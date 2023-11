Havlíček (ANO): Vy fakt nevíte ani, jak se tvoří cena elektřiny

reklama

Vážená paní předsedající, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení páni ministři, jako předkladatel uvedu důvody, proč jsme svolali mimořádnou schůzi k cenám energií. A rovnou říkám, nesmírně mě mrzí to, kolik je zde lidí v sále - když se dívám na pravou část v rámci poslanců pětikoalice naprosté minimum, jednotky to jsou, co se týká ministrů, děkuji, že je zde pan ministr průmyslu Síkela, a děkuji i za to, že jsem mohl vystoupit před ním, aby mohl případně reagovat, vidím zde ještě další dva ministry. Co to dokresluje? Je vám to úplně jedno, co se děje s těmi energiemi. Přece všichni musíte vědět, že to sledují lidé takřka v přímém přenosu. Musíte vědět, že jste je vyplašili. Musíte vědět, že chtějí slyšet argumenty, diskutovat čísla, řešení a tak dále. A vy vůbec nepřijdete do práce. Fakt to nechápu. (Potlesk poslanců ANO.)

Na energetické politice, myslím tím vládní energetické politice, totiž lze demonstrovat, proč této koalici v tuto chvíli věří podle čísel už pouze příbuzní politiků, a to si troufám tvrdit, že jsou už jenom ti přímí příbuzní, ti nepřímí už od toho dávají ruce pryč. A budiž důkazem tisková konference, která proběhla na návrh Energetického regulačního úřadu, který zkonstatoval to, že bude muset zvýšit ceny regulované energie od příštího roku o 71 %. Na té tiskové konferenci totiž byli tři klíčoví lidé této vlády v této oblasti. Byl tam pan premiér, pan ministr průmyslu Síkela, pan ministr financí Stanjura. Já jsem se domníval, že už nemůže v zásadě nastat nic horšího, než byla ta dvouhodinová tisková konference Česko ve formě. A vám se to podařilo. Fakt se vám to podařilo. Opět jste ukázali, že chybí neuvěřitelným způsobem kompetence. Vy fakt nevíte ani, jak se tvoří cena elektřiny? Když tam pan premiér za tichého souhlasu nebo kývání nebo bez jakéhokoliv protestu hospodářských ministrů prohlásil to, že kdyby se v roce 2014 spustil Temelín, tak že bychom dneska nebyli v té situaci... Proboha, to nemá přece na ceny elektřiny vůbec žádný vliv. Pomíjím, že by nebyl dodneška dostaven. Ale věc druhá je ta, že přece cena elektřiny se určuje úplně jiným způsobem, někde jinde. Na to nemá vliv to, jestli budeme mít jeden, dva nebo pět bloků. To má vliv na energickou bezpečnost, na nezávislost a tak dále. A je nepochybně správně, že se bude budovat další blok v Dukovanech, a věřím, že se rozjedou i další bloky v Temelíně. Ale na cenu to v tuto chvíli nemá vůbec žádný vliv.

Mě děsí to, že se takto na vládě bavíte a že se možná i pan premiér domnívá, že tomu tak skutečně je, což je katastrofa. Místo abyste přijali odpovědnost, tak neustále se pouze vymlouváte. Vymlouváte se na minulou vládu, vymlouváte se na předminulou vládu, vymlouváte se, já nevím, na kde co. Ale vás přece nikdo nenutil vládnout, tak proč to děláte? Vy jste přijali odpovědnost, vy jste chtěli mít pozice v rámci ministrů, vy jste chtěli řídit tuto zemi. A pokud to nezvládáte, tak my to budeme činit. Ukončete to, netrapte se, netrapte tím lidi. My se do toho pustíme okamžitě. Ale prosím pěkně, už tam jste dva roky, nikoho už nezajímá to, co bylo před mnoha lety. (Potlesk poslanců ANO.)

A potvrdili jste bohužel na té tiskovce ještě jednu věc. Vůbec neumíte komunikovat. Katastrofa. Máte ukázat příčiny toho stavu, možná i marketingově. Máte hlavně ale ukázat férově dopady na jednotlivé skupiny obyvatel, na firmy. Máte udělat srovnání s jednotlivými zeměmi v zahraničí. Máte ukázat to, jakým způsobem bojují tam s cenami energií. Máte to posoudit podle různých analýz. Třeba si tam ukažte ty analýzy, které vycházejí lépe, lépe vám. Ale v každém případě máte ukázat řešení. Máte ukázat to, co hodláte činit. Místo toho poučujete, přezíravě se chováte, žádná omluva, nic tam nepadlo ve smyslu toho - my se omlouváme, že jsme vás dostali do téhle té situace. Žádné třeba - děkuji za trpělivost a tak dále. Prostě klasická tisková konference čelních představitelů vlády.

A protože ta situace je fakt vážná, a vy to neustále bagatelizujete, stejně jako jste to bagatelizovali v roce 2022 - a jak to dopadlo, všichni víme, tak proto jsme iniciovali tuto schůzi. A naším cílem je, abyste konečně vy, nikoliv my, my oponujeme, my kontrolujeme, vy máte představit lidem - a je o tu schůzi dneska poměrně velký zájem, sledují to lidé v přímém přenosu - reálné dopady, dopady zvýšení cen, abyste ukázali řešení. A my abychom v rámci naší oponentury rovněž představili naše řešení. A já očekávám, že vystoupíte s argumenty, že budete říkat, v čem jsou naše řešení možná horší, že představíte lepší návrhy.

