by podle něj neměla být vedena na úkor spoléhání se na „autority“.

YouTube podniká kroky, aby zabránilo opakování podobné cenzury. Platforma se podle něj zavázala, že nikdy nepředá rozhodování o obsahu externím „ověřovatelům faktů“. „Už žádné diktování Američanům, čemu mají věřit a čemu ne,“ zdůraznil kongresman.

Podle Jordana se během vlády prezidenta Joea Bidena a viceprezidentky Kamaly Harrisové YouTube podřídil tlaku Bílého domu a měnil své zásady tak, aby omezoval politickou debatu o covidu a volbách.

Dodal, že YouTube nyní ustupuje od svých cenzurních pravidel týkajících se politických projevů, a to včetně diskusí o covidu a volbách. „Jde o nápravu vůči americkému lidu a výsledek práce našeho výboru,“ napsal kongresman.

Možnost návratu na platformu dostanou prý všichni tvůrci, kteří byli vyřazeni kvůli politickým názorům, a to od známých osobností až po menší kanály.

YouTube rovněž testuje novou funkci Community Notes (komunitní poznámky). Ta má umožnit uživatelům přidávat k videím vlastní vysvětlující poznámky a kontext. Podobně jako to dříve zavedl Elon Musk na Twitteru a později i Meta. Pilotní verze běží od června 2024 v USA v angličtině.

Ve svém vlákně Jordan upozornil i na roli Evropské unie. Podle zveřejněných dokumentů YouTube varuje, že Evropa by mohla nutit firmy mazat legální obsah na sociálních sítích a ohrozit svobodu projevu jak uvnitř, tak i mimo EU.

Na závěr Jordan odkázal čtenáře na celý dopis Googlu adresovaný jeho výboru a zdůraznil, že považuje zjištění za „obrovské vítězství pro americký lid, první dodatek ústavy a svobodu“. „Nepřestaneme bojovat za ochranu svobody projevu,“ dodal Jordan.

Jim Jordan, který patří k nejbližším politickým spojencům Donalda Trumpa, dal celý případ do souvislosti i s dřívějšími odhaleními o fungování Facebooku a prezentuje ho jako součást širšího problému cenzury technologických gigantů pod politickým tlakem.

V této souvislosti Jordan zmínil, že už v srpnu 2024 měl šéf společnosti Meta Mark Zuckerberg jeho výboru napsat dopis, v němž přiznal tlak Bidenovy administrativy na cenzuru, samotné cenzurování Američanů ze strany Facebooku i potlačování kauzy notebooku Huntera Bidena.

K celé záležitosti se vyjádřil také novinář Michael Shellenberger, známý svou kritikou cenzury na sociálních sítích. Upozornil, že Google podle něj konečně přiznává tlak Bidenovy administrativy na mazání legálního obsahu a zároveň varuje před evropským zákonem o digitálních službách, který by mohl nutit firmy k odstraňování legálního obsahu i mimo EU. „USA se musejí postavit cenzorům z EU,“ napsal Shellenberger.

autor: Natálie Brožovská

