Havlíček (ANO): Vy jste podlehli v té klimatické masáži

Vážená paní předsedkyně, vážení páni poslanci, vážené paní poslankyně, vážení členové vlády, já bych si dovolil zařadit bod s názvem Dopady klimatických opatření na domácnosti a firmy, v závěru ještě zopakuji jednou název tohoto bodu. A nyní zdůvodním, proč se domnívám, že je nezbytné o tom diskutovat v rámci samostatného bodu, nikoliv v rámci toho, co nám doporučují členové vlády, a to jsou interpelace, protože v interpelacích máme v lepším případě několik málo minut na to, abychom položili dotaz a abyste vy odpověděli. A jak se vám budu snažit ukázat v těch následujících minutách, toto opravdu není na pětiminutovou odpověď, ale na velmi vážnou diskusi, protože jsem přesvědčen, že v rámci předsednictví Evropské unie v té klimaticko-ekonomicko-energetické oblasti jste pracovali s mandátem, který jste nedostali. Nejste schopni poskytovat úplné informace o tom, co se tam vlastně dojednalo a jaké to bude mít dopady.

Takže vážený pane ministře průmyslu nepřítomný, ani já jsem vás neviděl od začátku tohoto roku. Bezemisní budovy jste odsouhlasili od roku 2027 respektive 2030 podle toho, jestli to jsou budovy veřejné nebo rodinné. To samo o sobě bude znamenat desetiprocentní nárůst cen nových budov. Byl bych rád, abyste nám toto potvrdil či vyvrátil, ale současně abyste nám vysvětlil to, co se jaksi nezmiňuje. Do roku 2050, což nevypadá špatně, musí být bezemisní i všechny starší budovy - podle toho, co jste domluvili v rámci energetických ministrů na Evropské unii v rámci našeho předsednictví. Leč ďábel je skrytý v detailu, pane ministře, a vy určitě víte, doufám, že to víte, že je zde tzv. přechodové období. A nyní, prosím, poslouchejme všichni, o co se jedná.

Do roku 2033 musí být vcelku, v celé České republice, v průměru všechny budovy na tzv. energetické účinnosti maximálně D.

Fakticky to znamená, že bude muset drtivá většina budov, obytných budov, bytů, domků, ale i veřejných budov projít rekonstrukcí, protože naprosto drtivá většina z nich nesplňuje tento požadavek, to znamená, D jakožto déčko. Jak se to bude řešit? Víte, že to bude stát statisíce korun pro běžné obyvatele, držitele bytu, anebo dokonce i miliony pro ty, kteří mají rodinný domek staršího data? Co se bude dělat s těmi, kteří na to nebudou mít? Jak k tomu stát přistoupí, aby se to zprůměrovalo? Bude se to nějakým způsobem podporovat? Uvědomujeme si to, že to bude v roce 2033, to znamená, že pokud někdo chce udělat renovaci, modernizaci, tak o tom musí v následujících měsících, možná jednotkách let, začít přemýšlet, začít co střádat peníze a začít si připravovat nejenom zdroje, ale možná i vše, co se týká jeho bydlení, k tomu, aby k tomuto došlo? Tak to je jedna věc.

A, pane ministře průmyslu a současně i pane ministře životního prostředí, s jakým mandátem jste odjížděli do Evropské unie na předsednictví v rámci našeho automobilového průmyslu, ale myslím tím v tuto chvíli i v rámci... nebo z pohledu těch, kteří užívají automobily? Ještě před předsednictvím jste tvrdili, že nedopustíte to, aby skončila nová auta na spalovací motory od roku 2035. Přitom jste byli první, kteří pro to zvedli ruku a kteří byli ve skupině zemí, která toto podpořila. Vy jste neměli ani tu odvahu jít do té menší skupiny zemí, která se proti tomu alespoň formálně vyslovila.

Ale co je důležité. Kde jsou dopady na automobilový trh, automobilový průmysl? Co to bude znamenat... s našimi dodavateli, subdodavateli? Víte, že u nás jsou tisíce firem, které v této oblasti zaměstnávají desítky tisíc zaměstnanců, a když bych to sečetl, tak dokonce je to 500 tisíc přímých i nepřímých pracovníků, kteří jsou v tomto oboru? Co se s tím stane? Klesne ten počet? Vzroste? Budou se přealokovávat výroby do jiných zemí či ne? A jak se to dotkne spotřebitelů, uživatelů, majitelů aut? Víte velmi dobře, že díky tomuto opatření se zvedne cena aut i na spalovací motory do toho roku 2035, protože prostě a jednoduše někdo musí zaplatit ta nová auta, elektromobily, jejich vývoj. A ty automobilky je budou platit pochopitelně ze zisku stávajícího prodeje aut na spalovací motory. Kolik to bude? O kolik se zvednou ceny?