Proč ne? Jenom podotýkám, že kdybyste ta naše řešení vzali v úvahu už v roce 2022, tak jsme dneska nemuseli být situaci, že máme jedny z nejvyšších cen energií a jednu z nejvyšších inflací vůbec celé Evropě. Ale pojďme postupně. Musíme začít východisky, to znamená, v jaké se nacházíme situaci. Ano, jsme v situaci, kdy máme jedny z nejvyšších cen energií v celé Evropě. A konkrétní důkazy, čísla, je to jednoduché a začnu tím pozitivním pro vás, a to je Český statistický úřad, nebo chceme-li, tedy Eurostat, a říkám to proto, protože za minulý rok, jak určitě víte, byla ta čísla pro vás katastrofální. Beru to jenom přes elektřinu. Druhá nejvyšší cena elektřiny. Vy jste poté změnili metodiku, mám-li použít vaše slova, zaklekli jste na Český statistický úřad. Zeptejte se jenom úředníků na ČSÚ, jaký na to mají názor, ale objektivní názor, ne ten, který vám říkají na vašich schůzích. Ale dobře, znásilnili jste to, takže výsledek je ten, že Česká republika už není druhá nejhorší, ale za první pololetí 2023 je devátá nejhorší. To je fakt a v zásadě pro vás spíše ta lepší informace.

A pak zde máme další ukazatele, další organizace. Máme zde tu známou rakouskou instituci, která ukazuje ten HEPI, tak zvaný Household Energy Price Index, který to porovnává přes metropole, ať jsem přesný, přes nabídkové ceny, abyste mě nechytili za slovo, a přes kupní sílu. A tam je to jasné - za prvních deset měsíců osmkrát nejvyšší cena elektrické energie, dvakrát jste byli druzí.

Co je zcela nezpochybnitelné, je OECD. Tam naštěstí už nemáte ten vliv, takže zde máme nejaktuálnější výsledky. Je to za září roku 2023. Měří se tak zvaná energetická inflace. A víte, jaká je průměrná energetická inflace všech zemí OECD? Čili nikoliv pouze těch evropských. Minus 0,5 procenta. Jinými slovy, od minulého roku do současnosti, do září, je pokles cen elektřiny o 5 procent. A jak je to u nás? Druhá nejhorší. Jsme druzí nejhorší v rámci tak zvané energické inflace. Abych to dořekl, není to elektřina, je to samozřejmě i plyn. Máme 12,5 % nárůst a před námi už je pouze Kolumbie, pouze Kolumbie.

Jenom pár informací ještě u té energické inflace. Nizozemsko, Belgie, Norsko, Švédsko, všechny meziroční pokles mezi 38, 26 procenty. Logicky, protože minulý rok byly ty ceny energií poměrně vysoké, to znamená, letos klesají. Ať jsem objektivní - za námi je Francie, ta má taky nárůst 11 % nebo 11,7. Ale proč má nárůst 11,7 %? Protože Francie bojovala s cenami energií v rámci minulého roku a dostala je na poměrně dobrou úroveň. Jinými slovy, měli nízkou, takže letos je celkem pochopitelné, že má o něco vyšší nárůst. Takže ať se na to díváme přes Eurostat, přes operátory, respektive regulátory, přes OECD, musíme zkonstatovat, že máme jednu z nejvyšších cen energií, máme jeden z nejvyšších nárůstů cen energií.

Tak toliko ten stav, jaké jsou ceny. A do tohohle stavu přichází vláda, že přehazuje na domácnosti a na firmy 64 miliard korun za regulované složky. Ano, 26 miliard za obnovitelné zdroje energie a 38 miliard za distribuci, přenos a tak dále. Tady se musím chvíli zastavit, protože se to samozřejmě týká rozpočtu roku 2024. A opět jste lhali. Vy jste slibovali, že bude konec dotačního byznysu. Všichni vám zatleskali a tvrdili konec, ano, už nebudou ty firmy dostávat dotace, které kroutí prostředí a tak dále. Kde je ten konec dotačního byznysu? Kde jste tedy ukončili dotování podnikatelských subjektů? Věděli jste od začátku, že to není možné! Věděli jste od začátku, že lžete, protože dotace šly z evropských fondů. Od začátku jste věděli, že pokud to chcete učinit ve vyšších desítkách miliard korun a vy jste slibovali více jak 50 miliard korun ročně, takže to musíte udělat jedinou možnou cestou, a to je tím, že převedete poplatky, které platil stát, na spotřebitele či na domácnosti a na firmy. A to jste udělali. Nejde tedy o faktickou úsporu tak, jak ji mnozí vnímají, čili, že ten stát šetří, vy šetříte na rozpočtu, ale platí to někdo jiný. Příště můžete udělat totéž s dálnicemi a řeknete, my nedáme peníze do dálnic a ušetříme, ale zvedneme lidem třeba, já nevím, poplatek za dálniční známku. Nechť si to pěkně zaplatí.

Argumentujete tím, že jste v roce 2023 dávali 110 miliard korun do podpory a rozdělujete to na dvě částky, 50 miliard korun za zastropování a 60 miliard korun, že jste na sebe přinesli ty regulované složky energií. S tím, že tvrdíte, že se jedná o podporu a nyní si to nemůžete dovolit. Nezlobte se na mě, to je drzost! Drzost tvrdit to, že někoho podporujete. Vy pouze vracíte to, co vám zaplatili lidé a firmy. Vy jste nezvládli uřídit ceny energií v roce 2022. Šli jste na to tržně, my jsme vás kritizovali a tvrdili jsme, že jste měli jít v kombinaci zastropování cen u výrobců, velmi rychle jste to měli udělat, neměli jste nechat vydělat desítky až stovky miliard korun a v kombinaci, protože u plynu to samozřejmě nejde, se zastropováním cen. Všechno jste bagatelizovali úplně stejně jako dnes, všechno jste nechali vyhnít. Jak to všechno dopadlo, víme. V roce 2022, v srpnu, v momentě, kdy jsme měli jedny z nejvyšších cen, když už ostatní země začaly dělat opatření a už je měly, kdy nám vyskočila inflace, tak jste zatáhli za ruční brzdu. Všechno se přetáhlo z Ministerstva průmyslu a obchodu na Úřad vlády, úředníci Ministerstva průmyslu a obchodu včetně ministra na to neměli prakticky už žádný vliv a pod vedením pana Zajíčka a dalších aktérů, desítek lidí, se začalo tvořit to, čemu se nakonec říkalo zastropování od 1. 1. roku 2023. Nechali jste se tam zlobbovat energickými společnostmi, protože energetické společnosti už v té době tahaly za nitky a ty si pohlídaly velmi dobře to, jaké budou mít zisky. Taky se podívejme, jaké mají zisky. Mají zisky několikanásobně vyšší, tuším, že 30 miliard korun to bylo v roce 2021. V roce 2022 už to bylo 180 miliard korun. A vy jste řekli, je to tržní, jinými slovy, lidé, plaťte, firmy, plaťte, budete mít vysoké ceny, ale nebojte se, my na to jdeme tržně, to znamená, my je zdaníme, stáhneme si to jinou formou, například přes dividendu a tak dále a ty peníze vám přerozdělíme zpátky, protože jste platili vysoké ceny.

