Havrda (Svobodní): eRecepty jenom pro zlost

A také peníze, které jdou z peněženek lékařů. Soukromý lékař to platí ze svého hrubého příjmu, za ostatní to financuje stát, tedy my všichni. Tato legrace stála nás všechny 350 milionů korun, kolik to stálo a ještě bude stát lékaře, zatím nikdo nespočítal.

Více než 7000 lékařů však doposud žádný eRecept nemá, i když o něj včas zažádali. Patřím mezi ně. Že poslanci ODS, VV a TOP 09 kdysi prohlasovali v Parlamentu pokutu až 2 miliony korun za tento prohřešek, evidentně nikoho moc netrápí. Ještě že nový ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO) sdělil národu, že pokud by něco nebylo v pořádku, tak nebudou lékaři tento rok pokutováni. Ať žije právní stát!

Zatím je zcela jasné, že eRecept nemá pro lékaře žádný význam. Jde pouze o další administrativní buzeraci, zvýšení byrokracie, snížení času na pacienta, snížení příjmu a zisku zbytečnými náklady a další omezení podnikání v tomto oboru.

Od kolegů, kteří již byli s tímto politickým experimentem nedobrovolně konfrontováni, nyní dostáváme poměrně alarmující zprávy o (ne)funkci eReceptu. Pokud náhodou selže technika (PC, tiskárna, software či internet), eRecept není. Také se asi nikdo nezamýšlel nad situací, kdy chodí lékař po návštěvách nebo ošetřuje cizince (zelené a žluté průkazy pojištěnců).

Mnoho současných lékařů zastupují v době jejich dovolených, nemocí nebo odborných akcí lékaři – důchodci. Ty nikdo nedonutí, aby měli elektronický podpis a psali eRecept. Opět dochází k omezení péče o pacienty.

Osobní údaje napsané do eReceptu jsou porovnávány s Registrem obyvatel. Pokud to nesouhlasí, eRecept se nevytiskne. Problém tedy může vzniknout i tehdy, pokud je vše lékařem zapsáno správně podle občanského průkazu a karty pojištěnce od zdravotní pojišťovny, neboť mnoho lidí má ve svých osobních dokumentech napsáno něco jiného než je v Registru. Pro lékaře je důležitější kontaktní adresa, např. pro návštěvní službu, než adresa v Registru. Ale eRecept opět nefunguje.

Dokonce se stalo, že konkrétní pacient nebyl uveden v centrálním registru obyvatel. Jak potom můžeme věřit výsledkům voleb, když je nepořádek v evidenci voličů? Asi to nevadí.

eRecepty dobrovolně

Dále v mnoha případech nesouhlasí databáze léků VZP a SUKLu a jsou z tohoto důvodu potíže s předepsáním počtu a velikosti balení léků a některé léky nejdou předepsat vůbec. V minulosti se to řešilo telefonicky s lékárnou, nyní je potřeba v mnoha případech opětovná návštěva pacienta u lékaře a vydání nového eReceptu nebo dokonce papírového receptu.

Pokud něco nefunguje, nikdo lékařům nepomáhá. Do SUKLu se nejde dovolat a IT firmy problém neumí řešit.

Mnoho lékařů nyní zjišťuje, že platnost elektronického podpisu má pouze do ledna 2018. Takže znova musí zaplatit a potom mohou dál léčit podle platného zákona.

Lékaři, kteří sice umí léčit, ale neumí pracovat s PC a s informačními technologiemi, jsou odsouzeni k uzavření praxe. Pokud bude ještě nutná EET, potom pacienti nárazově přijdou o stovky lékařů, kteří by ještě mohli pracovat a léčit, a to bez jakékoliv náhrady. To se nejvíce dotkne lidí z příhraničních regionů a z malých obcí, kde dojde k násilnému ukončení zavedených praxí. Tím násilníkem je stát, potažmo poslanci. U nich si potom mohou občané stěžovat, pokud je nebude mít kdo léčit.

Z výše uvedeného vyplývá, že jediným východiskem je dobrovolnost používání eReceptu a nezavádění EET. Prioritou lékařů musí být především léčba pacientů, nikoliv sbírání dat pro státní byrokraty a ještě za to platit.

Miroslav Havrda,

krajský předseda Svobodných v Královéhradeckém kraji a odborný garant pro zdravotnictví