Proč nevysvětlujete to, jakým způsobem bude dopadat ta šílená emisní norma Euro 7, kterou předložila Evropská komise v době vašeho předsednictví? Proč neřeknete, že je tam kritické datum roku 2025 až 2034, to je tedy do doby, než skončí definitivně výroba aut na spalovací motory, a že v rámci této emisní normy to dopadne na výrobce tak, že aby splnili požadavky na emise, budou muset zejména malá auta, levná auta zdražit o desítky tisíc korun? Proč neřeknete, že u Fabie, Škody Fabie, to může být až 120 tisíc korun od roku 2025, myslím tím 120 tisíc korun Kč navrch, což by znamenalo, že je to auto za půl milionu?

I proto představitelé Škody jasně tvrdí, že je na zvážení, jestli vůbec tato auta vyrábět, protože bude otázka, jestli bude mít vůbec smysl si tato auta kupovat. Proč se to neřeší? Proč se nediskutuje o tom, že by to mělo být v roce 2028, 2029 a tak dále? Vždyť přece všichni víme, že to je vražedné - jak pro náš automobilový průmysl, tak samozřejmě pro spotřebitele. Nebo se bojíte jim to sdělit? Proč se nediskutuje o tom, že se rozšířily emisní povolenky i na domácnosti, zejména tedy na ty, které vytápí emisními palivy? Je to už v roce 2027 a je třeba si říct, o kolik se bude platit více. Myslíme tím ten nebo ti, kteří budou využívat emisní paliva.

My jsme to dopočetli na průměrný byt, který bude vytápět plynem, na pět tisíc korun. Je to tak? Není to tak? Ale to by mělo říkat Ministerstvo průmyslu a obchodu, jestli se na nás dívají kolegové z Ministerstva průmyslu a obchodu, tak prosím pěkně, řekněte panu ministrovi, že je třeba tohle komunikovat, a jsem přesvědčen, že vy ty výpočty mít musíte, protože to chtějí vidět zejména lidé a chtějí to vidět ti, kteří ještě dnes emisními palivy vytápí.

Proč neřekneme to, že se od roku 2024 - ano, to je za rok - bude - a teď dobře poslouchejme - snižovat počet emisních povolenek na trhu. Když jste odjížděli na předsednictví Evropské unie, tak jste říkali, pane ministře průmyslu, že uděláte vše pro to, aby se zvýšil jejich počet. Což by znamenalo, že klesne jejich cena. Což by znamenalo, že to bude mít pozitivní dopad na náš průmysl a na ceny energií.

Vy jste podlehli v té klimatické masáži, díky tomu vám zatleskal Frans Timmermans, největší zelený ideolog Evropské unie a místopředseda Evropské komise, výsledkem čehož je to, že snižuje množství emisních povolenek, přeloženo do češtiny, vzroste s největší pravděpodobností jich cena. Takže bude na vás to, že průmysl na tom bude opět hůře, že se bude daleko hůře vyrovnávat dneska s americkou a asijskou konkurencí, no a že to samozřejmě opět bude mít dopad na ceny energií, bude se vytvářet tlak na zvýšení jejich cen. To je jednoduchá matematika.

A proč se více nekomunikuje to, že od roku 2027, nejdéle 2028, se rozšíří emisní povolenky i na ty, kteří využívají auta na spalovací motory ve smyslu jejich provozu, nikoliv ve smyslu nákupu těchto aut. To už jsme si zde řekli, že ta auta budou dražší, ale navíc ještě se budou platit speciální poplatky za jejich emise, pravděpodobně přes nákup ceny benzínu a nafty. Zatím jsme dopočítali, že to je mezi třemi až šesti korunami za litr s ohledem na to, kolik ta emisní povolenka nakonec bude stát. Proč se tohle nekomunikuje? Proč na to lidé neupozorňují? Nebo je necháte nakoupit si auta na emisní paliva a následně, aby tedy platili výrazně, výrazně více?

Buďto nevíte, anebo to nechcete říct. Nechcete říct proto, abyste lidi neděsili. Obojí je špatně. A proto chci, aby k tomuto byl samostatný bod, abychom si to rozříkali, abyste složili účty s tím, co jste vlastně v rámci Evropské unie udělali, abyste řekli, s jakým mandátem jste tak činili, protože já tvrdím, že jste k tomu neměli politický mandát, a současně, abyste vyčíslili dopady. Máte na to kompetence, máte na to lidi, máte na to prostor. My rovněž uděláme tyto odhady a můžeme tady o tom férově diskutovat.

Ale to nejhorší, co můžete udělat, (je), že strčíte hlavu do písku a budete tvrdit, jak jste skvěle fungovali v rámci předsednictví Evropské unie, aniž byste sdělili našim lidem, našim firmám a našim domácnostem, co jste tam vlastně dojednali. Děkuji.