Je to z mého pohledu horší cesta než ta, kterou jsme navrhovali, protože byla proinflační, ale ekonomicky to v určitou chvíli mohlo dávat určité ratio. Jinými slovy, řekli jste, my vám ty peníze vrátíme. Tak o čem se tady dneska bavíme? Vy tvrdíte, že někoho podporujete? Ne! Vy jste ho nechali vyšťavit, pak ty peníze posbíráte s velmi komplikovaným způsobem to vracíte na spotřebitele, na firmy a na domácnosti. A to ještě nezapomeňme, že jste měli několik zdrojů příjmů a máte v rámci energetické krize. Zavedli jste windfall tax, čili válečnou daň, máte příjmy z tak zvaných nadměrných cen v rámci toho, co se rozhodlo v Evropské unii, čili to jsou ty nadměrné příjmy. Máte mimořádné zdroje z dividendy ČEZu a máte samozřejmě zdroje z totálně předražených emisních povolenek. A ještě bych řekl, že máte vyšší příjmy z DPH a teď se bavím jenom o DPH u energií. Prostě a jednoduše, když máte vysoké ceny energií, tak máte vyšší příjmy i z DPH.

Takže není to o tom, že jste někomu něco vraceli, respektive není to o tom, že něco někomu dotujete, že ho podporujete. Vy jste mu pouze měli vrátit peníze. A to jste v roce 2023 částečně udělali. Na rok 2024 už to dělat odmítáte. Co to tedy bude znamenat pro jednotlivé skupiny obyvatel? Tak, protože jste to nepředstavili vy na té tiskové konferenci, což bylo z mého pohledu něco neuvěřitelného. Dokonce jste tam tvrdil každý něco jiného. Pan ministr Stanjura tvrdí, že dopad bude 0 %, pan premiér Fiala tvrdí, že to budou nízká procenta, myslím tím nárůst celkové ceny energie, a pan ministr Síkela tvrdil, že to mohlo být až 10 %. Popravdě řečeno, pan ministr Síkela v tomhle byl nejblíž. Ale ani on není přesný. Nemůžu říct, bude to někde do 10 %. Musím se férově bavit o jednotlivých skupinách obyvatel.

Tak to prostě je. Takže jsme si nechali od jednotlivých energetických společností klíčových poslat podklady, jejich scénáře a výsledek je následující.

U přibližně 40 % zákazníků, to jsou zákazníci, kteří jeli na cenovém stropu, se skutečně bude jednat v celkovém pojetí o nárůst o jednotky procent. A ať jsem ještě objektivní, o nízké jednotky procent. U přibližně 35 % zákazníků, kteří byli dneska těsně pod stropem, se bude ale jednat už o nárůst o 10 až 20 procent - záleží na tom, jak to měli pod tím stropem. Přibližně u 10 % zákazníků, kteří byli fixováni v roce 2022, bude nárůst 20 až 25 %, bude záležet na tom samozřejmě, u jakého obchodníka měli kontrakt. A u 15 % zákazníků, zase je to zaokrouhlené, kteří měli fixováno v roce 2021, tak tam nárůst bude až o desítky procent a vyšší desítky procent. Třeba klasický nejznámější tarif D02, tam to bude dokonce o více jak 70 %.

U firem, tam ten náraz bude ještě větší. Je sice pravda, že regulovaná složka je menší, než bývala v minulosti vůči neregulované složce, ale s ohledem na to, že energeticky náročné firmy budou mít nárůst až 200 % regulované složky, tak tam to může vyskočit skutečně zásadním způsobem. Ale hlavně, to je to nejpodstatnější, jak, prosím pěkně, vysvětlíte našim lidem, že poroste cena elektřiny v době, kdy máme jednu z nejvyšších cen v celé Evropě? A ve střední Evropě s výjimkou Německa - a teď beru lidi, neberu firmy, tam už ani to neplatí - máme suverénně nejvyšší ceny. Takže my vlastně říkáme - podívejte se na mapu Evropy, Česká republika ve středu má nejvyšší ceny a současně z těchto nejvyšších cen vám to ještě poroste. Někomu o procenta, to je pravda, někomu třeba o desítky procent. To přece nikdo nevezme. (Důrazně.) Nikdo! Nikdo to nepochopí.

Jak to vysvětlíme našim firmám? Jak jim vysvětlíme to, že nejenom na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku a tak dále, mají levnější energie. Ale pozor, oni už je mají dneska výhodnější nebo budou mít i v Německu. Přece víme, že německé firmy už obnovitelné zdroje energie, ty poplatky, neplatí. A navíc, pokud uděláte to, co jste navrhli teď a projde to tak, jak to spočítal Energetický regulační úřad, tak máme dopočteno, že regulovaná složka u našich firem bude o 50 % vyšší než u firem německých. To je prostě realita.

A pokud připustím to, že se kupují ty ceny na světových trzích plus minus podobně, no, tak je jasné, že budeme mít méně výhodnou cenu. To úplně jednoznačně. Naše firmy, jak potom mají konkurovat? Jak mají exportovat? Jakým způsobem mají vzdorovat různým investorům z Německa, kteří chtějí nakoupit české firmy, dostat je ke zdi? To opravdu chceme průmysl definitivně zničit? A nezlobte se, neberu ani na minutu argument, kdy tvrdíte - takhle jste Havlíčku strašil už v roce 2022 a podívejte se, jak dobře dopadly firmy v roce 2022.

