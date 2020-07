Hejtman Čunek: Zkušenost mi velí být ostražitý

reklama

Žijeme ve zvláštní době. Jsou mezi námi zájmové skupiny, kterým nezáleží na tom, aby občané našeho kraje dostali tu nejlepší zdravotní péči. K vůli dosažení svých cílů lžou, podávají falešná trestní oznámení a plní si pouze své politické cíle, aby zmařili dobrou práci kraje. Po nás chtějí, abychom tiše seděli a nechali si to líbit. Toho se ode mě ale nedočkají.

Dobrý hejtman a dobrý starosta dá své funkci nejen úsilí a zarputilost, ale využije veškerý svůj um, dovednosti, znalosti i známosti k tomu, aby zákonným způsobem rozvíjel a chránil to, co zastupuje. To znamená kraj nebo obec a právě díky tomuto nasazení a také úsilí jsou někteří lepší a někteří horší. Jako hejtman Zlínského kraje jsem povinen naplňovat rozhodnutí zastupitelstva postavit novou nemocnici.

Jsem přesvědčen, že výběrová řízení náš kraj provádí profesionálně a dobře. Odpůrci výstavby nové nemocnice jak vidíme u tohoto projektu, se však nebojí používat lži, například o tom, že díky nové nemocnici se ty ostatní nemocnice v kraji zruší a promění se v polikliniky atd. Používání takovýchto tvrzení je za hranou zákona.

Moje zkušenost mi proto velí být ostražitý. Proti nové nemocnici totiž nestojí obyčejní lidé, kteří mají jen jiný názor, ale ti, kteří mají téměř neomezené finanční prostředky a vliv do podnikatelské sféry. Pokud by se stará nemocnice podle jejich představ rekonstruovala dvacet let, měli by tím zajištěný lukrativní kšeft. Proto není divu, že se jim daří prosazovat do celostátních médií lživé informace o tom, že jsme vyšetřování policií ve věci ÚOHS, přičemž to není pravda. Policie se v této věci na hejtmanství neobrátila.

Za předchozího sociálnědemokratického a odeesáckého vedení kraje byly v krajské nemocnici ve Zlíně způsobeny miliardové ztráty. Pokud by se jim podařilo projekt nové nemocnice zastavit, zůstal by Zlínský kraj v šedém průměru zdravotní péče v České republice a ekonomické ztráty v provozu staré krajské nemocnice by byly nevyhnutelné.

V náplni práce hejtmana je, abych v zájmu občanů Zlínského kraje takovému vývoji zabránil. K tomu pochopitelně využívám, nejenom jako hejtman, ale i jako senátor svého vlivu, kontaktů a zákonných oprávnění. Ukázalo se totiž, že zákon, podle kterého ÚOHS postupuje ve věci přezkumu veřejných soutěží, není dokonalý. Umožňuje, aby ti, kteří se veřejné soutěže vůbec neúčastní, mohli snadno torpédovat soutěž jako celek. Způsobují tím značné ekonomické ztráty související se zpožděním investice a oni sami přitom nenesou žádné náklady a zodpovědnost. Vedle toho pochopitelně stojí náklady ostatních aktivních soutěžitelů, kteří do soutěže museli vložit značné finanční prostředky a prodlužování řízení vedeného ÚOHS je finančně zatěžuje. Mojí povinností jako senátora je, abych se zasadil o nápravu. Je totiž nezbytné, aby ti, kteří se veřejné soutěže sami neúčastní a podají na ÚOHS nedůvodné námitky, čímž způsobují milionové škody a odklady investic, nesli stejné náklady, jako ti soutěžitelé, kterým takovým jednáním vznikla škoda. Jedná se totiž o systémový nedostatek zákona.

Bohužel náš kraj má z minulého roku otřesnou zkušenost při výběru dodavatele veřejné dopravy. Firma Bus line, která se do soutěže nepřihlásila, se však odvolala k ÚOHS a tím nám způsobila nejen milionové ztráty, ale odložení integrované dopravy a ohromné potíže občanům. Je však na policii, aby zjistila, proč právě firma Bus Line začala tento rok jako subdodavatel u nás jezdit pro ČSAD Vsetín, která v soutěži sama neuspěla.

Jestli nějaký pisálek, který chce poškodit jak mě, tak ÚHOS, napíše, že se jednalo o utajovanou schůzku, tak opak je pravdou: byla řádná, ohlášená a konala se na krajském úřadě, pod dohledem kamer, kde všichni mohli vidět naše setkání.

