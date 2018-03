Havrda (Svobodní): Stomatologická blamáž

Pro většinu našich občanů, nejenom pro ty, co marně shánějí na Vysočině, na jihu nebo severu Čech, či na Karlovarsku svého registrujícího stomatologa, to zní jako dobrá zprava. Jde však o další blamáž „inženýrů“ českého zdravotnictví“. Když pomineme, že jde kromě Prahy a velkých měst prakticky o oblasti v celé České republice, musíme se ptát, jak je to možné? Vždyť stomatologů je na počet obyvatel přece dost (cca 7000/10 mil.), zdravotní pojišťovny (ZP) platí bez zpoždění a jejich zákonnou povinností je přece tvořit pro své klienty rovnoměrnou síť smluvních stomatologů. Kde tedy udělali „soudruzi z NDR“ chybu?

Stomatologie je až na nemocniční výjimky v rukou soukromníků. Ti se analogicky, jako např. prodejny potravin a restaurace chovají tržně. Málokdo přizná, že celá řada registrovaných stomatologů pracuje mimo obor a asi 2/5 je již v důchodovém věku a touží po zaslouženém odpočinku. A mladí stomatologové díky šlendriánu ministerstva školství nepřicházejí. Na lékařských fakultách se vyplatí raději učit za peníze cizince (studium je drahé) a také možnost studovat slovenskými studenty v Česku zadarmo nepřispívá k posilování počtu mladých českých adeptů, kteří se po škole s entuziasmem vrhnou do soukromé praxe. Nezbytný počáteční kapitál pro začínajícího stomatologa v rozsahu 1,5 – 3 miliony korun bude chtít banka formou splácení úvěru včetně úroku zpět. Pokud se kupuje stomatologická praxe, jsou potřeba další prostředky na odkup kartotéky. Přibližně 1500 stomatologů chce prodat svoji praxi!

Výsledkem může být snížení počtu stomatologů

V Praze a ve velkých městech je celá řada stomatologů, kteří pracují bez vazalských smluv se ZP, pracují za tržní ceny „cash“. Ti jsou za vodou a pracují bez diktátu státních cen. V menších městech již většinou mají stomatologové smlouvy se ZP a pracují za dumpingové ceny, které diktuje stát prostřednictvím svých úhradových vyhlášek. Další peníze, které jsou nezbytné pro udržení chodu praxe, jsou poměrně nekompromisně vybírány od pacientů za lepší zdravotní péči. Pokud neplatíš, je zde zástup dalších motivovaných pacientů. Ti si také nestěžují. Na vesnicích může stomatolog čekat za kvalitní péči tak maximálně králíčka, lahvičku nebo mísu domácích vajíček. Lidé zde na doplatky nemají. Mizí tu nejen stomatologové, ruší se školy, školky, hospody, prodejny potravin, autobusy i vlaky. Další ranou do vazu zejména těmto stomatologům je zavádění e-Receptu, který je pro ně zcela nesmyslný. Hrozí EET, která je v malých vesnických ordinacích, kde se pracuje „na pojišťovnu“ a pacienti téměř nic naplatí, pomstou idiota.

Podobné dotační akce státu, jako nyní plánuje ministr – za naše peníze do soukromého segmentu, těžce poškodí tržní prostředí oboru v daném regionu. Jde ze strany státu o nekalou soutěž proti dobře pracujícím ostatním soukromým stomatologům, kteří přeskákali mnoho překážek, které jim nastavil stát spolu se zdravotními pojišťovnami. Možná to řadu z nich přiměje, aby se po této poslední kapce jedu do poháru jejich trpělivosti rozhodli skončit. Výsledkem této akce s dalšími vnějšími okolnostmi může být dokonce i snížení počtu praktikujících stomatologů v České republice!

Místo toho, abychom řešili rozvoj oboru dostatečným počtem českých studentů na vysokých školách (dlouhodobý efekt), zajištěním normálních nedeformovaných cen pro stomatology v České republice, které nemohou být stejné v Praze, Pardubicích, Novém Bydžově, či v Horní Dolní (okamžitý efekt), tak se vyhodí 100 milionů korun daňových poplatníků oknem. Ale občané budou chvíli tleskat.

Všem ale musí být jasné, že dnes budeme dotovat stomatology a zítra budeme nuceni podobně dotovat praktiky, pediatry, gynekology a další specialisty. A co další zdravotnické obory?

Není již na čase udělat radikální reformu českého zdravotnictví? Svobodní by to uměli!

MUDr. Miroslav Havrda,

odborný garant pro zdravotnictví a předseda Svobodných v Královéhradeckém kraji