Dopadly dobře, to je pravda. A víte proč? Protože v roce 2021 jsme nezavřeli průmysl. Protože jsme podpořili v rámci covidové doby naše podnikatele, nehodili jsme je přes palubu a v nejnáročnějších měsících jsme český průmysl podrželi. Každý, kdo kdy v průmyslu byl, tak velmi dobře ví, že jede ze setrvačnosti. Mají zafixované některé ceny, dojíždí cenové kontrakty a tak dále. To znamená, ano, rok 2022 dopadl - zaplaťpánbůh - díky tomu, že jsme v covidové době fungovali a podnikatele jsme podpořili. A stojím si za tím, jsme to udělali správně. Všichni velmi dobře ví, že to bylo skoro 700 tisíc podnikatelů, zejména samozřejmě živnostníci, ale potom i střední firmy, velké firmy - i když jsme nebyli bez chyby a určitě bychom některé programy dneska dělali lépe, rychleji a tak dále. To je pravda.

Ale ta podstata je jiná. Ta podstata je v tom, že přežili. A díky tomu i následující rok dopadl docela dobře. Ale protože průmysl jede samozřejmě, jak už jsem řekl, z určité setrvačnosti - a projevuje se to později - podívejte se na výsledky roku 2023. Přece všichni vidíme ta čísla. Průmysl má meziroční pokles 5 %. 5 % už opravdu není malé číslo. Když se podíváme na míru investic podnikatelského sektoru, tak jsme na -1,5 %. Když se podíváme na míru inovace, jdeme do kytek. A vy jste, pane ministře Síkelo, vy jste ministr průmyslu. Rád, říkáte, že nejste ministr průmyslníků - dobře, a já jenom tvrdím, že průmysl dělají průmyslníci - ale vy máte udělat všechno pro to, abyste udržel průmysl, abyste udržel růst a logicky tím pádem, abyste udržel ty průmyslníky. A vy jste to neuhrál na té vládě. Ku vaší obraně musím říct, že jste tu snahu měl. To je pravda. A šel jste tam s jinou myšlenkou, šel jste tam s jiným záměrem. Je to fakt. Ale přiznejme si to, utrpěl jste tam debakl. Neuhrál jste ani obnovitelné zdroje energie, neuhrál jste ani distribuci a přenos, neuhrál jste ani teplo. To ještě pomíjím to, že se na tom teplu pracovalo skoro jeden rok.

Pojďme se teď podívat do většího detailu, co se s tím dá dělat a o jaké platby se tady vlastně jedná, protože ne všichni jsou zcela v obraze a tím, jak je bohužel neinformujete, tak je z toho akorát zmatek. Takže ještě jednou. 26 miliard korun jste se rozhodli převést na poplatníky za obnovitelné zdroje energie - čili na domácnosti a na firmy. A tady se chviličku zastavme. Jen ať všichni ještě jednou vidí, o co se jedná. Jedná se o solární tunel z let 2006 až 2010. Došlo k totálnímu selhání státu, k totálnímu selhání tehdejších politiků, selhání tradičních stran. S nadsázkou tvrdím, že po zcizení Karlštejna to byl druhý největší tunel v dějinách českých.

A můžeme se podívat, kdo všechno u toho stál. Ano, stál u toho tehdy i pan ministr Kalousek, který nám dneska káže, kterak se všechno má dělat, jak se mají dělat rozpočty. I v těch letech 2006 až 2010 on byl ministrem financí, takže k těm všem schodkům, které tam byly, si prosím připočtěte ještě 600 miliard korun, protože to je částka, která se bude díky neschopnosti tehdejších politiků, díky tomu, že v lepším případě skočili na lep zeleným šílencům, v horším případě se nechali ovlivnit - a nesoudím dneska, kdo byl takový či onaký - v každém případě tahleta parta zabezpečila to, že tady všechny následující vlády se musí prát s tím, s čím se pereme my, s čím se perete vy, s čím se perou ještě a budou prát vlády následující. Je to 600 miliard korun.

A to, prosím pěkně, nezapomeňme, protože všem domácnostem a firmám bude do roku 2030 každý měsíc chodit pohlednice podepsaná panem Kalouskem, panem Bursíkem, já nevím, kdo tam tenkrát všechno u toho byl, a na té pohlednici budete mít 600 korun za megawatthodinu. Pro domácnosti to bude několik tisíc korun ročně, pro firmy to třeba budou desetitisíce korun, pro některé statisíce korun, samozřejmě záleží na tom, o jak velký subjekt se jedná.

Co je podstatné. O tenhle megatunel, znovu říkám, 600 miliard korun, který - jen tak pro informaci, víte, kolik nám přinese energie? Pod 3 % elektrické energie. Takže za 600 miliard korun budeme mít méně jak 3 % výroby elektřiny. Pochopí to někdo? Já bych možná vzal jednu věc - že se z hromádky A přesunou peníze na hromádku B. Co tím vlastně říkám? Daňoví poplatníci, firmy, podnikatelé a tak dále, zaplatí těch 600 miliard korun, protože to se nedá vytisknout, a dá se někomu, kdo tady vybuduje zelené zdroje. Z mého pohledu je to šílené, ale vzal bych to za jednoho jediného předpokladu - že když se to takhle přesune, tak tedy budeme mít ekologičtější prostředí. Budeme tedy plnit naše cíle a budeme mít - v uvozovkách - lépe.

Jenomže ono to nenastává. Bohužel díky tomuhle tunelu došlo k přesunu těch peněz a do roku 2030, znovu říkám, budou chodit ty pohlednice Kalouskovy, ale co je podstatnější, je to, že z toho máme pod 3 % výroby elektrické energie. Jenom si to přepočtěme, kolik bychom za to měli třeba jaderných bloků, možná tři v těch tehdejších cenách. A podívejte se, kolik procent nám dělá jeden 1200megawattový jaderný blok. A nepletu-li se, kolem 10 %. Jenom jeden. Takže jenom, jak budujeme tu bezemisní energetiku. Neskutečné, prostě šílené. Ale za to nenese vinu tahleta vláda, za to nesou vinu strany jako byla ČSSD, jako byla KDU-ČSL, jako byla ódéeska, jako byli Zelení a tak dále. Myslím, že i Topka tenkrát tam už byla krátce smočena.

