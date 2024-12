Havránek (ODS): Digitalizace opravdu ty tři roky nespala

Krásný dobrý den, milé kolegyně, milí kolegové.

Pane poslanče Michálku, prostřednictvím paní předsedající, Mikuláš je za dveřmi. Já věřím, že vám dnes opravdu přinese mnoho sladkostí, mnoho ovoce, protože váš dlouhý projev opravdu nepřinesl nic jiného než obhajobu a důvod toho, proč je nutné opravdu přijít s tímto dvouletým odkladem. My jsme se tady minulý týden dlouze bavili, vyměňovali si faktické poznámky o tom, kdo je viníkem. Neshodli jsme se, nicméně právě to, co od vás zaznělo o tom, co se bude dít, proč se to bude dít, jak se to bude dít, je podle mě přesně tím důvodem, proč musíme tu digitalizaci odložit o dva roky.

Co mě ale naštvalo na úplném úvodu a proč jsem se vůbec přihlásil jako první s touto faktickou poznámkou je, že jste řekl, že digitalizace tímto končí. Myslím si, že a protože jste tady citoval zase pak mnohé v té odpovědi na interpelaci, jasně dobře víte, jak bude digitalizace pokračovat. A nejenom co se týče té hlavní mantry, což je zákon o právu občana na digitální službu, ale ať se to týče i dalších rozvojů těch portálových služeb, ať už na Ministerstvu zdravotnictví, Ministerstvu dopravy. Vše jsme slyšeli právě, tuším, že to bylo v pondělí, na tiskové konferenci pana premiéra a dalších členů vlády.

Poslední věc, kterou jsem chtěl zmínit. Digitalizace opravdu nespala ty tři roky. Podařily se mnohé věci. Myslím si, že u těch opravdu nepříjemných, jako je například žádost o vdovecký důchod, to, že dnes to zvládnete opravdu za dvě minuty v této velmi nepříjemné situaci pro každého člověka, který toto zažije, je to velmi užitečný nástroj, že touto nepříjemnou věcí opravdu strávíte takto krátký čas. Nicméně opravdu mě mrzí, že k tomuto odkladu dochází, ale přesně vaše vyjádření potvrzuje ten důvod.

A chtěl jste odůvodnění od vlády. Nejsem členem vlády, nejsem ministr, nejsem ani premiér, ale přesně to, co od vás zaznělo ohledně digitalizace stavebního řízení a jejího stavu, tam víme, jak dlouhý je ten plánovaný odklad, který jsme tady schválili v Poslanecké sněmovně. A ten je delší než ten jeden rok. Proto nemůžu podpořit váš pozměňovací návrh.

Ing. Jiří Havránek ODS



