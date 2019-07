Hejtman Čunek: Kraj úspěšně dokončil revitalizaci Baťova mrakodrapu

„Jsme rádi, že i když veškeré práce probíhaly za plného provozu budovy, nedošlo během nich k žádným závažnějším provozním komplikacím a všechno se úspěšně zvládlo. Dalším pozitivem je, že z celkových výdajů projektu ve výši 84 milionů korun by nám měla více než 70 milionů pokrýt dotace z Integrovaného regionálního operačního programu," uvedl hejtman Jiří Čunek.

„Během revitalizace byla postupně zrekonstruována rozvodna nízkého napětí, opraven páternoster, vyměněny rychlovýtahy, provedeny stavební úpravy vstupu do budovy ve 2. etáži, obnoveny teracové podlahy ve 3. etáži a zmodernizovány expozice ve 2., 8. a 16. etáži," upřesnil Martin Kobzáň, vedoucí odboru řízení dotačních programů Krajského úřadu Zlínského kraje.

Jako první byla vloni v dubnu dokončena rekonstrukce rozvodny nízkého napětí. Nejnáročnější z hlediska provozu v budově byla výměna všech čtyř rychlovýtahů. Opraven byl také páternoster, neboli oběžný výtah, který je neodmyslitelnou součástí budovy již od doby jejího vzniku. Vyměněn zde byl motor, brzda, převodovka i řetěz výtahu včetně polygonů. Repasováno bylo také všech 30 kabin. Se zdvihem 58,5 metru je tento páternoster nejdelší svého druhu v České republice.

V druhé polovině loňského roku proběhla úprava vstupního vestibulu do budovy ve 2. etáži zahrnující zejména instalaci turniketů a přesunutí recepce do prostoru napravo od hlavních vstupních dveří, které byly repasovány. Obnoveny byly také teracové podlahy ve 3. etáži, a to jak ve vstupním vestibulu ve směru od třídy Tomáše Bati, tak ve spojovací chodbě k rychlovýtahům.

Poslední částí revitalizace budovy, realizovanou v první polovině letošního roku, byla modernizace a doplnění expozic ve 2., 8. a 16. etáži. Té je věnována samostatná tisková zpráva.