V každém případě v minulých letech se o tuhletu gigantickou částku v řádu desítek miliard korun - v různých letech se to měnilo - dělil stát s firmami. A my jsme v těch posledních letech - 2019, 2020, 2021 - ukonali to, že už větší část šla za státem, bylo to tak kolem 24 miliard, menší část šla za domácnostmi a za firmami. A v roce 2022, mimo jiné i po velkém tlaku nás jakožto opozice, vláda správně rozhodla o tom, že se na rok 2023 tyhlety poplatky zruší. To bylo správné rozhodnutí, to chválíme. Takže v roce 2023 se to přineslo celé na stát.

A nyní chcete přehodit opět tuto částku na domácnosti a na firmy, ale už zamlčujete to, že na ně převádíte více - a velmi dobře to víte, pane ministře, že to není stejná částka, jaká byla předtím, než jste to převedli na stát, a že tam na ně přehazujete někde okolo 7 miliard korun navíc. A protože domácnosti už nemůžou jít výše, protože to mají zastropováno na 500 korun bez DPH, 600 korun včetně DPH, ty obnovitelné zdroje, tak to samozřejmě dopadne na firmy, které tím pádem budou mít tu regulovanou složku, jinými slovy, ty poplatky za OZE, za obnovitelné zdroje, dvou- až trojnásobně vyšší. To je realita.

To je realita. Jenom znovu podotýkám to, že v tom Německu nemají žádné poplatky za obnovitelné zdroje firmy. Pomíjím to, že dnes po 15 letech od tohohle megatunelu už nikdo nepochopí, proč by měl, notabene v době krize, platit za selhání politiků těch tradičních stran.

Ale to, co je snad ještě horší, je to, že vy zdroje, které vyberete, jak už jsem zde zmiňoval, na daních, dividendách, DPH a tak dál, za vyšší ceny energií, odmítáte dávat zpátky. Ale vy jste to přece slíbili! Já to opravdu nechápu! Já bych snad bral i ten argument, kdy řeknete, já to přehodím celé na vás a stát to už dál platit nebude, i když se mi to nelíbí, kdybyste to neměli kryto těmi příjmy. Ale vy to máte kryto těmi příjmy! Vy budete mít v příštím roce opět vyšší dividendu z ČEZu. A proč ji budete mít vyšší? No, protože jsme měli vysoké ceny energií a budeme je mít stále vysoké. A ten ČEZ samozřejmě na tom opět vydělá. To není jeho podnikatelskou dovedností při vším respektu. To je prostě dáno trhem! A stejně tak budete mít ještě další zdroje z té windfall tax. Navíc můžete využít zdrojů za emisní povolenky. A prosím pěkně, přestaňte stát v předklonu před Evropskou unií a začněte už konečně jednat. Na to se fakt už nedá dívat!

To je nekonečný spor mezi Ministerstvem průmyslu a obchodu, tady se vás musím zastat, pane ministře, protože MPO v tomhle má racionální názor, proti tomu jde Ministerstvo životního prostředí. Já vůbec nechápu, proč tady dneska nesedí pan ministr životního prostředí. To si z nás fakt, pane ministře, děláte srandu? (Potlesk poslanců hnutí ANO 2011.) Vy se tady hádáte už několik měsíců s Ministerstvem průmyslu a obchodu o tom, jestli je možné, nebo není možné využít zdroje z emisních povolenek, z předražených emisních povolenek, a vy se neobtěžujete přijít ani na tu schůzi! Já jsem třeba čekal, že tady bude nějaká korektní diskuse mezi MPO a mezi Ministerstvem životního prostředí a že se to začne vyjasňovat. Mimo jiné i různí novináři to vykládají různě, ale popravdě řečeno, to není podstatné, jak to vykládají novináři. Podstatné je to, že vy zase stojíte v předklonu před Evropskou unií a sundáváte gatě před pře brodem, protože - za prvé - není přijata ještě ta transpozice, jinými slovy, směrnice, která určuje to, že od roku 2024 už by se neměly výnosy z emisních povolenek používat pro tyto účely, třeba kompenzace cen. Tak to platí v momentě, kdy bude toto přijato v rámci českého zákona, který je nad tím evropským, a vy jste to nepřijali. A v zásadě správně jste to ještě nepřijali. A co si budeme nalhávat, nepřijmete to už ani do konce roku. To už ani technicky nedá zvládnout. Vždyť to víte, ten zákon o emisních povolenkách nemáte šanci, aby prošel. Ještě není ani připomínkové řízení k němu dokončeno, pokud se nepletu. To znamená, stejně to bude až v roce 2024, tak o co tady hrajeme? Do doby, dokud to není přijato, tak v tuto chvíli se řiďme českými zákony, čili možné to je.

A naše doporučení? Jednejte s Evropskou komisí nekompromisně a nepřijímejte to do té doby, dokud tam neuděláte výjimku do konce roku 2024, a v roce 2025 už na to budete mít úplně jiné zdroje, o kterých určitě víte z Evropské unie. K tomu tady promluví ještě moje kolegyně paní místopředsedkyně Dostálová. Čili hrajeme o rok 2024. Takže neschovávejte se!

