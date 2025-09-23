ČEZ Teplárenská: Topná sezona byla na severu Čech zahájena

Přestože ještě nebyla naplněna vyhláška č. 194/2007 Sb., vzhledem k výraznému poklesu venkovních teplot, které avizují právě její brzké naplnění, zahájila 22. září společnost ČEZ Teplárenská ze Skupiny ČEZ dodávky tepla pro odběratele v Ústí nad Labem, Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří. Stalo se tak přesně o deset dní později, než tomu bylo v případě topné sezony 2024/25. V lokalitě Teplice-Bílina jsou už nyní energetici připraveni rozehřát radiátory tam, kde by o to odběratelé tepla požádali.
Pravidelná dodávka tepelné energie se zahájí podle vyhlášky č. 194/2007 Sb. tehdy, pokud průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě poklesne pod +13 oC ve dvou dnech po sobě jdoucích a podle vývoje počasí nelze očekávat zvýšení této teploty nad +13 oC v následujícím dni. Průměrnou denní teplotou venkovního vzduchu je čtvrtina součtu venkovních teplot měřených ve stínu s vyloučením vlivu sálání okolních ploch v 7, 14 a ve 21 hodin, přičemž naposledy měřená teplota se počítá dvakrát.
Pokud tomu tak zatím není, zahajuje ČEZ Teplárenská dodávky tepelné energie na žádost a po dohodě s odběrateli, což jsou většinou tepelná hospodářství v daných městech, která obhospodařují sekundární rozvody tepla. Stejně tak s ohledem na další vývoj počasí, může být dodávka tepla opět přerušena. Oficiálně celá topná sezona trvá od 1. září daného roku do 31. května roku příštího.
Minulá topná sezona 2024/25 trvala v Ústeckém kraji v průměru 244 dní. Dodávky tepla od září 2024 do května 2025 meziročně vzrostly o12 procent. Hlavním důvodem bylo počasí, neboť topná sezona byla třetí nejchladnější za posledních deset let. S dodávkami tepla ČEZ Teplárenská začala již 12. 9. 2024, krátce nato 17. 9. 2024 však vlivem oteplení došlo k přerušení vytápění, které se pak naplno rozjelo 24. 9. 2024. K ukončení topné sezony 2024/2025 došlo 29. 5. 2025. Konkrétně v Ústí nad Labem trvala minulá topná sezona (2024/25) 238, v Teplicích a Bílině 241, v Chomutově, Jirkově, Kadani a Klášterci nad Ohří 253 dní. Předcházející topná sezona 2023/2024 přitom začala v rozmezí 4. – 10.10. 2023 Trvala v průměru 205 dní. Výše hodnocená sezona 2024/25 tak byla o 39 dní delší, oproti sezoně 2023/24.
V rámci výrobní a provozní jednotky Západ, pod kterou spadá Chomutovsko, provozuje ČEZ Teplárenská i rozvodnou soustavu tepla a teplé vody v západočeském Nejdku v Krušných horách. Topná sezona 2025/2026 zde byla zahájena 11. 9. 2025. Přičemž ta minulá 2024/2025 byla v Nejdku zahájena o den později 12. září 2024 a předminulá 2023/2024 dokonce až 22. září 2023.
Společnost ČEZ Teplárenská není jen dodavatelem tepla, ale nabízí i komplexní služby spojené s dodávkou tepla jako obsluhu a provozování tepelných zařízení. Je součástí ČEZ ESCO a svým zákazníkům také zprostředkovává veškeré integrované služby moderní energetiky, jako jsou energetické úspory, obnovitelné zdroje energie, vzduchotechnika, klimatizace nebo kogenerační jednotky. Více ZDE.
„Severočeské teplo“ od ČEZ Teplárenské pochází především z CZT, kdy hlavními výrobci tepla pro ČEZ Teplárenskou jsou elektrárny společnosti ČEZ – Tušimice, Prunéřov, Ledvice a Teplárna Trmice. Kromě velkých odběratelů v podobě různých firem a společností se celkem jedná o více než 86 000 domácností.
- Elektrárna a teplárna Prunéřov: dodávky tepla do Chomutova, Jirkova a Klášterce nad Ohří - 28 000 domácností.
- Elektrárna a teplárna Tušimice: dodávky tepla do Kadaně - 6 300 domácností.
- Elektrárna a teplárna Ledvice: dodávky tepla do Teplic, Bíliny a Ledvic - 20 000 domácností.
- Teplárna Trmice: dodávky tepla do Ústí nad Labem a Trmic - 32 000 domácností.