Já rozumím tomu sporu, my jsme ho také prožívali. MPO má nějaký názor, proti tomu stojí Ministerstvo životního prostředí - zelené jak brčál, a ti nechtějí dát peníze na tyto účely. Proč je tam nechtějí dát? Protože samozřejmě zase na ně tlačí všichni ti, kteří chtějí investiční zdroje do zelených bohulibých projektů - od fotovoltaiky přes zateplování, oprav dům po babičce, oprav traktor po dědečkovi a já nevím, co všechno tam máte! (Smích a potlesk v řadách poslanců hnutí ANO 2011.) To znamená, je tady toho velké množství a samozřejmě tlačí na to, aby nedávali ty peníze. A já bych to ještě bral, ale víte, do jaké míry? Do té míry, kdyby to bylo v těch původních cifrách. Jenže vy jste úplně někde mimo. Zaplaťpánbůh, že tam budete mít více peněz. Já říkám, zaplaťpánbůh. Bohužel to samozřejmě dopadá na podniky. Jinými slovy, ještě za naší vlády jsme očekávali, že v Modernizačním fondu bude nějakých 150 miliard korun. Podívejte se na tři roky starý rozpis toho, jak se ty peníze budou přerozdělovat. Jenomže díky tomu, že Evropská unie naprosto neodhadla cenu emisních povolenek, žene podnikatele do záhuby a ty emisní povolenky stojí přibližně dvou až trojnásobně, dokonce někdy i čtyřnásobně více, než se předpokládalo, tak co to znamená? Že v tom Modernizačním fondu nebudete mít 150 miliard, ale poslední rozpis, který jsem viděl z minulého týdne, okolo 500 miliard korun. Co tím vlastně chci říct? Že tam máte výrazně víc, než se předpokládalo. A to je tak komplikované a nelogické si uvědomit, že to tam je mimo jiné díky tomu, že máme drahé energie a že by bylo férové část těch peněz pustit zase zpátky těm, kteří za ty energie zaplatili? Já myslím, že to snad zní i celkem logicky.

Takže ještě jednou. Jednejte s Evropskou komisí, už dávno jste tak měli činit a nepřijímejte tu transpozici do té doby, dokud nebudete mít výjimku na rok 2024, protože i nám v době covidu, když jsme potřebovali desítky a stovky různých výjimek, ať to nepřeháním, asi byly spíše desítky, tak samozřejmě Evropská komise poslala dopis: není to možné. Pak nám sdělila, že to není možné. Pak si tam někdo něco ověřil, není to možné. Tak tam musí vyrazit ten ministr, musí tam vyrazit se svým týmem a musí jednat až do té doby, dokud tam nenajde nějaké řešení. A můžu vám říct, že prakticky vždycky jsme ho našli, téměř vždycky se to dalo dohrát. Tím spíše, že ostatní země tak činí. Tak se podívejme na Polsko. Ano, Polsko využívá a bude využívat emisních povolenek, byť v trošku převlečeném kabátě, tuším, že to tam dělají přes nějaké energetické poukázky, tak to využívá na sražení cen ještě v tom příštím roce. To znamená, není pravda, že by to nešlo, jenom musíme chtít.

Ale pojďme se ještě podívat k jedné věci. Vy víte, že ty zdroje za emisní povolenky vám padají do dvou vaků. Jeden na ty tzv. zelené účely, investiční - tam je pravda, že tam to na toto využít nelze - a druhé jdou na účely i toho provozního charakteru. Ale vám tam ty peníze samozřejmě přichází a přichází vám ve vyšší míře. Já už jsem to ukazoval na tom, že tam mělo být do roku 2027, 20828 nebo 2030 nejdéle přibližně 150 miliard korun a bude tam 500. Co tím vlastně chci říct? Že vám do toho vaku, ze kterého můžete toto přerozdělit, chodí měsíčně zaokrouhleně 3 miliardy korun. Ještě jednou. Jo jsou peníze za emisní povolenky, to jsou peníze, které zaplatí naše firmy a které končí na Ministerstvu financí. A ty peníze můžete využít na tyto účely. Já se jenom ptám, kde jsou ty peníze? Co se za ně kupuje? Za co jste je utratili? Ty mají jít na energetiku, ne že se za to nakoupí letadla nebo cokoliv jiného! Ano, vy si vytváříte další zdroje, kterými ale kupujete úplně jiné věci.

Takže, abychom to řekli přesně. Naše firmy mají výrazně vyšší vstupy, protože musí platit za emisní povolenky, díky tomu mimo jiné máme vysoké ceny energií, protože to samozřejmě zdražuje ty energie v celé Evropě. Ty peníze, které k nám přijdou, místo abychom tedy využili, ať už na ty investice, což jde z toho životního prostředí, tak by se měly využít na tyhle účely, tak vy za ně nakoupíte letadla. Jinak to říct nemůžu. To je prostě realita. A nejsou to jenom letadla, můžeme se bavit o čemkoliv jiném.

Já nevím, jestli chápeme v tomhle tu zvrácenost, která v současné Evropě vlastně probíhá. Prostě lidé platí vysoké ceny za energie, firmy se stávají méně a méně konkurenceschopnými, létají nám tady emisní povolenky, se kterými si hrají spekulanti, máme dražší výrobky, likvidujeme náš průmysl, exportujeme CO2, protože třeba naši oceláři postupně končí, evropští teď myslím, ale spotřebováváme méně oceli? Ne! Vždyť ta ocel se sem vozí třeba z Turecka. Akorát exportujeme to CO2, protože ti to tam vyrábí samozřejmě ve fabrikách, které mají horší účinnost. Ale ty emisní povolenky nám skončí v nějakém koši, který bychom měli rozdělit, a my když to máme rozdělit, tak podlehneme bruselskému tlaku, podlehneme lobbingu firem a chceme těch 500 miliard, které nám sem v nějaké době dorazí, použít opět na zejména zelené zdroje a nechceme pustit nic do toho provozu. Přesně kvůli tomuhle jde evropská ekonomika do kytek a na to se opravdu odmítáme dívat.

A pak tady máme druhý vak, a to je těch 38 miliard korun za distribuci a přenos, a to rovněž převádíte na spotřebitele. Tady je to trošku náročnější, protože to jsou náklady, které jsou spojeny s údržbou, s investicemi do distribuční sítě, do přenosové soustavy a podobně. A problém je, že v čase porostou tyhle výdaje. To je jasné a to všichni vědí. Proč porostou? Protože se budují zase obnovitelné zdroje energie, ty jsou nestabilní, jak všichni víme - někdy svítí sluníčko, někdy fouká vítr a musí se posilovat sítě, aby se tady vyvážily ty zdroje stabilní s těmi nestabilními.

Musí se posilovat samozřejmě přenosová soustava, zjednodušeně řečeno velké kandelábry, malé kandelábry, a do toho se musí dávat nemálo zdrojů, mimo jiné i proto, aby sem doputovala ta zelená elektřina z Německa.

Tak to jsou docela zásadní výdaje, které se musí hradit. Vy je tedy opět převádíte na firmy a na spotřebitele a nezapomeňte, že už je to zatíženo, pane ministře, rovněž tou regulovanou složkou plynu. A proč? Akvizice, které jste udělali, například NET4GAS tedy v tomhle případě, to znamená tím, že se investovalo do přenosové soustavy, tak se v tom začíná projevovat.

A já teď, abychom si rozuměli, nekritizuji nákup NET4GASu, já souhlasím s tím a vy víte, že jsme kolem toho měli spor, ale že jsem předtím jasně podporoval, že se má NET4GAS, čili přenosová soustava, dostat opět pod kontrolu státu, což jste učinil. Já jsem kritizoval jinou věc, já jsem kritizoval cenu, byli jste zbrklí v tom, nechali jste se dostat pod tlak a mimo toho, že jste koupili firmu, což jsme věděli, s třiatřicetimiliardovým závazkem, to znamená firmu, která bude muset splácet dluhopisy a bankovní úvěry, tak jste za ni ještě dali, zatím to není úplně definitivní, 6 - 8 miliard korun. To jste vyskládali tím, že tam je nějaká okamžitá cena a pak je tam cena za zisk z té společnosti, no prosím pěkně za zisk, co to znamená ten zisk z té společnosti, ten už je jenom v rukou státu, ten už je jenom v rukou Energetického regulačního úřadu, to znamená, musí se zvednout cena regulované složky, jinak to není. Ale hlavně ještě je tam tuším necelé tři miliardy korun za to, že si vyplatili těsně předtím dividendu a ta je prostě pryč, takže v Kanadě a v Německu lítají špunty, ale já nekritizuji ten vlastní nákup, kritizuji tu finální cenu, která bude, ale ať je to jakkoliv, tak je to 33 miliard plus dejme tomu dalších 8 miliard korun, bude to určitě přes 40 miliard korun, které musíme zaplatit. K tomu jsme se zavázali.

Máme tedy v tuhle chvíli přenosovou soustavu. No, já se ptám, z čeho to zaplatíme. To je to, co jsem po vás chtěl, pane ministře, abyste předtím než to uzavřete, a znovu říkám, proč ne, je to v zásadě racionální krok, všem jasně a čistě řekl, jdeme směrem k energetické bezpečnosti a znovu říkám ano, a něco nás to bude stát. To něco si vyčísleme, náš odhad je přes 40 miliard korun, tuším, že je to do roku 2028. A druhá otázka je, z čeho to zaplatíme. Nic více, nic méně. A měl jste férově říct, že těch 41 miliard korun, a třeba nás přesvědčíte o něčem jiném, se budou platit z těch regulovaných cen plynu. To znamená, je z mého pohledu velmi nepravděpodobné, že zde bude ještě nějaký tranzit plynu, i když samozřejmě můžeme nad tím spekulovat, byl bych velmi při zemi, když budete tvrdit, že z té pohledávky, kterou máte vůči Gazpromu, tuším, myslím, že to je na úrovni skoro 70 miliard korun, že se vám podaří ještě něco vykřesat. To jsou nějaké spekulace a bude-li to, skvěle, ale držel bych se při zemi, držel bych se na bázi prostě vyššího rizika. Pouze konstatuji, že tady na někoho zůstane těch 41 miliard korun. Jednotky miliard zaplatíte teď do toho roku 2025 a už proto zvyšujete regulovanou cenu plynu na příští rok, myslím, že tam jsou 2 miliardy korun a je férové to říct, že to v tom už je, rána to bude od toho roku 2025, jsem zvědav, z čeho to budeme platit, protože jediné, z čeho to můžeme platit, je opět to, že se bude zvedat ta regulovaná složka toho plynu.

Takže ještě jednou, to není kritika za nákup, ale měli bychom přesně mít rozbetlováno, co za tím je ve smyslu toho, z čeho to budeme splácet.

A teď jak řešit toto, jak řešit těchto 38 miliard korun, případně tedy za distribuci, za přenos, za všechno, co v tom je. Opět, můžeme využít zdroje, které budete mít z windfalltax, z dividendy ČEZu a případně z toho, co skončí na Ministerstvu financí v rámci emisních povolenek. Ano, to se dá nějakým způsobem vybalancovat s těmi obnovitelnými zdroji.

Varianta B, kterou nechápu proč se neudělala, opravdu mi to není jasné, proč Energetický regulační úřad se nepokusil domluvit s distributory a s přenosovou soustavou a nerozložili to třeba do tří let. Já vím, že v čase by nás to stejně doběhlo, ale v těchto kritických letech se domnívám, že tahle šance tady byla.

Nicméně ono samozřejmě jsme zase u toho ČEPSu, to znamená, my to sice možná rozdělíme do tří let, ale budeme muset říct ČEPSu, že tedy bude dostávat méně peněz po dobu tří let a on logicky řekne, z čeho mám tedy splácet ten NET4GAS, to znamená, točíme se trošku v začarovaném kruhu.

Varianta je ještě, dávám ke zvážení, dočasný krizový rámec, který vypadá, že Evropská unie prodloužila ještě na první měsíce roku 2024.

A pak jsou tady celkově, ať už na ty ozetéčka nebo na přenos distribuce, střednědobá a dlouhodobá opatření. Tam nás nemine než že budeme muset společně, protože to už nebude o vaší vládě, řešit reformu tarifního systému. Ten způsob, jakým se to děje dnes, už je za zenitem. Musíme daleko více motivovat spotřebitele. Prostě moderní energetika si žádá už jiný tarifní systém. Musíme motivovat distributory k tomu, aby výrazně více čerpali na rozvoj sítí ze zdrojů z Evropské unie. Musíme urychlit zavedení takzvaných dlouhodobých kontraktů, které děláme přes aukce, a to pro rychlejší výstavbu nových zdrojů. Snad se shodneme na tom, že musíme zjednodušit povolování a výstavbu nových zdrojů, tady už se určité kroky udělaly, to musím říct objektivně. A mimo jiné musíme vybudovat lepší propojení přenosových sítí s Německem, chceme-li tady tu levnější zelenou energii.

V každém případě musíme nutně řešit okamžitě uhelné zdroje. Jinak já jsem teď viděl čísla, nechte si je, prosím, vytáhnout, jaká je spotřeba uhlí v Číně, v Indii, v Evropské unii a ve Spojených státech. To je neuvěřitelné. Spotřeba uhlí v Číně a v Indii roste, ale z toho obrovského objemu, který mají a z toho malého objemu už uhlí nebo vůči Číně a Indii zlomkovému objemu v Evropské unii a ve Spojených státech, tak tady to klesá. Celková spotřeba uhlí ve světě bohužel roste. Zase ta absurdita toho, že pak se divíme, že nás tady Číňané dobíhají a předbíhají, že se tady prodávají čínské elektromobily a já nevím co všechno. Toto ale mimo jiné jde i za vámi, protože vy jste předsedali Evropské unii, vy jste tam měli možnost celou řadu věcí ovlivnit a mimo jiné celá ta šílená směrnice, která dneska by skutečně mohla znamenat to, kdyby se přijala, že se nebudou platit už staré obnovitelné zdroje, a to je to, co jsem říkal, ať ještě vyjednáte s tou Evropskou unií, tak ta vznikla za vašeho předsednictví, čili vy jste si na sebe ušili bič a dneska opravdu nevíte, jak z toho.

Stejně tak je nutné se pochopitelně bavit o plynu. Všichni velmi dobře víme, že sedm let trvá vybudovat plynovou elektrárnu a jestliže to uhlí bude postupně končit, bohužel i díky vaší politice v rámci Evropské unie, tak nám nezbude než nastartovat plyn a já se jenom ptám, co zde budeme mít v tom mezidobí.

A věřím, že je dlouhodobá shoda na tom, že se bude budovat jádro, malé modulární reaktory a pochopitelně i nadále obnovitelné zdroje energie, ale nikoliv tím, že se bude podporovat provoz například fotovoltaik, ale že se bude podporovat investice, jinými slovy to, co do toho dáme v tom investičním výdaji.

Tak já už budu končit. Závěr. Prosím vás, začněte už konečně dělat energetickou politiku a ne politiku. Pojďme tu politiku dělat na něčem úplně jiném. Ale jestliže do toho začneme zavádět všechny ty funkcionářské marketingové výlevy, tak ve finále na to doplatí akorát lidé, akorát firmy. Přestaňme, prosím pěkně, už konečně vymývat lidem mozky různými nesmysly o tom, jak jste tady zajistili nezávislost na Rusku či jádru. Jestli chcete, pane ministře, já to tady klidně otevřu a budu tady mluvit hodinu, dvě hodiny budu ukazovat na to, kdo kde za koho lobboval, budu ukazovat, kdo je na čem závislý, jakým způsobem tady fungují plynovody a tak dále. Nemám s tím nejmenší problém. Ale lidé už se vám smějí, protože pochopitelně odborníci, analytici a tak dále, tomu dávají nějaké ratio. A prosím pěkně, začněte bez aktivistických manýrů, vykašlete se na aktivismus v tomhletom. Vždyť nás to stojí akorát peníze zajišťovat energie za pokud možno co nejdostupnější ceny, protože energetická bezpečnost je o ceně, energetická bezpečnost je o diverzifikaci a o dostatku energie.

A tady musím říct, že i vy jste se snažili, aby dostatek třeba toho plynu byl. Nemůžu fakt říct, že ne. To bych byl neobjektivní. A vysvětlete lidem i firmám faktické dopady, porovnejte to s jinými zeměmi. Přestaňte ohýbat cenová srovnání, proboha. Lidem přece nejde o tom, jestli máme druhou nejvyšší cenu nebo osmou, nebo devátou. Lidem jde o to, co mají na té složence, lidem jde o to, co mají na té faktuře. Oni nejsou hloupí. Oni vědí co měli, vědí co mají a nejsou hloupí, aby se na prvním vyhledávači podívali, jaké jsou ceny někde jinde. Jim jde o tu faktickou cenu, o to, aby byli schopni uřídit své firmy, o to, aby byli schopni přežít v rámci domácností a nemuseli se dostávat třeba do energetické chudoby.

A hlavně prosím přestaňte využívat příjmy v rozpočtu, které máte v důsledku energetické krize a které jste si sami namalovali přes různé zvyšování daní na bázi windfall tax, přes to, že máte vyšší dividendu a tak dále, přestaňte je využívat na jiné výdaje. Je to nefér. Ty peníze vám nepatří. Ty patří těm, kteří tady zaplatili ty velmi vysoké ceny za energie a byl bych zase na začátku mé prezentace, kdy jsem ukazoval, že naše ceny patří mezi ty nejvyšší. Vy jste jim totiž slíbili, že tyhle ty vybrané peníze dáte opět na kompenzace vysokých cen energií. Tak prosím pěkně učiňte tak.

Děkuju mockrát. (Potlesk v levé části jednacího sálu.)

doc. Ing. Karel Havlíček, Ph.D., MBA BPP



místopředseda PS PČR Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Psali jsme: Jeden den a po smrti Schwarzenberga kyselá slova. I od blízkých kruhů Potraviny po novém roce zlevní, slibovala vláda. Teď Prouza vyložil, proč nezlevní „Fiala má jednat v Bruselu. Místo toho hladí hrochy v Africe!“ Havlíček totálně vypěnil Havlíček (ANO): Vláda po ERÚ žádá vyřešit kvadraturu kruhu

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 131-981500247/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE

reklama